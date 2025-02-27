«Зенит» — «ЦСКА»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата России «Зенит» — «ЦСКА», который состоится 1 марта 2025 года
«Зенит»
Команда выходит с длинного зимнего перерыва с надеждой побороться за очередное чемпионство. Сейчас «Зенит» идет на втором месте с 39 баллами и уступает «Краснодару» только по разнице забитых и пропущенных мячей. Матч с ЦСКА на своем стадионе будет непростой, но если хозяева сумеют показать высокую реализацию, то имеют большие шансы забрать три очка.
14 февраля «Зенит» обыграл в товарищеском матче «Урал» (3:1), а 11 числа оказался сильнее «Спартака» (3:0).
ЦСКА
«Армейцы» в первой половине сезона выглядели совершенно по-разному и теперь идут на шестом месте с 31 баллом. Команда отстает сразу от двух соперников на четыре пункта, и чтобы догонять конкурентов, нужно обыгрывать их в личных встречах. ЦСКА планирует начать прямо с «Зенита» на поле соперника.
22 февраля ЦСКА оказался сильнее, чем «Крылья Советов» (4:2), а 17 числа разошелся миром с «Факелом» (2:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Зенит» – 1.58
- Ничья – 4
- Победит ЦСКА – 5.9
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.92
- Тотал меньше 2.5 мячей – 1.88
Статистика
- «Зенит» выиграл четыре товарищеских последних матча подряд
- ЦСКА выиграл шесть из десяти последних поединков на выезде при четырех ничейных результатах
- «Зенит» не может обыграть на своем поле ЦСКА в различных турнирах уже четыре встречи подряд
Прогноз
Поставить на победу «Зенита», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.98. Питерский клуб понимает всю важность предстоящей игры и вряд ли оставит хотя бы малейший шанс «армейцам». Прогнозируем успех хозяев в этой игре.