«Реал» Мадрид — «Манчестер Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 22:05

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Реал» Мадрид — «Манчестер Сити», который состоится 19 февраля 2025 года

«Реал» Мадрид

«Реал» в очередной раз перевернул первую игру в Англии и оказался победителем, но еще рано праздновать выход в 1/8 финала. Соперник у «сливочных» очень опасный и приложит все усилия, чтобы отыграться и даже выйти вперед. В чемпионате Испании «королевский клуб» делится первое-второе место с «Барселоной», набрав по 51 баллу.

15 февраля «Реал» не смог переиграть «Осасуну» (1:1), а 11 числа обыграл в Лиге чемпионов «Манчестер Сити» на выезде (3:2).

«Манчестер Сити»

«Горожане» проиграли первый поединок, хотя смотрелись не хуже звездного оппонента. Команда намерена взять реванш уже в Испании и постарается первой открыть счет, чтобы поставить «Реал» в затруднительное положение. В чемпионате Англии у «Манчестер Сити» дела идут не очень, но последние матчи подопечных Гвардиолы внушают оптимизм.

15 февраля «Манчестер Сити» крупно обыграл в чемпионате «Манчестер Сити» (4:0), а восьмого числа в кубке ФА обыграл на выезде «Лейтор Ориент» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Реал» Мадрид – 1.9

Ничья – 4.3

Победит «Манчестер Сити» – 3.8

Тотал больше 3 мячей – 1.6

Тотал меньше 3 мячей – 2.3

Статистика

«Манчестер Сити» выиграл только три матча на выезде из десяти последних во всех турнирах

Четыре последних матча «Реала» завершились исходом «обе забьют»

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Реала», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.9. Предполагаем, что хозяева в сложной борьбе смогут еще раз обыграть чемпиона Англии на своем стадионе.