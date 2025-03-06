В ФИФА предложили расширить ЧМ-2030 до 64 команд

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сегодня, 17:22

ФИФА рассматривает возможность увеличения числа участников чемпионата мира по футболу 2030 года с 48 до 64 команд в ознаменование столетия турнира.

Предложение было выдвинуто делегатом от Уругвая, страны-организатора первого чемпионата мира. Президент ФИФА охарактеризовал инициативу как интересную и заслуживающую детального изучения. Тем не менее, отмечается, что данная идея, вероятно, не получит поддержки со стороны других членов совета ФИФА .