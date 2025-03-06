В ФИФА предложили расширить ЧМ-2030 до 64 команд

ФИФА рассматривает возможность увеличения числа участников чемпионата мира по футболу 2030 года с 48 до 64 команд в ознаменование столетия турнира.
Предложение было выдвинуто делегатом от Уругвая, страны-организатора первого чемпионата мира. Президент ФИФА Джанни Инфантино охарактеризовал инициативу как интересную и заслуживающую детального изучения. Тем не менее, отмечается, что данная идея, вероятно, не получит поддержки со стороны других членов совета ФИФА.
Ранее количество участников финальной стадии чемпионата мира было увеличено до 48 команд. Первый турнир в новом формате запланирован на 2026 год и пройдет в США, Канаде и Мексике.