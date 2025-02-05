«Ботафого» отказался от подписания Бителло

Ранее полузащитник «Динамо» Бителло не приехал в расположение московского клуба после отпуска, решив остаться на родине для переговоров с «Ботафого», и не выходил на связь с московским клубом.
Бителло присоединился к команде на сборах лишь 26 января – сообщалось, что его оштрафуют на месячную зарплату.
Однако переговоры «Ботафого» и «Динамо» не продвигались, и бразильцы в итоге отказались от подписания полузащитника, переключившись на другие варианты на трансферном рынке.
Не верю, что браз будет играть с полной выкладкой, что-то за душой осталось... А если ростовщики его действительно зарплатой наказали, то хуже, они сделали только себе, обозлив игрока еще больше. А все эти басни про то, что якобы простили, чуть ли ни на колени упал, просил прощения- х.....я это всё.
Не верю, что браз будет играть с полной выкладкой, что-то за душой осталось... А если ростовщики его действительно зарплатой наказали, то хуже, они сделали только себе, обозлив игрока еще больше. А все эти басни про то, что якобы простили, чуть ли ни на колени упал, просил прощения- х.....я это всё.