«Зенит» — «ЦСКА»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 23:48

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата России «Зенит» — « ЦСКА », который состоится 1 марта 2025 года

«Зенит»

Команда выходит с длинного зимнего перерыва с надеждой побороться за очередное чемпионство. Сейчас «Зенит» идет на втором месте с 39 баллами и уступает «Краснодару» только по разнице забитых и пропущенных мячей. Матч с ЦСКА на своем стадионе будет непростой, но если хозяева сумеют показать высокую реализацию, то имеют большие шансы забрать три очка.

14 февраля «Зенит» обыграл в товарищеском матче «Урал» (3:1), а 11 числа оказался сильнее «Спартака» (3:0).

ЦСКА

«Армейцы» в первой половине сезона выглядели совершенно по-разному и теперь идут на шестом месте с 31 баллом. Команда отстает сразу от двух соперников на четыре пункта, и чтобы догонять конкурентов, нужно обыгрывать их в личных встречах. ЦСКА планирует начать прямо с «Зенита» на поле соперника.

22 февраля ЦСКА оказался сильнее, чем «Крылья Советов» (4:2), а 17 числа разошелся миром с «Факелом» (2:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Зенит» – 1.58

Ничья – 4

Победит ЦСКА – 5.9

– 5.9 Тотал больше 2.5 мячей – 1.92

Тотал меньше 2.5 мячей – 1.88

Статистика

«Зенит» выиграл четыре товарищеских последних матча подряд

ЦСКА выиграл шесть из десяти последних поединков на выезде при четырех ничейных результатах

выиграл шесть из десяти последних поединков на выезде при четырех ничейных результатах «Зенит» не может обыграть на своем поле ЦСКА в различных турнирах уже четыре встречи подряд

Прогноз

Поставить на победу «Зенита», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.98. Питерский клуб понимает всю важность предстоящей игры и вряд ли оставит хотя бы малейший шанс «армейцам». Прогнозируем успех хозяев в этой игре.