«Боруссия» Дортмунд — «Лилль»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 12:53

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд — «Лилль», который состоится 4 марта 2025 года

«Боруссия» Дортмунд

Дортмундский клуб начал подавать «признаки жизни» и результаты заметно улучшились. В Бундеслиге «шмели» идут лишь на 10 месте, а в Лиге чемпионов команда постарается пройти французского оппонента и пройти в 1/4 финала, что будет хорошим результатом для такого тяжелого сезона. Тем не менее хозяевам нельзя допускать серьезные ошибки, ведь они обязательно приведут к проблемам на поле.

1 марта «Боруссия» Дортмунд на выезде оказалась сильнее «Санкт-Паули» (2:0), а 22 февраля не заметила «Унион» на своем стадионе (6:0).

«Лилль»

«Лилль» стал чаще проигрывать, чем в начале сезоне, однако на Лигу чемпионов клуб настраивается очень серьезно. В чемпионате Франции клуб борется за место в топ-4, но сейчас все мысли коллектива о Лиге чемпионов и матче в Дортмунде. Французский коллектив устроит любой результат кроме поражения, что поможет гостям в ответной встрече уже на своем поле.

1 марта «Лиль» ничего не смог поделать на выезде с лидером Лиги 1 « ПСЖ » (1:4), а 22 февраля команда справилась с прямым конкурентом «Монако» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Боруссия» Дортмунд – 1.65

Ничья – 4

Победит «Лилль» – 4.9

Тотал больше 2.5 мячей – 1.8

Тотал меньше 2.5 мячей – 2

Статистика

Четыре из шести последних матчей «Лилля» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Боруссия» Дортмунд выиграл три из десяти домашних матчей на своем поле

Два последних матча между клубами завершились ничейным результатом

Прогноз

Поставить на победу «Боруссии» Дортмунд, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.65. Клубы наверняка будут осторожничать, но хозяева наверняка найдут способы отличиться в воротах «Лилля» и одержать победу.