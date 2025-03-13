«Рейнджерс» – Фенербахче»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 13:48

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Рейнджерс» – Фенербахче, который состоится 13 марта 2025 года

«Рейнджерс»

Результат первого матча стал для многих неожиданностью, как отчасти и для «Рейнджерс». Команда получила в гостях преимущество в два мяча и в ответной игре сыграет при своих болельщиках. Команда привыкла идти вперед на домашнем стадионе, поэтому матч будет интересным, ведь больше атаковать нужно турецкому клубу.

6 марта «Рейнджерс» обыграл в Лиге Европы «Фенербахче» (3:1), а первого числа в чемпионате Шотландии уступил на своем поле «Мотеруэллу» (1:2).

«Фенербахче»

«Фенербахче» расстроен поражением на своем поле, но не собирается сдаваться и попробует изменить ситуацию в Глазго, хотя теперь большинство болельщиков будет на стороне соперника. Гости понимают, что нужно забивать первыми, поэтому от них явно стоит ждать сюрпризов уже в первые минуты после стартового свистка.

2 марта «Фенербахче» обыграл «Антальяспор» на своем поле (3:0), а 27 февраля разгромил на выезде «Газиантеп» (4:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Рейнджерс» – 2.7

Ничья – 3.7

Победит «Фенербахче» – 2.5

Тотал больше 2.5 мячей – 1.7

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.18

Статистика

Четыре из пяти последних матчей «Рейнджерс» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Фенербахче» не проигрывает на выезде уже девять поединков подряд

Два из трех последних поединков между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Рейнджерс», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.7. Команда очень серьезно относится к турниру и не позволит себе расслабляться на родном стадионе. Прогнозируем победу хозяев.