«Брайтон» — «Борнмут»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 20:00

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Брайтон» — «Борнмут», который состоится 25 февраля 2025 года

«Брайтон»

«Брайтон» еще совсем недавно выступал очень неудачно, но в последних матчах показывает уверенную игру и самое главное результат. Команда перед стартом очередного тура АПЛ располагается на девятом месте с 40 баллами и рассчитывает побороться за место в еврокубках, от которого отстает на 3-4 балла.

22 февраля «Брайтон» разгромил на выезде «Саутгемптон» (4:0), а ранее крупно обыграл «Челси» (3:0).

«Борнмут»

«Борнмут» имеет похожую ситуацию в турнирной таблице, как и его соперника, но опережает того на три пункта и идет на шестом месте. Команды являются между собой прямыми конкурентами, поэтому поражение от «Брайтона» повлияет на положение команд в АПЛ . Для гостей важно, как минимум добыть ничью, а победа и вовсе позволить забыть о сопернике на некоторое время.

22 февраля «Борнмут» несколько неожиданно проиграл «Вулверхэмптону» (0:1), а 15 числа на выезде обыграл «Саутгемптон» (3:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Брайтон» – 2.1

Ничья – 3.8

Победит «Борнмут» – 3.15

Тотал больше 2.5 мячей – 1.6

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.35

Статистика

«Брайтон» выиграл шесть из восьми последних матчей

Четыре из пяти последних матчей «Борнмута» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Борнмут» проиграл четыре из пяти последних матчей нынешнему сопернику.

Прогноз

Поставить на победу «Брайтона», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.01. Команда играет на своем поле и имеет психологическое преимущество над соперником. Прогнозируем очередной успех гостей в этой встрече.