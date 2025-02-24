«Барселона» — «Атлетико»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка Испании «Барселона» — «Атлетико», который состоится 25 февраля 2025 года
«Барселона»
Каталонцы находятся в отличном настроении и имеют целую серию побед в последних матчах. Команда лидирует в Ла Лиге и является конкурентом с «Атлетико», как и в кубке Испании. Первый поединок «Барселона» проводит на своем поле и постарается добиться положительного результата, чтобы был запас перед сложнейшей ответной встречей в Мадриде.
22 февраля «Барселона» в чемпионате обыграла на выезде «Лас-Пальмас» (2:0), а 17 числа вырвала победу у «Райо Вальекано» (1:0).
«Атлетико»
У подопечных Диего Симеоне открылось «очередное второе дыхание» и коллектив стремится победить во всех турнирах, где принимает участие. В чемпионате вся борьба впереди, а в кубке Испании «матрасникам» результат нужен уже в этой встрече. Все будет решаться во второй встрече в Мадриде, однако провалить первый поединок на выезде гостям никак нельзя.
22 февраля «Атлетико» справился на выезде с «Валенсией» (3:0), а 15 числа не смог переиграть на своем поле «Сельту» (1:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Барселона» – 1.7
- Ничья – 4.3
- Победит «Атлетико» – 4.7
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.6
- Тотал меньше 2.5 мячей – 2.4
Статистика
- «Барселона» выиграла пять матчей подряд во всех турнирах
- «Атлетико» не проигрывает уже восемь поединков подряд во всех турнирах
- «Матрасники» проиграли каталонцам четыре из пяти последних поединков
Прогноз
Поставить на победу «Барселоны», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.7. Предполагаем, что матч будет примерно равным, но минимальную победу в нем одержат именно хозяева.