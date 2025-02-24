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«Барселона» — «Атлетико»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 21:47
«Барселона» — «Атлетико»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка Испании «Барселона» — «Атлетико», который состоится 25 февраля 2025 года

«Барселона»

Каталонцы находятся в отличном настроении и имеют целую серию побед в последних матчах. Команда лидирует в Ла Лиге и является конкурентом с «Атлетико», как и в кубке Испании. Первый поединок «Барселона» проводит на своем поле и постарается добиться положительного результата, чтобы был запас перед сложнейшей ответной встречей в Мадриде.

22 февраля «Барселона» в чемпионате обыграла на выезде «Лас-Пальмас» (2:0), а 17 числа вырвала победу у «Райо Вальекано» (1:0).

«Атлетико»

У подопечных Диего Симеоне открылось «очередное второе дыхание» и коллектив стремится победить во всех турнирах, где принимает участие. В чемпионате вся борьба впереди, а в кубке Испании «матрасникам» результат нужен уже в этой встрече. Все будет решаться во второй встрече в Мадриде, однако провалить первый поединок на выезде гостям никак нельзя.

22 февраля «Атлетико» справился на выезде с «Валенсией» (3:0), а 15 числа не смог переиграть на своем поле «Сельту» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Барселона» – 1.7
  • Ничья – 4.3
  • Победит «Атлетико» – 4.7
  • Тотал больше 2.5 мячей – 1.6
  • Тотал меньше 2.5 мячей – 2.4

Статистика

  • «Барселона» выиграла пять матчей подряд во всех турнирах
  • «Атлетико» не проигрывает уже восемь поединков подряд во всех турнирах
  • «Матрасники» проиграли каталонцам четыре из пяти последних поединков

Прогноз

Поставить на победу «Барселоны», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.7. Предполагаем, что матч будет примерно равным, но минимальную победу в нем одержат именно хозяева.

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