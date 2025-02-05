«Ботафого» отказался от подписания Бителло

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вчера, 17:44

Ранее полузащитник «Динамо» не приехал в расположение московского клуба после отпуска, решив остаться на родине для переговоров с «Ботафого», и не выходил на связь с московским клубом.

Бителло присоединился к команде на сборах лишь 26 января – сообщалось, что его оштрафуют на месячную зарплату.

Однако переговоры «Ботафого» и «Динамо» не продвигались, и бразильцы в итоге отказались от подписания полузащитника, переключившись на другие варианты на трансферном рынке.