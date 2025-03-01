IFAB внёс изменение в правила игры при удержании мяча вратарём

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) принял решение о внесении изменений в правила игры, касающихся удержания мяча вратарем. Согласно сообщению пресс-службы организации, новшества вступят в силу в футбольном сезоне 2025/26 годов.
Предложенные изменения были тщательно протестированы и признаны успешными. В соответствии с новыми рекомендациями, будет действовать «правило восьми секунд».
Если голкипер удерживает мяч в руках более восьми секунд, то будет назначен угловой удар в пользу соперника. Ранее действовало «правило шести секунд», при нарушении которого назначался свободный удар.
Внедрение новых правил направлено на предотвращение затягивания времени игры.
1. Было 6 сек. стало 8
2. Свободный из штрафной опаснее углового
А точно правило против затягивания?
1. Было 6 сек. стало 8
2. Свободный из штрафной опаснее углового
А точно правило против затягивания?