Шоу в финале и 64 сборные. В ФИФА опять взялись за ЧМ

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сегодня, 16:41

Новые идеи пугают болельщиков.

Президент ФИФА Джанни Инфантино съездил в США , где встретился с Дональдом Трампом, чтобы обсудить чемпионат мира 2026 года, который пройдет сразу в трех странах: США , Канаде и Мексике. Помимо дежурных церемониальных комплиментов, которые отвесили друг другу Инфантино и Трамп, там прозвучали вещи, которые касаются непосредственно организации футбольного процесса. И это уже гораздо интереснее и важнее для рядовых болельщиков.

Замах на Супербоул

Наверняка у чиновников ФИФА текут слюнки при виде цифр, которые демонстрирует Супербоул в США – как с точки зрения трансляционных, так и с точки зрения финансового эффекта. Проведение финала ЧМ -2026 в США означало, что ФИФА практически наверняка попыталась бы как-то это использовать для максимизации своих доходов. Поэтому нельзя сказать, что кто-то удивился, узнав об идее провести шоу с артистами в перерыве финального матча. Признаемся себе – не удивились.

Как не удивительно и то, что у этой идеи образовалась масса критиков, обрушивших свой гнев на Инфантино, на ФИФА и на других чиновников, которые снова стремятся только к прибыли и к деньгам. (Как будто в этом самом по себе что-то плохое). Они жалуются на жадность, на коммерциализацию спорта, утверждая, что игра, а точнее само мероприятие под названием чемпионат мира, совсем не то, что были раньше.

Но давайте отбросим эмоции. Чем вы занимаетесь в перерыве матча? Наверное, сходите на кухню, чтобы сделать бутерброд, заварить чай или чего-то покрепче, может быть, просто сходите на балкон подышать воздухом. Вас как-нибудь заботит, что происходит в это время по телевизору? Скорее всего нет. Более того, там наверняка 90 процентов из времени, отведенного на перерыв, крутится однообразная реклама, не отличающаяся большой пользой и увлекательностью.

А если же вы фанат различных студий и разборов по горячим следам с журналистами и экспертами прямо во время перерыва, то вряд ли вас кто-то этого лишит даже при наличии некоего шоу между таймами. В конце концов ресурсов для таких обсуждений огромное количество. Таким образом, можно сделать вывод, что само по себе наличие шоу в перерыве коснется только тех, кто непосредственно на стадионе будет находиться. Оно не для большинства фанатов футбола.

По большому счету, шоу в перерыве Супербоула тоже не для поклонников НФЛ. Оно лишь для того, чтобы американский футбол раз в год попадал на страницы всех непрофильных СМИ , изданий, рассказывающих про селебрити, про шоу-бизнес, для придания некоего маркетингового масштаба – не для фанатов этого вида спорта. Работает ли такой маркетинговый ход? Ну, как минимум люди, которые про американский футбол ничего не знают, а про Дрейка и Кендрика Ламара слышали, открыли для себя такое понятие, как Супербоул. Наверное, сразу же и закрыли, но это уже не имеет значения. Развивает ли это игру? Вряд ли. Приносит ли это дополнительный доход? Возможно.

Поэтому к самой идее провести такое шоу в перерыве финала ЧМ -2026 можно отнестись очень спокойно. Но при одном очень важном условии. Очень важном. Если это мероприятие не затянет перерыв. Правилами на него отведено 15 минут, и эти правила не стоит нарушать ни в коем случае. Вот это уже – заход на территорию настоящих поклонников футбола и, собственно, команд. И вряд ли те и другие будут довольны тем, что перерыв растянется на полчаса. Это вызовет максимальное раздражение, и тогда ни о каком позитивном маркетинговом эффекте говорить не придется.

Да, 15 минут – это немного. Но этого достаточно для какого-то шоу, если все грамотно продумать, не захламлять стадион декорациями. Это вопрос логистики, в центре внимания которой должно стоять правило: не мешать установленному течению матча. Иначе нас ждет только негатив. Как это было в финале Кубка Америки-2024, когда главный тренер сборной Колумбии Нестор Лоренсо раскритиковал организаторов за продление перерыва до 25 минут из-за выступления Шакиры. Тогда удалось избежать большого скандала именно по этому поводу, поскольку тот турнир в принципе получился богатым на разные негативные истории, и эта оказалась не самой страшной.

Скажете, что в НФЛ вроде бы тоже перерыв по регламенту гораздо меньше, чем в Супербоуле. Но нужно понимать разницу в структуре североамериканского спорта и футбола. В НФЛ все решает комиссар, назначенный владельцами лиги. В ФИФА все решает Совет – большая структура, в которой, конечно, голос Инфантино что-то значит, но каждая корректировка правил должна пройти строгую и сложную бюрократическую процедуру. Главное – чтобы уложились в 15 минут, а там хоть Кендрика пусть водят, хоть автомобили в «Поле чудес» разыгрывают.

Расширение участников

Есть куда более тревожные новости, прозвучавшие, когда Инфантино путешествовал в США . Как мы помним, турнир 2026 года станет первым, в котором примут участие 48 сборных. И расширение числа участников давалось очень болезненно с медийной точки зрения. В адрес ФИФА опять звучали обвинения, критика. Но за счет стран, которые получили редчайшую возможность попасть на финальный турнир, поддержка этой идеи прошла.

Теперь вовсе появилась мысль расширить число участников до 64. Но есть нюанс. Эту акцию предложено сделать лишь на ЧМ -2030, потому что это будет столетие с года проведения первого турнира. Дескать, разовое действие. Хотя мы знаем, как это обычно бывает – кому-то понравится, и тема приживется. Обнадеживает, что мысль высказал не сам Инфантино, а представитель Уругвая. Глава ФИФА лишь назвал идею «заслуживающей анализа». Такой комментарий вежливости. Шансы на проход у такого формата весьма невелики.