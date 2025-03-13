Тиаго Мотта может быть уволен после матча с «Фиорентиной»

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вчера, 19:02

В случае неудовлетворительного результата матча с «Фиорентиной» главный тренер «Ювентуса» может быть уволен.

В настоящий момент рассматриваются два варианта замены: назначение исполняющего обязанности или поиск постоянного тренера.

На роль временного тренера наиболее вероятным кандидатом считается , возглавляющий молодежную команду «бьянконери».

Среди претендентов на постоянную позицию фаворитом является .

По информации источника, с бывшим тренером сборной Саудовской Аравии уже велись переговоры.

Манчини опережает остальных кандидатов, среди которых фигурируют такие имена, как Джан Пьеро Гасперини, Хави, Антонио Конте и Игор Тудор.