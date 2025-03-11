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Нико Ковач может покинуть дортмундскую «Боруссию» этим летом

сегодня, 17:42

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Нико Ковач может покинуть команду по окончании текущего сезона, если не будут выполнены поставленные перед ним задачи.

По данным журналиста Флориана Плеттенберга, расторжение контракта летом невозможно из-за его длительности до 2026 года.

Это означает, что клубу придется выплатить компенсацию за досрочное прекращение сотрудничества.

В соглашении предусмотрено специальное условие о выходном пособии, согласно которому в случае отсутствия участия команды в еврокубках Нико Ковач получит 50% от своей заработной платы. Увольнение тренера и его тренерского штаба обойдется клубу приблизительно в €3 миллиона.

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Брулин
Брулин
сегодня в 18:19
Шмели, ёмаё, что происходит?!?
Всегда железно топ-4 Бундеслиги, в этом сезоне на пару с Лейпцигом могут не попасть в ЛЧ
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 18:07
Боруссия из Дортмунда должна признать, что ошиблась с тренером. Странно, что в контракте не предусмотрено менее затратное увольнение. Нико Ковач не выполняет поставленные задачи. Вместо того, чтобы бороться за попадание в Лигу чемпионов, Боруссия болтается в середине турнирной таблицы, рискуя пролететь вообще мимо еврокубков. И за такой поганый результат нужно будет заплатить три миллиона? Хотя тренер заслужил чёрную метку.
Capral
Capral
сегодня в 18:06, ред.
Такому тренеру как Ковач, вероятно не поможет даже такой бывалый и Мудрый консультант как Ф.Магат. Возможно, еще что-то поменяется в работе тренера, но его работа в Баварии- оставила множество сомнений...
Гость
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