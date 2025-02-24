«Барселона» — «Атлетико»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1740422861

сегодня, 21:47

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка Испании «Барселона» — «Атлетико», который состоится 25 февраля 2025 года

«Барселона»

Каталонцы находятся в отличном настроении и имеют целую серию побед в последних матчах. Команда лидирует в Ла Лиге и является конкурентом с «Атлетико», как и в кубке Испании. Первый поединок «Барселона» проводит на своем поле и постарается добиться положительного результата, чтобы был запас перед сложнейшей ответной встречей в Мадриде.

22 февраля «Барселона» в чемпионате обыграла на выезде «Лас-Пальмас» (2:0), а 17 числа вырвала победу у «Райо Вальекано» (1:0).

«Атлетико»

У подопечных Диего Симеоне открылось «очередное второе дыхание» и коллектив стремится победить во всех турнирах, где принимает участие. В чемпионате вся борьба впереди, а в кубке Испании «матрасникам» результат нужен уже в этой встрече. Все будет решаться во второй встрече в Мадриде, однако провалить первый поединок на выезде гостям никак нельзя.

22 февраля «Атлетико» справился на выезде с «Валенсией» (3:0), а 15 числа не смог переиграть на своем поле «Сельту» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Барселона» – 1.7

Ничья – 4.3

Победит «Атлетико» – 4.7

Тотал больше 2.5 мячей – 1.6

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.4

Статистика

«Барселона» выиграла пять матчей подряд во всех турнирах

«Атлетико» не проигрывает уже восемь поединков подряд во всех турнирах

«Матрасники» проиграли каталонцам четыре из пяти последних поединков

Прогноз

Поставить на победу «Барселоны», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.7. Предполагаем, что матч будет примерно равным, но минимальную победу в нем одержат именно хозяева.