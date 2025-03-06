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Клубный чемпионат мира появится в женском футболе

сегодня, 13:33

Совет Международной федерации футбола (ФИФА) одобрил создание женского Клубного чемпионата мира.

Первый розыгрыш турнира состоится в январе-феврале 2028 года. До старта пройдёт отборочный этап, в котором примут участие шесть клубов, представляющих АФК, КАФ, КОНКАКАФ, КОНМЕБОЛ, ОФК и УЕФА. Три победителя выйдут в групповой этап и присоединятся к 13 другим командам. АФК, КАФ, КОНКАКАФ и КОНМЕБОЛ получат по два прямых слота, а УЕФА — пять путевок. Групповой этап будет состоять из четырёх групп по четыре команды, а два лучших коллектива из каждого квартета выйдут в плей-офф.

Место проведения турнира будет определено позднее. Состав участников чемпионата 2032 года будет определён позже с учётом результатов и выступлений клубов во всех соревнованиях, в которых они принимали участие в предыдущие годы.

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Все комментарии
shur
shur ответ Валерыч (раскрыть)
сегодня в 16:43
...хорошо то хорошо, а кто нам будующих футболистов рожать будет?!?! " ...Лёха, а где твоя то ? Жена на сборах, на соревнованиях, ещё и Клубный добавился! На фотографии дома,
чтобы не забыть как выглядит!!!"
Валерыч
Валерыч
сегодня в 16:29
Это хорошо. Красоты в футболе будет ещё больше.)
Scorp689
Scorp689
сегодня в 13:49
Клубный чемпионат по пирогам провели бы...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 13:46, ред.
Ну и правильно , а то эмансипированные девицы ещё взяли бы и в суд подали, с этим там строго...)))
cn353rvny72f
cn353rvny72f
сегодня в 13:39
Инфантина решил теперь и на бабах бабло стричь
Гость
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