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IFAB внёс изменение в правила игры при удержании мяча вратарём

вчера, 17:08

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) принял решение о внесении изменений в правила игры, касающихся удержания мяча вратарем. Согласно сообщению пресс-службы организации, новшества вступят в силу в футбольном сезоне 2025/26 годов.

Предложенные изменения были тщательно протестированы и признаны успешными. В соответствии с новыми рекомендациями, будет действовать «правило восьми секунд».

Если голкипер удерживает мяч в руках более восьми секунд, то будет назначен угловой удар в пользу соперника. Ранее действовало «правило шести секунд», при нарушении которого назначался свободный удар.

Внедрение новых правил направлено на предотвращение затягивания времени игры.

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Перевод с theifab.com
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Все комментарии
zdeniss
zdeniss
сегодня в 01:25
А когда-то было правило 4-х шагов для вратаря, чтобы не бегали с мячом по штрафной…
112910415
112910415
вчера в 19:24
странноватое решение
Маг_тм
Маг_тм ответ kk23bfzk5d8x (раскрыть)
вчера в 18:31
Наверное имеется ввиду, что когда-то существовало такое правило
kk23bfzk5d8x
kk23bfzk5d8x
вчера в 18:28
Ничего не понимаю...
1. Было 6 сек. стало 8
2. Свободный из штрафной опаснее углового
А точно правило против затягивания?
He Э Г О ИС T
He Э Г О ИС T
вчера в 18:07
И когда это после "6-ти секунд" назначался свободный?.. Не помню.. 🤭
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:39
Очередная глупость... Почему угловой, а не сразу пенальти?
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 17:24, ред.
Странно, вроде затягивание решили предотвращать, но с 6 секунд подняли до 8ми. С логикой беда у этих деятелей. Ну ладно, поглядим что из этого выйдет. Вообще проблема была не в самом правиле а в том что судьи по большей части его игнорировали и пропускали эти моменты. И кто даст гарантию что сейчас будет как то иначе? А может быть стоит с судей начать спрашивать просто за его соблюдение и это решит проблему гораздо лучше? А то изменения ради изменений получаются, бессмысленных и беспощадных, как с этим ВАР
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:10
Причём здесь угловой-непонятно...
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