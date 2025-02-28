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АПЛ может разделить летнее трансферное окно из-за Клубного чемпионата мира

сегодня, 12:54

По информации источника, Английская Премьер-Лига может внести изменения в сроки летнего трансферного окна из-за Клубного чемпионата мира.

Ранее ФИФА ввела временное трансферное окно для участников международного турнира, которое будет открыто с 1 по 10 июня.

В прошлом году летнее ТО в АПЛ было открыто с 14 июня по 30 августа. Многие клубы чемпионата Англии хотят, чтобы внутреннее окно открылось раньше обычного, чтобы не оказаться в невыгодном положении.

Согласно правилам ФИФА, максимальное время, разрешённое для трансферного окна, составляет 89 дней, в связи с чем Премьер-Лига не может разрешать переходы всё лето. Поэтому один из вариантов, рассматриваемых АПЛ, — открыть ТО в начале июня, закрыть его перед стартом Клубного ЧМ, а затем снова открыть позже в этом месяце. ФИФА разрешит национальным ассоциациям с клубами, участвующими в соревновании, открывать свои собственные окна раньше, чтобы обеспечить равные условия в своей стране, но не в остальном мире. Такой вариант распространяется и на Английскую футбольную лигу (EFL).

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Перевод с theguardian.cоm
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Все комментарии
Wolverhampton
Wolverhampton
сегодня в 16:10
Сами решат
Incredulous
Incredulous
сегодня в 13:31
Лучше бы выступили всеми топ-чемпионатами против этого, никому не нужного КЧМ. Но нет, все по норам сидят, возмущаются себе тихо в тряпочку, каждый боится голову высунуть. Готовы терпеть все денежные схемы ФИФА и УЕФА, в ущерб своим же клубам и их игрокам, лишь мы их не трогали.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 13:18
Есть максимальное время, разрешённое для трансферного окна - 89 дней, делите хоть на 89 частей...
8ku26y47ew37
8ku26y47ew37
сегодня в 13:16
Из-за вечных реформ всё кроить приходиться
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