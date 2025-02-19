«Реал» Мадрид — «Манчестер Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Реал» Мадрид — «Манчестер Сити», который состоится 19 февраля 2025 года
«Реал» Мадрид
«Реал» в очередной раз перевернул первую игру в Англии и оказался победителем, но еще рано праздновать выход в 1/8 финала. Соперник у «сливочных» очень опасный и приложит все усилия, чтобы отыграться и даже выйти вперед. В чемпионате Испании «королевский клуб» делится первое-второе место с «Барселоной», набрав по 51 баллу.
15 февраля «Реал» не смог переиграть «Осасуну» (1:1), а 11 числа обыграл в Лиге чемпионов «Манчестер Сити» на выезде (3:2).
«Манчестер Сити»
«Горожане» проиграли первый поединок, хотя смотрелись не хуже звездного оппонента. Команда намерена взять реванш уже в Испании и постарается первой открыть счет, чтобы поставить «Реал» в затруднительное положение. В чемпионате Англии у «Манчестер Сити» дела идут не очень, но последние матчи подопечных Гвардиолы внушают оптимизм.
15 февраля «Манчестер Сити» крупно обыграл в чемпионате «Манчестер Сити» (4:0), а восьмого числа в кубке ФА обыграл на выезде «Лейтор Ориент» (2:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Реал» Мадрид – 1.9
- Ничья – 4.3
- Победит «Манчестер Сити» – 3.8
- Тотал больше 3 мячей – 1.6
- Тотал меньше 3 мячей – 2.3
Статистика
- «Манчестер Сити» выиграл только три матча на выезде из десяти последних во всех турнирах
- Четыре последних матча «Реала» завершились исходом «обе забьют»
- Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на победу «Реала», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.9. Предполагаем, что хозяева в сложной борьбе смогут еще раз обыграть чемпиона Англии на своем стадионе.