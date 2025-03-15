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«Ювентус» дрогнул. Подобрали чемпиона Европы на замену Мотте – предстоит тяжёлый выбор

сегодня, 10:05
Мотта

Интересный футбол или быстрая перестройка.

«Юве» плох – но это не вина Тиаго

Когда туринцы играли вничью из тура в тур, все подшучивали, что у команды ни одного поражения в чемпионате. Теперь не до шуток – до сих пор «старая синьора» не показывает никакого прогресса. «Ювентус» к этому моменту покинул плей-офф Лиги чемпионов – причём вылетел от скромного ПСВ. Также вылетел из Кубка Италии, в Серии А отстаёт от тройки как минимум на шесть очков – в то же время находится в одном балле от идущего пятым «Лацио». «Бьянконери» проиграли три из предыдущих пяти матчей, в том числе с «Аталантой» – в принципиальном поединке, после которого туринцы могли бы приблизиться к топ-3. Причём в матче с бергамасками «старая синьора» получила разгром, а фанаты скандировали:

Руководство, вы нас взбесили. Уважайте наши цвета!

В плане содержания ситуация отражает результаты. Мотте тяжело с нынешним набором игроков. Футболисты тяжело адаптируются к новым требованиям, многие просто не могут потянуть запросы менеджера. Аренда Рандаля Коло Муани сняла вопрос с поиском форварда на начальном этапе – хотя и француз к этому моменту не забивает вот уже семь игр подряд.

Можно увидеть в этом вину Мотты. С другой стороны, приглашение Тиаго изначально подразумевало глобальную перестройку. В его футболе просто нет пересечений с тем, что требовал Аллегри. Состав был заточен под систему Массимилиано – и чтобы перейти к новой, необходимо много времени и топ-трансферы.

Вопрос не тренерского провала, а эффективности

Отмечалось, что Мотта пользуется доверием со стороны руководства. Теперь активно ходят слухи, что Тиаго хотят отправить в отставку. Сообщается даже, что игра с «Фиорентиной» станет для главного тренера «Юве» последней.

Вроде шаг и не очень логичный. Принципы специалиста были изначально понятны руководству – они видели его работу в «Болонье» и понимали, с какими побочными эффектами столкнутся. Было ясно, что Мотте понадобятся трансферы – и не всегда получится найти нужного игрока с первой попытки. В этом плане лучший пример – «Челси». «Аристократы» команду, которая борется за ЛЧ, два года собирали.

С другой стороны, в решении об отставки будут отталкиваться скорее от вопроса эффективности, а не от оценки работы тренера. Тиаго может и делает всё возможное, к нему вопросов может не быть – интегрирует свой футбол, работая с тем, что есть. И иногда «Юве» даже показывает то, что хочет видеть менеджер. Но боссам надо исходить из вопроса эффективности. Пусть футбол Мотты и притягивает внимание, он потребует больших затрат и кропотливого поиска на рынке игроков. Состав «Ювентуса» не заточен под его принципы, так что работы предстоит намного больше, чем с тренером, который бы продолжил линию Аллегри или хотя бы построил что-то на имеющемся базисе.

Если Мотту уволят, это не будет говорить о его плохой работе. Это будет говорить о признании неудачности выбора и желании найти более простой способ перестроиться.

Манчини – более понятный специалист

Пока руководство «старой синьоры» остановилось на Роберто Манчини. У опытного менеджера огромный послужной список. Он успел поработать с топ-клубом Италии – «Интером» (приходил даже дважды), четыре года возглавлял «Манчестер Сити», а после «Зенита» пришёл в сборную Италии.

Причём на протяжении всей карьеры менеджер сохранял эффективность. Со скромными «Фиорентиной» и «Лацио» он взял по Кубку Италии. Попав в «Интер», оформил три титула в чемпионате и два Кубка и Суперкубка. «Сити» под его руководством становился чемпионом Англии, брал Кубок и Суперкубок страны. Самое свежее достижение – победа на Евро-2020 с «скуадрой адзуррой».

Другими словами, кандидатура Манчини вызывает у «Ювентуса» куда меньше сомнений. Он работал в условиях ограниченных ресурсов и давал результат, перейдя на топ-уровень научился работать со звёздами и сохранил эффективность. Он даёт ту стабильность и уверенность, которой не чувствуется при Мотте. Плюс у Роберто больше пересечений с Аллегри, чем у Тиаго. По последним данным, Именно Роберто – фаворит на тренерский мостик. Решение о назначении Манчини должны принять одновременно с решением об отставке Мотты – в случае, если матч против «Фиорентины» завершится поражением «Юве».

Достаточно и других кандидатов

У туринцев есть и другие варианты. Сообщается, что в шорт-листе находятся Хави, Джан Пьеро Гасперини и Антонио Конте. Первые двое – более реалистичные варианты. Испанец восстанавливается после энергозатратного периода в «Барселоне», второй, вероятно, покинет «Аталатну» по окончании сезона. Что касается Конте, это идеальный кандидат для «Юве» – с ним уже работали, это амбициозный специалист, который способен подчинить себе все процессы в команде и выстроить чемпионский коллектив. Но он пока занят работой в «Наполи». Вряд ли стороны спонтанно решат расстаться после неплохого начала сотрудничества.

Хави достаточно стрессоустойчивый, а Гасперини способен привить команде дисциплину. Помимо них на рынке свободных тренеров есть Эрик тен Хаг, Гарет Саутгейт, Эдин Терзич. У «старой синьоры» есть выбор, осталось принять окончательное решение. Судя по всему, о нём мы узнаем совсем скоро.

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пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 13:16
если Мотта еще может выстрелить, но Манчини гарантированно нет.
увольнять Мотту, не дав даже сезона, ради Манчини с древним мышлением ?)
Ювентус мелочен.
и с такими решениями руководства ни один тренер не сможет вернуть зебр на победную поступь.
итальянский МЮ все ближе..
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сегодня в 10:24, ред.
Саутгейт - отличный выбор. Стояние футболистов на своей половине поля весь матч, будет им экономить силы на возможное дополнительное время, в котором обязательно проявится индивидуальное мастерство какого-то отдельного игрока. А если регламентом дополнительное время не предусмотрено, то к следующей игре все будут свежими с полными силами.
Тен Хаг тоже неплохой вариант: не все звёзды Аякса были в Италии, а тут такая возможность появляется и отдохнуть на побережье Средиземного моря, и заработать за это деньги.
П. С. Но весь этот выбор тренера среди россыпи столь одарённых наставников сводится к нулю на фоне получения тренерской лицензии Сашей Мостовым. Выбор, мне кажется, очевиден.
Гость
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