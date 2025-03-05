«Бенфика» – «Барселона»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 15:45

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Бенфика» – «Барселона», который состоится 5 марта 2025 года

«Бенфика»

«Бенфика» проводит неплохой сезон и готова посоперничать даже с «Барселоной» за право пройти в четвертьфинал Лиги чемпионов. «Орлы» борются за чемпионство в Португалии и играют в Лиге чемпионов, поэтому тренерскому штабу нужно правильно распределить нагрузку, чтобы добиться хороших результатов и избежать серьезных травм и повреждений.

26 февраля «Бенфика» выиграла у «Браги» в кубке страны (1:0), а 22 числа команда обыграла в чемпионате «Боавишту» (3:0).

«Барселона»

Каталонская команда стала играть намного эффективнее при Ханси Флике и заслуженно вышла на первое место в Ла Лиге. «Барселона» давно не выигрывала Лигу чемпионов и сейчас имеет неплохие шансы побороться за трофей. Игра с «Бенфикой» в группе дала много информации обоим клубам, и гости постараются более тщательно подготовиться к игре в Лиссабоне.

2 марта «Барселона» разгромила «Реал» Сосьедад (4:0), а 25 числа сыграла вничью с «Атлетико» (4:4).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бенфика» – 3.7

Ничья – 4.3

Победит «Барселона» – 1.9

Тотал больше 2.5 мячей – 1.43

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.85

Статистика

«Бенфика» выиграла семь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Барселона» выиграла восемь матчей на выезде из дести последних при двух ничьих

Четыре из пяти последних матсей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Барселоны», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.9. На данный момент гости выглядят сильнее своего оппонента и наверняка одержат победу в 1-2 мяча.