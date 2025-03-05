«ПСЖ» – «Ливерпуль»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 15:58

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов « ПСЖ » – «Ливерпуль», который состоится 5 марта 2025 года

« ПСЖ »

« ПСЖ » является безоговорочным лидером в Лиге 1 и опережает ближайшего соперника на 13 баллов. В Лиге чемпионов парижскому клубу попался очень сложный соперник в лице лидера АПЛ и победителя группового этапа Лиги чемпионов. Тем не менее, чемпион Франции уверен в себе и рассчитывает на победу в первой игре на своем стадионе.

1 февраля « ПСЖ » обыграл на своем поле «Лилль» (4:1), а 23 числа на выезде обыграл «Лион» (3:2). Оба матча прошли в рамках Лиги 1.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» лидирует в АПЛ и не дает конкурентам много шансов сократить отрыв. Коллектив с большой вероятностью станет чемпионом Англии, а успехов в Лиге чемпионов нужно еще достичь. «Красные» не будут слишком рисковать в первой игре в Париже и попробуют поймать соперника на ошибках.

26 февраля «Ливерпуль» обыграл «Ньюкасл Юнайтед» (2:0), а 23 числа справился на выезде с действующим чемпионом Англии «Манчестер Сити» (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит « ПСЖ » – 2.55

» – 2.55 Ничья – 3.65

Победит «Ливерпуль» – 2.8

Тотал больше 2.5 мячей – 1.63

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.3

Статистика

« ПСЖ » выиграл девять последних матчей подряд во всех турнирах

» выиграл девять последних матчей подряд во всех турнирах «Ливерпуль» выиграл лишь четыре выездных матча из десяти последних встреч во всех турнирах

Два последних матча между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз