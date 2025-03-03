«Боруссия» Дортмунд — «Лилль»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд — «Лилль», который состоится 4 марта 2025 года
«Боруссия» Дортмунд
Дортмундский клуб начал подавать «признаки жизни» и результаты заметно улучшились. В Бундеслиге «шмели» идут лишь на 10 месте, а в Лиге чемпионов команда постарается пройти французского оппонента и пройти в 1/4 финала, что будет хорошим результатом для такого тяжелого сезона. Тем не менее хозяевам нельзя допускать серьезные ошибки, ведь они обязательно приведут к проблемам на поле.
1 марта «Боруссия» Дортмунд на выезде оказалась сильнее «Санкт-Паули» (2:0), а 22 февраля не заметила «Унион» на своем стадионе (6:0).
«Лилль»
«Лилль» стал чаще проигрывать, чем в начале сезоне, однако на Лигу чемпионов клуб настраивается очень серьезно. В чемпионате Франции клуб борется за место в топ-4, но сейчас все мысли коллектива о Лиге чемпионов и матче в Дортмунде. Французский коллектив устроит любой результат кроме поражения, что поможет гостям в ответной встрече уже на своем поле.
1 марта «Лиль» ничего не смог поделать на выезде с лидером Лиги 1 «ПСЖ» (1:4), а 22 февраля команда справилась с прямым конкурентом «Монако» (2:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Боруссия» Дортмунд – 1.65
- Ничья – 4
- Победит «Лилль» – 4.9
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.8
- Тотал меньше 2.5 мячей – 2
Статистика
- Четыре из шести последних матчей «Лилля» завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Боруссия» Дортмунд выиграл три из десяти домашних матчей на своем поле
- Два последних матча между клубами завершились ничейным результатом
Прогноз
Поставить на победу «Боруссии» Дортмунд, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.65. Клубы наверняка будут осторожничать, но хозяева наверняка найдут способы отличиться в воротах «Лилля» и одержать победу.