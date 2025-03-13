«Рейнджерс» – Фенербахче»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Рейнджерс» – Фенербахче, который состоится 13 марта 2025 года
«Рейнджерс»
Результат первого матча стал для многих неожиданностью, как отчасти и для «Рейнджерс». Команда получила в гостях преимущество в два мяча и в ответной игре сыграет при своих болельщиках. Команда привыкла идти вперед на домашнем стадионе, поэтому матч будет интересным, ведь больше атаковать нужно турецкому клубу.
6 марта «Рейнджерс» обыграл в Лиге Европы «Фенербахче» (3:1), а первого числа в чемпионате Шотландии уступил на своем поле «Мотеруэллу» (1:2).
«Фенербахче»
«Фенербахче» расстроен поражением на своем поле, но не собирается сдаваться и попробует изменить ситуацию в Глазго, хотя теперь большинство болельщиков будет на стороне соперника. Гости понимают, что нужно забивать первыми, поэтому от них явно стоит ждать сюрпризов уже в первые минуты после стартового свистка.
2 марта «Фенербахче» обыграл «Антальяспор» на своем поле (3:0), а 27 февраля разгромил на выезде «Газиантеп» (4:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Рейнджерс» – 2.7
- Ничья – 3.7
- Победит «Фенербахче» – 2.5
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.7
- Тотал меньше 2.5 мячей – 2.18
Статистика
- Четыре из пяти последних матчей «Рейнджерс» завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Фенербахче» не проигрывает на выезде уже девять поединков подряд
- Два из трех последних поединков между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на победу «Рейнджерс», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.7. Команда очень серьезно относится к турниру и не позволит себе расслабляться на родном стадионе. Прогнозируем победу хозяев.