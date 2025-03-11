Нико Ковач может покинуть дортмундскую «Боруссию» этим летом

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сегодня, 17:42

Главный тренер дортмундской «Боруссии» может покинуть команду по окончании текущего сезона, если не будут выполнены поставленные перед ним задачи.

По данным журналиста Флориана Плеттенберга, расторжение контракта летом невозможно из-за его длительности до 2026 года.

Это означает, что клубу придется выплатить компенсацию за досрочное прекращение сотрудничества.

В соглашении предусмотрено специальное условие о выходном пособии, согласно которому в случае отсутствия участия команды в еврокубках Нико Ковач получит 50% от своей заработной платы. Увольнение тренера и его тренерского штаба обойдется клубу приблизительно в €3 миллиона.