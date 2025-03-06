Клубный чемпионат мира появится в женском футболе

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сегодня, 13:33

Совет Международной федерации футбола ( ФИФА ) одобрил создание женского Клубного чемпионата мира.

Первый розыгрыш турнира состоится в январе-феврале 2028 года. До старта пройдёт отборочный этап, в котором примут участие шесть клубов, представляющих АФК, КАФ, КОНКАКАФ , КОНМЕБОЛ , ОФК и УЕФА . Три победителя выйдут в групповой этап и присоединятся к 13 другим командам. АФК, КАФ, КОНКАКАФ и КОНМЕБОЛ получат по два прямых слота, а УЕФА — пять путевок. Групповой этап будет состоять из четырёх групп по четыре команды, а два лучших коллектива из каждого квартета выйдут в плей-офф.

Место проведения турнира будет определено позднее. Состав участников чемпионата 2032 года будет определён позже с учётом результатов и выступлений клубов во всех соревнованиях, в которых они принимали участие в предыдущие годы.