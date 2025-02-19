Soccer.ru
ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

«Реал» Мадрид — «Манчестер Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 22:05
«Реал» Мадрид — «Манчестер Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Реал» Мадрид — «Манчестер Сити», который состоится 19 февраля 2025 года

«Реал» Мадрид

«Реал» в очередной раз перевернул первую игру в Англии и оказался победителем, но еще рано праздновать выход в 1/8 финала. Соперник у «сливочных» очень опасный и приложит все усилия, чтобы отыграться и даже выйти вперед. В чемпионате Испании «королевский клуб» делится первое-второе место с «Барселоной», набрав по 51 баллу.

15 февраля «Реал» не смог переиграть «Осасуну» (1:1), а 11 числа обыграл в Лиге чемпионов «Манчестер Сити» на выезде (3:2).

«Манчестер Сити»

«Горожане» проиграли первый поединок, хотя смотрелись не хуже звездного оппонента. Команда намерена взять реванш уже в Испании и постарается первой открыть счет, чтобы поставить «Реал» в затруднительное положение. В чемпионате Англии у «Манчестер Сити» дела идут не очень, но последние матчи подопечных Гвардиолы внушают оптимизм.

15 февраля «Манчестер Сити» крупно обыграл в чемпионате «Манчестер Сити» (4:0), а восьмого числа в кубке ФА обыграл на выезде «Лейтор Ориент» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Реал» Мадрид – 1.9
  • Ничья – 4.3
  • Победит «Манчестер Сити» – 3.8
  • Тотал больше 3 мячей – 1.6
  • Тотал меньше 3 мячей – 2.3

Статистика

  • «Манчестер Сити» выиграл только три матча на выезде из десяти последних во всех турнирах
  • Четыре последних матча «Реала» завершились исходом «обе забьют»
  • Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Реала», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.9. Предполагаем, что хозяева в сложной борьбе смогут еще раз обыграть чемпиона Англии на своем стадионе.

Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 