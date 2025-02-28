АПЛ может разделить летнее трансферное окно из-за Клубного чемпионата мира

По информации источника, Английская Премьер-Лига может внести изменения в сроки летнего трансферного окна из-за Клубного чемпионата мира.
Ранее ФИФА ввела временное трансферное окно для участников международного турнира, которое будет открыто с 1 по 10 июня.
В прошлом году летнее ТО в АПЛ было открыто с 14 июня по 30 августа. Многие клубы чемпионата Англии хотят, чтобы внутреннее окно открылось раньше обычного, чтобы не оказаться в невыгодном положении.
Согласно правилам ФИФА, максимальное время, разрешённое для трансферного окна, составляет 89 дней, в связи с чем Премьер-Лига не может разрешать переходы всё лето. Поэтому один из вариантов, рассматриваемых АПЛ, — открыть ТО в начале июня, закрыть его перед стартом Клубного ЧМ, а затем снова открыть позже в этом месяце. ФИФА разрешит национальным ассоциациям с клубами, участвующими в соревновании, открывать свои собственные окна раньше, чтобы обеспечить равные условия в своей стране, но не в остальном мире. Такой вариант распространяется и на Английскую футбольную лигу (EFL).