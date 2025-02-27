«Удинезе» — «Парма»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 23:39

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Италии «Удинезе» — «Парма», который состоится 1 марта 2025 года

«Удинезе»

Команда неплохо провела последние матчи и может смело называть себя середняком Серии А. «Удинезе» располагается на десятом месте с 36 баллами и отстает от ближайшего соперника на четыре пункта. Вряд ли клуб будет серьезно претендовать на еврокубки, но в матче с «Пармой» на своем поле вполне логично считается фаворитом.

21 февраля «Удинезе» минимально обыграл на выезде «Лечче» (1:0), а 16 числа уверенно переиграл на своем поле «Эмполи» (3:0).

«Парма»

«Парма» только в прошлом поединке смогла прервать свою серию поражений и очень близко находится к зоне вылета, которую недавно покинула. Коллектив находится на 17 месте с 23 баллами и на два пункта опережает ближайшего соперника. Гостей не устроит поражение, и они приложат все усилия, чтобы уехать из Удине с набранными баллами.

22 февраля «Парма» обыграла на своем поле «Болонью» (2:0), а 16 февраля проиграла «Роме» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Удинезе» – 1.98

Ничья – 3.6

Победит «Парма» – 4.7

Тотал больше 2.5 мячей – 1.85

Тотал меньше 2.5 мячей – 1.95

Статистика

«Парма» проиграла шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре из пяти последних домашних матчей «Удинезе» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Команды обменялись двумя победами в пяти последних встречах между собой

Прогноз

Поставить на победу «Удинезе», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.98. Хозяева отлично выглядят в последних поединках и на своем поле смогут обыграть более слабого соперника на данном этапе сезона.