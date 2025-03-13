Тиаго Мотта может быть уволен после матча с «Фиорентиной»

В случае неудовлетворительного результата матча с «Фиорентиной» главный тренер «Ювентуса» Тиаго Мотта может быть уволен.
В настоящий момент рассматриваются два варианта замены: назначение исполняющего обязанности или поиск постоянного тренера.
На роль временного тренера наиболее вероятным кандидатом считается Франческо Маньянелли, возглавляющий молодежную команду «бьянконери».
Среди претендентов на постоянную позицию фаворитом является Роберто Манчини.
По информации источника, с бывшим тренером сборной Саудовской Аравии уже велись переговоры.
Манчини опережает остальных кандидатов, среди которых фигурируют такие имена, как Джан Пьеро Гасперини, Хави, Антонио Конте и Игор Тудор.