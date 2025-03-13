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Тиаго Мотта может быть уволен после матча с «Фиорентиной»

вчера, 19:02

В случае неудовлетворительного результата матча с «Фиорентиной» главный тренер «Ювентуса» Тиаго Мотта может быть уволен.

В настоящий момент рассматриваются два варианта замены: назначение исполняющего обязанности или поиск постоянного тренера.

На роль временного тренера наиболее вероятным кандидатом считается Франческо Маньянелли, возглавляющий молодежную команду «бьянконери».

Среди претендентов на постоянную позицию фаворитом является Роберто Манчини.

По информации источника, с бывшим тренером сборной Саудовской Аравии уже велись переговоры.

Манчини опережает остальных кандидатов, среди которых фигурируют такие имена, как Джан Пьеро Гасперини, Хави, Антонио Конте и Игор Тудор.

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Все комментарии
hstwke649hnr
hstwke649hnr
вчера в 22:09
Чёрт, давно пора...
протон
протон
вчера в 20:40
В прошлом сезоне Луиса Энрике критиковали ровно за то же самое, за что сейчас Мотту. А теперь игрой и результатами ПСЖ все любуются. Футбол обоих основан на одних и тех же принципах. Чтоб перевернуть мышление игроков, необходимо время. В следующем сезоне Ювентус Мотты будет уже другим. Тренер пришёл в разваленную, игравшую в старомодный футбол команду. Состав был перелопачен на 80%. мечтать не вредно, что все пойдёт, как по маслу. Но, тем более, с учётом многочисленных травм навалившихся на команду, сложности в игре и результатах нормальны.
3p4fpb7w588k
3p4fpb7w588k
вчера в 20:28
Менять уже поздно, сезон провалили, а место в ЛЧ думаю с четвертого места сохранят
R B
R B
вчера в 20:00
Странно что он до сих пор не уволен. 0-4 дома, это больно.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 19:26
Странно, что Тиаго Мотта ещё не уволен. Тренер пытается не попасть с командой в Лигу чемпионов УЕФА. Старая Синьора привыкла быть завсегдатаем главного европейского футбольного клубного турнира, каждый год команда боролась за Скудетто. В этом сезоне у Ювентуса трудности на всех фронтах. Тёмная полоса свидетельствует о том, что нужен новый наставник.
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