Нико Ковач может покинуть дортмундскую «Боруссию» этим летом

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Нико Ковач может покинуть команду по окончании текущего сезона, если не будут выполнены поставленные перед ним задачи.
По данным журналиста Флориана Плеттенберга, расторжение контракта летом невозможно из-за его длительности до 2026 года.
Это означает, что клубу придется выплатить компенсацию за досрочное прекращение сотрудничества.
В соглашении предусмотрено специальное условие о выходном пособии, согласно которому в случае отсутствия участия команды в еврокубках Нико Ковач получит 50% от своей заработной платы. Увольнение тренера и его тренерского штаба обойдется клубу приблизительно в €3 миллиона.
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