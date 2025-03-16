Семь клубов из АПЛ могут сыграть в Лиге чемпионов. Пять команд – английский минимум

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сегодня, 11:52

Ждут бонусные путевки.

Англичане лидируют в борьбе за пятую путевку

Представители АПЛ первые по сезонному коэффициенту, который рассчитывается благодаря системе баллов от УЕФА . В Лиге чемпионов остались «Арсенал» и «Астон Вилла». В Лиге Европы продолжают играть МЮ и «Тоттенхэм». В Лиге конференций есть «Челси», фаворит всего турнира. При этом итальянцы потеряли «Рому» в Лиге Европы. А «Милан», «Ювентус» и «Аталанта» подвели Серию А в Лиге чемпионов. Испанцы рядом с англичанами по коэффициенту, но у итальянцев практически не осталось шансов обойти одновременно Ла Лигу и АПЛ .

«Интер», «Лацио» и «Фиорентина» попробуют впечатлить в еврокубках, ведь они остались в борьбе. Достаточно неплохой игры МЮ и «Тоттенхэма» в Лиге Европы, а также выхода «Челси» в финал Лиги конференций, чтобы сделать борьбу за путевки в Лигу чемпионов через АПЛ ещё интереснее. В прошлом сезоне Италия выиграла дополнительную путевку. «Болонья» не вышла в плей-офф Лиги чемпионов. А теперь баллы клубов Серии А делятся на 8, что усложнило им новую погоню. Зато правка от УЕФА поможет одному из английских клубов.

Теоретически от АПЛ в Лиге чемпионов может быть сразу семь команд. Хотя более правдоподобен вариант с шестью клубами. «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» в разных частях сетки Лиги Европы. Если они пройдут в общий финал, то гарантируют АПЛ ещё одну путевку в Лигу чемпионов. А вот седьмое место получить сложнее. Для этого нужно, чтобы «Арсенал» или «Астон Вилла» выиграли Лигу чемпионов. И при этом главный победитель клубного сезона финишировал в АПЛ вне первой пятерки. Лишь теоретический вариант, вероятность низкая.

Хотя и шесть клубов в Лиге чемпионов от одной страны станут рекордным показателем. Причем забавно, что путевку могут получить Постекоглу или Аморим, чьи клубы сейчас на 13-м и 15-м местах в АПЛ соответственно. «Манчестер Юнайтед», даже если выиграет свой 29-й матч в чемпионате, будет отставать от пятой строчки, на которой сейчас «Манчестер Сити», на 11 пунктов. Слишком много, чтобы вести разговоры о сказочном рывке «красных дьяволов». Так что МЮ и «Тоттенхэм» надеются на свою путевку строго по итогам матчей в Европе.

Даже с пятью путевками будет очень жесткая гонка

В матче «Борнмута» и «Манчестер Сити» в ноябре победил Ираола. Гвардиола уступил соотечественнику. Также «горожане» вчера не сумели обыграть «Брайтон». Хотя Холанд добрался до сотого голевого действия в АПЛ , что впечатляет, «чайки» ответили. Бедняга Хусанов забил в свои ворота, сыграли 2:2. В очередной раз пока ещё действующий чемпион теряет важные очки в борьбе за место в Лиге чемпионов. «Манчестер Сити» недавно проиграл «Ноттингем Форест». Также уступали в АПЛ «Ливерпулю» и «Арсеналу», двум лидерам в таблице.

Вот только между командами Слота и Артеты сейчас 15 пунктов разницы. Даже если «канониры» сократят отставание до 12 очков, переиграв сегодня в дерби «Челси», этот результат не означает настоящую чемпионскую борьбу. После вылета «Ливерпуля» из Лиги чемпионов можно ставить точку. Салах и компания не допустят интригу, поскольку окажутся свежее. А вот «Арсенал» будет готовиться к матчам против «Реала». Потратит силы на упрямую команду Анчелотти. «Канонирам» скорее надо переживать, чтобы не откатиться в АПЛ ниже.

«Челси» в шести очках от второго места. «Манчестер Сити», хотя тоже нестабильные, как и лондонская команда Марески, немного дальше. Но есть ещё «Ноттингем Форест». Им важно вернуться к победам. Несколько осечек последних месяцев заставили Эшпириту Санту переживать. «Лесники» пока аутсайдеры в борьбе за место в Лиге чемпионов. У них скромнее состав, нет опыта. До конца сезона много туров. «Ньюкасл» и «Астон Вилла», игравшие в Лиге чемпионов в последние годы, могут поставить вчерашнему аутсайдеру неприятную подножку.

Зато пример «Ноттингем Форест», как успехи «сорок» и клуба из Бирмингема, вдохновляет другие команды. Гвардиола в новом сезоне проиграл в АПЛ девять раз. Это на один раз больше, чем за два предыдущих сезона вместе взятые. «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед», хотя у этих команд был опыт в Лиге чемпионов, внутренние соперники давно не боятся. Понятно, что «Борнмуту» будет тяжело с юным центром защиты и «выскочками» в разных линиях финишировать в первой пятерке. И кто запретит Ираоле мечтать и пробовать? Шансы есть у 9 клубов.

Лига чемпионов обеспечит «Челси» выживание клуба

Если у «Манчестер Юнайтед» закончились деньги, то что говорить о «Челси»? У совладельца клуба Боэли был хаотичный шопинг. Причем многих футболистов лондонцы подписали в рассрочку. То есть вингер «Челси» Мудрик сейчас с адвокатами пытается доказать, что не принимал допинг сознательно, а клуб должен «Шахтеру» деньги за переход с ценником в 70 млн евро. Боэли натворил такого, что «Челси» не хватит победы в Лиге конференций для финансового успеха. Лондонцам нужно возвращаться в Лигу чемпионов, где крутятся настоящие деньги.

Уже после общего этапа многие английские клубы заработали целое состояние. «Ливерпуль» получил 100 млн евро. «Арсенал» поднял 91 миллион. «Астон Вилла» с учетом победы в плей-офф заработала больше, чем «Манчестер Сити». Речь о реальных деньгах, которые стабильно поступают от УЕФА и спонсоров. «Челси» не откажется от ста миллионов евро, а в третьем по рангу еврокубке такие доходы никому не светят. Поскольку вкусные пироги в Лиге чемпионов, борьба за заветные путевки будет невероятно жесткой. И нельзя исключать скандал.

Проблема в арбитрах АПЛ . В решающих матчах, когда один гол может означать 90-100 млн евро доходов, судьи из чемпионата Англии способны подставить команды. «Манчестер Сити» смотрится фаворитом в борьбе за первую пятерку. А «Челси» достаточно сегодня проиграть «Арсеналу» в гостевом дерби, чтобы существенно усложнить себе жизнь. Пусть «Ньюкасл» и «Астон Вилла» не собрали серии побед, Хау и Эмери – умные главные тренеры. А когда говорим о «сороках», то они сейчас в двух пунктах от места «Челси» и могут позже обойти Гвардиолу.