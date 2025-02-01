Особенности судейства на чемпионатах мира с 1930 по 1954 годы

1738432661

вчера, 20:57

Чемпионат мира 1930

На первом чемпионате мира в Уругвае, вернее, даже в одном городе Уругвая — в его столице Монтевидео — было сыграно 18 матчей.

Эти 18 матчей судили 11 главных арбитров из 7 стран. Европу представляли арбитры из Бельгии (двое) и Франции (один). Остальные главные арбитры были из 5 южноамериканских стран: из Аргентины, Боливии, Бразилии, Чили и Уругвая. Только хозяева турнира уругвайцы были представлены более чем одним рефери — сразу четверо.

В качестве лайнсменов были задействованы 15 человек, из них всего лишь четверо были в качестве только лайнсменов, из этих четверых двое были уругвайцами. Все 11 арбитров, кто судил в поле, работали также и лайнсменами.

Впервые в истории Кубка мира работали лайнсмены из Мексики и Румынии.

В предыдущей статье по фото было определено, что на первом ЧМ в 1930 г. лайнсмены работали во время матча по всей бровке, на обоих половинах поля. А после перерыва между таймами служители футбольной Фемиды с флажком менялись бровками.

Так как на ЧМ -30 не было ни одного матча с дополнительным временем, то сказать каков был порядок чередования бровок у лайнсменов в экстра-таймах нет возможности.

Было также сказано, что только в 1956 году Судейский комитет ФИФА принял решение о применении только диагональной системы судейства в матчах на Кубок мира и Олимпиадах.

Диагональная система судейства и впрямь не была популярна в первой половине 20 века, да и позже.

Все фото и видеодокументы показывают, что лайнсмены по ходу тайма работали по всей бровке. Поэтому на фото и видео могли быть на половине поля любой из команд. Порой никаких лайнсменов не видно вообще ни на одной бровке во время атаки — такое также могло быть.

На примере одного-двух матчей с каждого из первых мундиалей покажем яркие образчики перемещения и расположения лайнсменов по ходу матча.

Примеры первого ЧМ уже были рассмотрены ранее, так что начнём с ЧМ -34.

Полностью охватить все матчи нет возможности. Потому как полных видеозаписей всех матчей нет. В сохранившихся фрагментах видео не всегда лайнсмены попадали в кадр. И к тому же после ЧМ -30 одеяние судейской бригады всё более унифицировалось, и на нечётких кадрах кинохроники порой отличить одного лайнсмена от другого проблематично.

Поэтому для рассмотрения выбирались матчи, где один лайнсмен по элементам одежды (экипировки) отличался от другого.

Чемпионат мира 1934

На том мундиале в Италии 17 матчей судили в поле 11 рефери из 7 европейских стран. По одному рефери было из Швеции, Швейцарии, Германии и Голландии. По два было из Бельгии и Австрии. Ну, и, конечно, широко были представлены итальянские рефери — сразу четверо были главными арбитрами.

В качестве лайнсменов было задействовано 20 человек, из которых только как лайнсмены были сразу 14, из них 9 были итальянцы. Всего 6 арбитров работали и как рефери, и как лайнсмены на ЧМ -34.

Например австрийский 34-летний судья Алоиз Беранек отработал на турнире в 3 матчах.

31 мая в четвертьфинале Беранек судил в поле матч Чехословакия — Щвейцария. А ранее в 1/8 финала (или как сегодня сайт ФИФА называет тот тур предварительным раундом) австриец Беранек был лайнсменом в матче Швейцария — Голландия.

Этот матч состоялся в Милане на стадионе Сан Сиро. Все 8 матчей в тот день начинались в 16-00 местного времени, солнечный день.

Вот фото капитанов и судейской бригады перед матчем Швейцария — Голландия на ЧМ -34:

Вы, наверное, сразу догадались, почему был выбран именно этот матч. Разумеется из-за абсолютного различия в экипировке лайнсменов. Главный арбитр швед Иван Эклинд был самым молодым арбитром на чемпионате, в тот день ему было 28 лет и 224 дня. Он реферировал потом ещё в двух матчах, оба с участием Италии, в том числе и финал.

Капитаны команд Пюк ван Хил (слева) и Северино Минелли, швейцарский крест на груди.

В тёмном одеянии 27-летний итальянский лайнсмен Ферруччио Бонивенто. Между прочим, в сезоне 1933-34, т.е. перед ЧМ -34, он провёл 16 матчей в Серии А в качестве главного арбитра. Он всего на один матч меньше отсудил игр, чем «лидер сезона» среди арбитров Рафаэлле Скорцони. Оба этих арбитра на ЧМ -34 провели только по одному матчу в качестве лайнсменов, в предварительном раунде.

Австрийский лайнсмен Алоиз Беранек был в непривычной форме для арбитров — в белой рубашке.

Обратите внимание на тени, они направлены от центральной трибуны, немного влево. Это значит, что противоположная трибуна будет весь матч под солнцем. Это поможет для ориентирования на фото.

Первый удар по мячу в матче сделали голландцы, их ворота слева при взгляде с центральной трибуны, откуда и велась в основном видеосъёмка:

Австрийский лайнсмен Беранек в белой рубашке на стоп-кадре стоит с белым флагом аккурат на центральной линии на дальнем плане. В первом тайме он работал на солнечной стороне поля.

Вот ещё фрагмент первого тайма:

Лайнсмен Алоиз Беранек при начале атаки швейцарцев находится ближе к центральной линии, а не на уровне последнего голландского защитника.

Нельзя сказать, что совсем нет видео, где австриец Беранек во втором тайме на ближней бровке. Есть момент у ворот швейцарцев, когда голова, лицо в профиль и часть туловища лайнсмена полностью заняло весь кадр.

Как и на ЧМ -30 лайнсмены работали по всей бровке, поэтому фиксация офсайда не входила в их функционал. Среди кадров видео есть момент опасной атаки голландцев в концовке первого тайма. Съёмка велась от ворот швейцарцев, в сторону солнечной трибуны. И в кадре чётко виден в белой рубашке австрийский лайнсмен:

Именно поэтому делаем заключение, что лайнсмены обслуживали всю бровку и на ЧМ -34.

В первом тайме швейцарцы забили два гола — оба забил футболист в очках, Леопольд Кильхольц. Он и в четвертьфинале забил ещё один гол — лучший бомбардир турниров Кубка мира всех времён среди всех футболистов, игравших в очках.

Вот его фото в 1931 году:

Во втором тайме половина поля была в тени.

Вот так выглядело поле с центральной трибуны:

Австриец Беранек в кадр попадал редко. Но вот острый момент вновь у ворот Швейцарии, но уже на другой половине поля:

Солнечная сторона и направление теней ясно дают понять, что это второй тайм. То, что это швейцарский вратарь Фрэнк Сешеай понятно по кресту. А вот на дальнем плане, на солнечной бровке мы видим лайнсмена в тёмном — да, это Ферруччио Бонивенто.

А это значит, что после перерыва «ушёл в тень» Беранек, бегал под центральной трибуной во втором тайме. А вот итальянец Бонивенто в своём тёмном пиджаке работал на солнце под дальней трибуной.

Значит со времени первого ЧМ с 1930 ничего не изменилось в системе судейства и обмена бровками среди лайнсменов. Всё повторилось и на ЧМ -34.

Чемпионат мира 1938

На этом мундиале во Франции было сыграно всего 18 матчей. Эти матчи судили 13 главных арбитров из 9 европейских стран. По 2 арбитра представляли Бельгию и Италию. Алоиз Беранек вновь был среди арбитров мундиаля, но на сей раз ему пришлось выступать под флагом Третьего рейха, так как незадолго до чемпионата Германия присоединила к себе Австрию. Так что формально и от Германии было 2 арбитра, включая австрийца Беранека. Трое рефери были от хозяйки турнира Франции.

В качестве лайнсменов зафиксирован 20 человек, из них 12 были только лайнсменами в матчах чемпионата, из них 10 были французы.

В качестве примера возьмём вновь матч с участием Швейцарии.

В матче открытия мундиаля 4 июня на Парк де Пренс швейцарцы играли с Германией. Игру судил бельгиец Джон Лангенус. Это единственный в истории Кубка мира случай, когда рефери, судивший финал одного турнира, впоследствии судил матч открытия другого мундиаля.

В матче 4 июня 1938 г. после основных 90 минут счёт был 1:1, после 120 минут игры счёт не изменился. Через 5 дней команды встретились вновь, на том же стадионе. Но судейская бригада была другая.

В поле в переигровке судил ещё один реф, на счету которого уже была работа в финале предыдущего мундиаля — речь о шведе Иване Эклинде. Повзрослев на 4 года, швед всё-равно оказался самым молодым и на ЧМ -38. В день матча на Парк де Пренс 9 июня ему было 32 года 233 дня.

Одним из лайнсменов был бельгиец Луи Бэрт. О нём подробно я рассказывал в статье «В списках значился» еще в 2022 году.

Не смотря на демарш бельгийца перед финалом ЧМ -34, ФИФА признавала его в качестве сильного арбитра.

Вторым лайнсменом был голландец Йоханнес Ван Морсел, он был лайнсменом и при Лангенусе в матче открытия.

Традиционного фото двух капитанов и судейской бригады нет, только капитаны с Иваном Эклиндом.

Луи Бэрт выделялся своим одеянием всегда. Вот так он выглядел в качестве главного арбитра в матче четвертьфинала ЧМ хозяев чемпионата французов и действующих чемпионов мира итальянцев 12 июня 1938 на стадионе Коломб:

А вот так реф Бэрт выглядел во встрече тех же команд в феврале 1935 года:

В общем, у него был свой стиль, шорты он не признавал напрочь.

Вот и в матче ЧМ -38 Швейцария — Германия 9 июня бельгиец был в своём традиционном одеянии.

Начало матча, лайнсмен Бэрт в брюках на переднем крае бежит с белым флажком в направлении ворот Германии:

Во втором тайме Луи Бэрт работал на солнечной бровке. Вот момент после гола Альфреда Бикеля, сравнявшего счёт в матче 2:2:

На дальней бровке сквозь сетку ворот мы видим лайнсмена в брюках, сигнализирующего флажком о взятии ворот, это Луи Бэрт.

И на ЧМ -38 ничего не изменилось в работе лайнсменов. Они менялись бровками после перерыва.

В других матчах ЧМ -38 большинство лайнсменов были одеты практически одинаково. По крайней мере при просмотре заднего плана на видео или фото. Различить порой лайнсменов, у которых немного отличались гетры, бывает затруднительно на нечётких видео.

В матче открытия, например, судейская бригада во главе с Джоном Лангенусом выглядела так:

Казалось бы — легко отличить одного от другого, это я про лайнсменов. Но беда в том, что подробно на видео и фото дан только первый тайм, в котором и были забиты оба гола. А второго и тем более экстра-тайма практически нет. Кстати, дальний на фото это французский лайнсмен Поль Маренко. На турнире он провёл больше всех матчей в качестве лайнсмена — 4 игры, в том числе полуфинал Италия — Бразилия, переигровку четвертьфинала Бразилия — Чехословакия и переигровку матча Куба — Румыния на первом этапе. Самым высоким в той судейской бригаде был голландский лайнсмен Йоханнес Ван Морсел. На его счету 3 матча в качестве лайнсмена на ЧМ -38. Эти лайнсмены — лидеры по проведённым матчам на том мундиале. Морсел, кроме двух матчей Швейцария — Германия, работал на бровке также в полуфинале Венгрия — Швеция.

Чемпионат мира 1950

На ЧМ -50 было сыграно 22 матча, которые реферировали 14 главных арбитров из 8 европейских стран и Бразилии. Два арбитра было из Италии. Трое рефери были местными, бразильцы. Англия не только впервые решила участвовать в мундиале командой футболистов, но в Бразилию прибыла целая команда арбитров. Трое английских рефери сыграли заметную роль на том чемпионате. Приплюсуйте сюда одного шотландского, и одного валлийского арбитра — точно британская команда судей.

В качестве лайнсменов работали 22 человека, в том числе 12 из них были только лайнсменами. И в число этих 12 не вошёл ни один бразильский лайнсмен. Это впервые в истории мундиалей среди «чистых» лайнсменов нет хозяев турнира. Нет, двое из трёх бразильских судей провели по матчу в качестве лайнсменов, но это были те, кто судил и в поле. Зато семеро из 12 были не европейцы, это были лайнсмены из Северной и Южной Америки.

Надо сказать, что до ЧМ -94, когда рефери и лайнсмены разошлись по разным амплуа, только ещё на ЧМ -70 не было ни одного «чистого» лайнсмена от хозяев турнира, мексиканцев. Так что это действительно уникальные случаи.

На ЧМ -50 свои первые матчи в истории мундиалей провели лайнсмены из Парагвая, США и Португалии. Про дебют на мундиалях целой команды британских арбитров уже сказали ранее.

Вновь выберем для просмотра матч, в котором один лайнсмен явно отличается от другого в одеянии.

Матч финальной группы Бразилия — Швеция, 9 июля 1950, стадион Маракана, судейская бригада:

Слева направо: Шарль Деласалль (Франция), Артур Эллис (Англия) и Пруденсио Гарсия ( США ). Это самая возрастная пара лайнсменов в истории Кубка мира. Французу было 52 с хвостиком, американцу 50 с таким же хвостиком. Об этой паре лайнсменов и о других возрастных рекордах среди арбитров на мундиалях я писал ранее.

Эти два самых возрастных лайнсмена провели каждый по 4 матча на турнире, больше всех. Причём в двух матчах они работали вместе, но с разными рефери.

Как ни странно, но светлая, хоть и полосатая рубашка лайнсмена ни разу не бросилась в глаза ни в одном из голевых эпизодов того матча. Наоборот, его рубашку труднее было отыскать на чёрно-белых фото на фоне трибун. А вот французский лайнсмен в стандартной форме для арбитров в первом тайме попал в кадр на ближней бровке при атаке бразильцев левым флангом:

А во втором тайме силуэт Деласалля довольно часто попадал в кадр, опять при атаках бразильцев, но уже на диагонально-противоположной солнечной бровке:

Нет, к сожалению, записи хотя бы одного из матчей целиком. Но из того что можно посмотреть, можно сделать вывод: лайнсмены, вероятнее всего, уже не бегали вдоль всей бровки, работали только на одной половине поля. Но бровками лайнсмены продолжали меняться.

Главный матч ЧМ -50, пусть он и не считается официально финальным, состоялся 16 июля 1950 на той же Маракане.

Вот капитаны и судейская бригада:

Британская бригада судей. Лайнсмен Артур Эллис (Англия, 35 лет), у него гетры почти целиком белые. В поле судил Джордж Ридер (Англия), 53 года и 236 дней — самый возрастной рефери в истории Кубка мира. Второй лайнсмен был из Шотландии, 38-летний Джордж Митчелл.

С шотландцем вышла не совсем красивая история. На турнире он судил в поле матч Швеция — Парагвай, был лайнсменом и в матче открытия Бразилия — Мексика, и в игре финальной группы Бразилия — Испания.

А вот фото этого арбитра составители официального отчёта о ЧМ -50 из бразильской конфедерации спорта почему-то забыли дать. Хотя в книге есть фото остальных 25 арбитров. Несправедливо.

Опять обращайте внимание на направление теней. Фото сделано от центральной трибуны, она называется Oste, т.е. западная. Матч начинался в 15-00, солнце уже ближе к западу, поэтому ближняя к центральной трибуне часть поля во втором тайме была в тени. А восточная трибуна (Leste), на которой по центру поля между ярусами было табло и часы, была всегда освещена солнцем.

Для лучшей ориентации по стадиону Маракана во время ЧМ -50 перечитайте мою давнишнюю статью про «Историю одного пенальти».

Вот фото первого тайма, в атаке уругвайцы:

Шотландский лайнсмен Митчелл хорошо виден на дальней бровке на фоне солнечной восточной трибуны.

Последний игровой момент в этом историческом матче произошёл именно у этих же ворот, бразильцы подавали угловой от того самого флага, который мы видим на фото.

Лайнсмен Артур Эллис при выполнении того углового стоял не у флага на углу, а на лицевой линии ворот, между флагом и стойкой ворот:

Пока мяч летел в штрафную, Джордж Ридер дал финальный свисток, он во вратарской площадке поднял обе руки и отвернулся от ворот. Лайнсмен Артур Эллис (почти полностью белые гетры) на дальнем плане уже идёт по штрафной площадке. А вот вратарь Роке Масполи и Жаир ещё борются за верховой мяч:

А это один из вариантов победного гола уругвайца Алсидеса Гиджа (он же Хиггия и т.п.):

Лайнсмен Митчелл виден на фоне центральной, западной трибуны.

Это лишний раз подтверждает, что лайнсмены в каждом тайме работали на разных бровках и на ЧМ -50.

Чемпионат мира 1954

На ЧМ -54 было сыграно 26 матчей, главными арбитрами были 16 человек из 15 стран (13 из которых европейские плюс Бразилия и Уругвай). Только Англия была представлена 2 арбитрами, остальные прислали по одному.

В качестве лайнсменов работали 25 человек, из них 9 были только лайнсменами и все 9 были швейцарцами. Из этого следует, что все 16 арбитров, которые судили в поле, были задействованы также и как лайнсмены.

На этом чемпионате мира — как выяснилось из видеозаписей матчей — лайнсмены перестали обмениваться бровками. И каждый лайнсмен перемещался только по одной половине бровки весь матч.

Для примера возьмём самый результативный матч ЧМ -54, четвертьфинал Швейцария — Австрия 5:7, состоявшийся в Лозанне.

Судил матч шотландец Чарльз Фолтлесс. Он судил на турнире ранее матч Югославия — Бразилия. Вот его фото с капитанами:

А вот фото капитанов с судейской бригадой четвертьфинала в Лозанне:

Как видите, шотландца не видно (опять шотландцам не везёт!). Зато оба лайнсмена видны хорошо.

Испанец Мануэль Асенси Мартин был с интересными рукавчиками, по этому элементу одежды его легко будет узнать. Немец Эмиль Шметцер в тёмном пиджаке с крупной белой эмблемой на груди, гетры с белым верхом.

Солнце было за центральной трибуной, жара стояла знатная, 35 градусов в тени.

На противоположной от центральной трибуны бровке, справа от центральной трибуны, работал немецкий лайнсмен. В первом тайме он попадал в кадр при атаке австрийцев. Во втором тайме Шметцер запечатлён на той же бровке при атаке швейцарцев.

Испанский же лайнсмен работал под центральной трибуной, слева, в обоих таймах. То есть диагональ в расположении лайнсменов была не такая, как принята сейчас, а обратная:

Линейные судьи СЛ-1 и СЛ-2 работали на других половинах бровки. СЛ-1 чаще всего оказывался в районе точки Д на схеме, а СЛ-2 — в районе точки И. И это не фигура речи. Лайнсмены действительно «паслись» в основном напротив штрафной площади, редко когда подходили к центральной линии поля.

Вот испанец со своими рукавчиками в первом тайме, показывает угловой в пользу Швейцарии:

А вот острый момент у ворот Швейцарии в первом тайме, австрийцы сравнивают счёт:

Шметцер в тёмном пиджаке (на такой жаре!) наблюдает за взятием ворот Швейцарии после удара австрийца Теодора Вагнера. Это был его второй гол в матче, но будет и третий во втором тайме. У вратаря Юджина Парлье был номер 2.

Точно такой же ракурс, но это второй тайм, третий гол швейцарца Хьюги в матче:

Это уже австрийский голкипер Курт Шмид с номером 1. Немецкий лайнсмен в пиджаке всё там же на бровке.

В финале Германия — Венгрия лайнсмены располагались на бровках точно по такой же схеме. И точно также находились преимущественно напртив штрафной площади.

Капитаны и арбитры драматичного финала ЧМ -54:

Судил матч 45-летний англичанин Уильям Линг. Слева на фото итальянский лайнсмен Винченцо Орландини (43 года). Он предусмотрительно надел, видимо, непромокаемую куртку. Матч проходил в дождливую погоду.

Второй лайнсмен — это хорошо уже нам известный валлиец Бенджамин Мервин Гриффитс (45 лет), у него гетры с белым верхом. И манжеты широкие белые (как и у рефери Линга).

Надо сказать, что Гриффитс всего раз-два попал на видео, хотя есть запись всего матча. На фото его также редко можно разглядеть. А вот Орландини попадал в кадр часто.

Вот первый гол Венгрии, Пушкаш, 1-й тайм:

Орландини с флажком на уровне 11-метровой отметки на дальней бровке.

Вот Гриффитс со своими белоснежными манжетами на диагонально-противоположном углу поля при угловом, также 1-й тайм, подают немцы:

Момент второго тайма, атака Германии, венгр нарушил правила напротив своих ворот:

Как видим, Орландини с флажком и в своей куртке на посту на бровке.

При просмотре некоторых матчей может показаться, что оба лайнсмена работали на одной бровке. Или так — в одном тайме на одной половине бровки бегал один, а во втором тайме другой бегал по другой половине той же бровки. Это всё «ляпы» монтажа. Точно можно сказать, что на ЧМ -54 лайнсмены перестали обмениваться бровками.

Но вот диагональное расположение лайнсменов в каждом матче могло быть разным. В одном матче каждый лайнсмен работал на правой половине своей бровки (если смотреть от бровки в поле). Ну, это общепринятая сегодня схема их расположения на поле.

Во многих матчах лайнсмены бегали по левой стороне своей бровки. И это продолжалось и на ЧМ -58, и в 1962 году. Только на турнире Кубка мира в Англии в 1966, кажется, во всех матчах применялась «правая» система. И далее только она.

Понятно, что достаточно мало акцентированных фото или видео с участием лайнсменов. Но кое-что удалось разглядеть даже на не совсем чётких фото или видео.