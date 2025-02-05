ЦСКА разрешили трансферы, клуб нашёл деньги на новичков. Пробуют другую схему и мечтают о трофеях

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вчера, 19:01

Осталось завершить переговоры успехом.

«Армейцам» позволили закрывать сделки

Московский клуб выручил бывший нападающий команды Виктор Давила. ЦСКА оказался должен «Херенвену» за древний трансфер вингера Эджуке. Поскольку владельцы московского клуба под международными санкциями, то голландская команда не могла законно получить свои деньги. В результате ЦСКА влепили запрет на трансферы. А Давила с женой прошлым летом отказались жить в Москве, чилиец уехал в мексиканский клуб «Америка».

Теперь Давила помог выплатить долги ЦСКА . «Херенвен» принял деньги от футболиста. Директор Бабаев получил двойную выгоду от сделки с Виктором. Давила доволен, что его отпустили без скандала, как у Бителло с «Динамо». «Америка» заплатила ЦСКА за чилийца 7.5 млн евро, выше рыночной стоимости игрока. А теперь форвард Давила помог Николичу открыть двери к трансферам. Период заявок в РПЛ продлится ещё две недели до 20 февраля.

Времени мало, ведь ЦСКА уже активно играет на сборах. Участвуют в Зимнем кубке 2025. В первом матче «армейцы» благодаря голу форварда Тамерлана Мусаева переиграли «Ростов». Во втором случае не проиграли в основное время «Зениту». На красивый гол защитника Дугласа Сантоса ответил шедевром опорник ЦСКА Кисляк. В концовке матча «армейцы» едва не выиграли. Молодой белорус Шуманский огорчил Адамова, но Соболев успел ответить.

По правилам турнира после ничьих бьют пенальти. «Зенит» выиграл, Адамов разгадал тайну удара Файзуллаева. Акинфеев сидел на скамейке, а молодой Тороп не сумел показать себя во время пенальти. А вот Помазун, ещё один известный голкипер из ЦСКА , перешел в «Спартак» за 1.2 млн евро. Директор ЦСКА Бабаев пристроил бразильского защитника Фукса в «Атлетико Минейро», а опорника Мендеса в «Коло-Коло». Вот и деньги на покупки.

Москвичи ищут молодых и перспективных

Нет смысла повторять такие эксперименты, как с Пьяничем. Посмотрим, сможет ли Миралем набрать форму, ведь это футболист высокого уровня. Возраст и нежелание пахать на одной стороне весов, мастерство и совесть на другой. Осенью Пьянич разочаровал, а весной может отдать парочку голевых передач. Зиму многие используют, чтобы набрать форму, не только форвард «Зенита» Соболев, ещё один неудачник осени в РПЛ .

Пьянича взяли от безысходности. В феврале тренер Николич ждёт более молодых новичков. Аргентинец Родриго Вильягра был интересен «Спартаку» и ЦСКА . «Красно-белые» надеются убедить серба Илича, а вот «армейцы» переключились на другого хавбека после переговоров с «Ривер Плейт». Во «Фламенго» нашли 18-летнего Лоррана. Интересный выбор, поскольку речь о «десятке». В осенней схеме «3-4-2-1» такой позиции не было.

Лоррана можно сместить на фланг, если Облякова дальше планируют унижать работой в центре поля. У Ивана атакующая природа, а его заставляют вечно менять позиции. ЦСКА нужен центральный форвард, а идут за «десяткой». Лоррану всего 18 лет, покупают кота в мешке. За 80 % прав на игрока в «Фламенго» требуют много денег. Просят выплатить всю сумму до конца календарного года. Рискованный трансфер для «армейцев».

Параллельно ищут, куда отдать футболистов в аренду. Нападающий Яковлев, сидевший в запасе, может оказаться в «Черноморце». Бистровича связывали с «Крыльями Советов», но хорват удивлен слухам. Возможно, в ЦСКА попробуют извиниться перед самарцами за скандал с Мендесом. Чилиец отказался возвращаться в «Крылья Советов» в аренду. Пришлось отдать его в «Коло-Коло». Также «армейцы» встречают отказы покупателей.

В начале года предложили 4 млн евро за вингера Себальоса. На что агенты футболиста ответили, что Эсекьеля не отдадут в ЦСКА ни за 10, ни за 15, ни за 20 млн евро. Парень с рыночной стоимостью 6 млн евро оценен посредниками в 25 миллионов. Во-первых, у ЦСКА нет таких денег. Во-вторых, нет смысла отвечать на шантаж трансфером. Зато В ЦСКА верят, что получат деньги у «Вест Хэма», которые лондонцы должны за Влашича.

ЦСКА уступает самым богатым клубам РПЛ

Бан сняли, а ничего не изменилось. «Спартаку» и «Зениту» проще совершать трансферы. «Динамо» и «Краснодар» при необходимости получат деньги на новичков, хотя ресурсов стало меньше, как и у «Локомотива». ЦСКА в ином положении. Расходы у клуба большие, распродажи пока не видели. Зато если точечные трансферы не улучшат игру команды и результаты, то летом снова будут менять главного тренера. У Николича нет кредита доверия в ЦСКА .

«Армейцы» смирились с новой ролью? Зря. Если раньше шестое место отправляло в еврокубки, то сейчас позиция не имеет значения. Вторая строчка Федотова тоже ничего для развития клуба не значила. Сейчас ты или чемпион, или впустую потратил год. ЦСКА вряд ли станет первым. Зато попробуют в ближайшее время заработать репутацию команды, где могут расти молодые футболисты. Клубу важно, чтобы Келвен и Файзуллаев ушли на повышение.

Успехи молодых россиян, вроде Кисляка сейчас или Торопа после выхода Акинфеева на пенсию, тоже важны. «Локомотив» заманивает талантов, ведь они доверяют Галактионову и видят стратегию клуба. А у ЦСКА какой план действий? У них одновременно возрастные легионеры и своя молодежь. Явные проблемные позиции – нет крутого форварда, и желание раскрыть недооцененных талантов, вроде узбека Файзуллаева в линии нападения.