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«Ботафого» отказался от подписания Бителло

вчера, 17:44

Ранее полузащитник «Динамо» Бителло не приехал в расположение московского клуба после отпуска, решив остаться на родине для переговоров с «Ботафого», и не выходил на связь с московским клубом.

Бителло присоединился к команде на сборах лишь 26 января – сообщалось, что его оштрафуют на месячную зарплату.

Однако переговоры «Ботафого» и «Динамо» не продвигались, и бразильцы в итоге отказались от подписания полузащитника, переключившись на другие варианты на трансферном рынке.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 18:49
немотивированный игрок ... много ли пользы будет ?
Capral
Capral
вчера в 18:34
Видимо не очень он им и нужен. Удочку закинули, так, на всякий случай, но не получилось. А теперь, как бы паршивая овца всё стадо не испортила... Как в песне поётся: "Если невеста уходит к другому"... и тд.
Не верю, что браз будет играть с полной выкладкой, что-то за душой осталось... А если ростовщики его действительно зарплатой наказали, то хуже, они сделали только себе, обозлив игрока еще больше. А все эти басни про то, что якобы простили, чуть ли ни на колени упал, просил прощения- х.....я это всё.
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:58
Это правильно, что Динамо оштрафовало игрока - Бителло ответил за очень серьёзное нарушение дисциплины. Оказывается такое возможно и в России. Почему Ботафого отказался от покупки игрока? Просто наш клуб пошёл на принцип и выставил завышенную цену.
Gotlib
Gotlib
вчера в 17:58
И Динамо он не нужен.
wu7gd6tgu5t3
wu7gd6tgu5t3
вчера в 17:48
Не нужен им этот раздолбай
Гость
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