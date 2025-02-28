АПЛ может разделить летнее трансферное окно из-за Клубного чемпионата мира

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сегодня, 12:54

По информации источника, Английская Премьер-Лига может внести изменения в сроки летнего трансферного окна из-за Клубного чемпионата мира.

Ранее ФИФА ввела временное трансферное окно для участников международного турнира, которое будет открыто с 1 по 10 июня.

В прошлом году летнее ТО в АПЛ было открыто с 14 июня по 30 августа. Многие клубы чемпионата Англии хотят, чтобы внутреннее окно открылось раньше обычного, чтобы не оказаться в невыгодном положении.