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В ФИФА предложили расширить ЧМ-2030 до 64 команд

сегодня, 17:22

ФИФА рассматривает возможность увеличения числа участников чемпионата мира по футболу 2030 года с 48 до 64 команд в ознаменование столетия турнира.

Предложение было выдвинуто делегатом от Уругвая, страны-организатора первого чемпионата мира. Президент ФИФА Джанни Инфантино охарактеризовал инициативу как интересную и заслуживающую детального изучения. Тем не менее, отмечается, что данная идея, вероятно, не получит поддержки со стороны других членов совета ФИФА.

Ранее количество участников финальной стадии чемпионата мира было увеличено до 48 команд. Первый турнир в новом формате запланирован на 2026 год и пройдет в США, Канаде и Мексике.

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Все комментарии
cska1948
cska1948
сегодня в 19:03
На мой взгляд, самое лучшее количество команд в финальной стадии ЧМ — это ШЕСТНАДЦАТЬ по-настоящему сильных и достойных соперников. Но ФИФА, в погоне за деньгами, нужно не качество, а количество. Вот и расширяют до неприличия число участников финальной стадии.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 18:45
ФИФА тотальная коррупция.
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 18:00
Что происходит, куда катится футбол?
протон
протон
сегодня в 17:57
предлагаю в 2030 году отменить вообще все иные футбольные соревнования кроме чемпионата мира , расширить количество участников до 192-х , поделить все на 48 групп , первые две команды из группы выходят в 1/96 финала ну и далее классика на выбывание
yg4ba34ybpqr
yg4ba34ybpqr
сегодня в 17:47
Мало. Нужно 212... Ведь в ФИФА целых 211 ассоциаций.
Lewa2708
Lewa2708
сегодня в 17:44
В таком случае , нужно сократить квалификационный отбор, какой смысл одним и тем же командам встречаться по несколько раз , по сути на одном и том же турнире
p5p7pxb9vj89
p5p7pxb9vj89
сегодня в 17:44
Иногда жалеешь, что в комментариях нельзя использовать мат... Сложно сдержаться.
Grizly88
Grizly88
сегодня в 17:39
Зря они убивают футбол
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 17:37
Раз 100-летие, то пусть 100 команд и будут, чё тупить то? И будем смотреть до следующего, который в 30м будет
xn3b65zryyk5
xn3b65zryyk5
сегодня в 17:35
Нормально будет, если будут играть 93 команды
3skx9w2vtr9b
3skx9w2vtr9b
сегодня в 17:34
Скоро там будут Гибралтар и Лабрадор
drug01
drug01
сегодня в 17:29
Больше команд больше прибыль!!!!
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