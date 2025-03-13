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В УЕФА заявили, что пересмотрят правило двойного касания

вчера, 20:02
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)1 : 0Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалЗакончился после серии пенальти

В УЕФА выступили с заявлением об отмене гола в серии пенальти в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Реалом» (1:0, по сумме двух встреч 2:2, после серии пенальти 2:4).

«Атлетико» обратился в УЕФА по поводу инцидента, который привел к отмене пенальти. Хотя контакт был минимальным, игрок коснулся мяча опорной ногой, как видно на видео. Согласно действующему правилу 14.1, ВАР должен был сообщить судье, что гол следует отменить.

УЕФА вступит в переговоры с ФИФА и IFAB, чтобы определить, следует ли пересмотреть правило в случаях, когда двойное касание явно непреднамеренное.

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Все комментарии
lazzioll
lazzioll ответ Ruslik1982 (раскрыть)
сегодня в 00:14
точняк, как в детстве во дворе - целый день играли, счет 38-26, но потом обязательно еще по пенальти надо было) а по существу вопроса то конечно никаких отмен не должно быть. иначе он нае**бет вратаря одной ногой покатит в одну сторону, через метр догонит и пульнет в ворота в другую сторону. и типа случайно коснулся. нет таких случайно, как и отставленных рук в штрафной и прямых ног сзади в ноги в подкате, типа я в мяч миллиметр почти коснулся, но ноги сломал челу
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:40
Двойных касаний при исполнении пенальти - мизер; как правило, после того, как бьющий подскальзывается, и у него "едет" опорная нога. По - существу, несчастный случай, не зависящий от воли бьющего. Учитывая последнее обстоятельство, необходимо повторное исполнение удара. Я - "за".
Есть одно "но" - это когда бьющий "заснул" и случайно коснулся мяча опорной ногой, которой "подтолкнул" его под удар. В этом случае - вина бьющего и необходимость повторного удара отпадает.
зигзаг
зигзаг
вчера в 23:22
А теперь представим Реал на месте Атлетико. Как бы они ныли про судейский беспредел и бла бла
зигзаг
зигзаг
вчера в 23:19
Пусть или переигрывают или перебивают пенальти ))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ shur (раскрыть)
вчера в 22:06, ред.
Всё верно. Классно подытожил.
А то вокруг Атлетов такой подтекст идиотский вырисовывается, типа: " А я нечаянно, а я не знал и не хотел..., но чёто вот вдруг как то всё свалилось..., потом затуманилось, что есть не мой косяк... "

P.S. Профи на то он и профи, что должен исполнять технический элемент чётко. Не можешь, займись чем нибудь кроме футбола, значит это не твоё.
Lotar Herbert Matteus
Lotar Herbert Matteus ответ shur (раскрыть)
вчера в 21:48
Только с одним примечанием-в спорных случаях,тем не менее,решение будет принято в пользу Реала.
Vilar
Vilar
вчера в 21:46
Эй, 56ы из уефа, когда в штрафной площади защитник совершая подкат, чтобы выбить мяч у падающего, сносит его, как косой, надо спрашивать у него: преднамеренно ли он это сделал или сделал случайно? И защитник честно ответит: господин судья, конечно, я это не хотел, всё случайно. Судья должен сказать: всё случайно, пенальти отменяется!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:29
Нужно было перебить это пенальти и все
j6bkcagvyt8r
j6bkcagvyt8r
вчера в 21:16
Явно непреднамеренное касание - это технический брак. То есть ситуация когда игрок неумышленно нарушает правило. Но факт нарушения при этом никуда не девается. Так что ничего пересматривать не нужно. К тому же оценевание преднамеренность - это субъективизм, что тоже не добавит прозрачности судейству.
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 20:44
я бы отменил вообще все в футболе, оставил бы только пенальти, их само интересно смотреть и волнительно
Capral
Capral
вчера в 20:41, ред.
Танцы перед пробитием пенальти запретить, и запретить вратарям, перед пробитием шататься в разные стороны, что дезориентирует бьющего. В этом случае всё будет честно. Помню, вратарь киевского Динамо Шовковский часто выходил победителем в серии пенальти, потому что шатался в разные стороны, да так, что нередко сходил с ленточки.
протон
протон
вчера в 20:39
И какой в этом смысл? Случайно или нет - какая разница?
Смысл этого правила в том, что удар должен наноситься в одно касание, что дает определенные шансы и для вратаря.

Ситуация с полным запретом абсолютно нормальна - ни у кого не возникнет желания мухлевать. А если начнется всякая дичь "преднамеренно"- "непреднамеренно", тут же на передний план выйдет субъективное мнение арбитров, которые по своему хотению будут легализовывать пенки или отказывать в этом, действуя непоследовательно.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 20:37
Правила не стоит менять слишком часто. Судьи просто могут не успеть за изменениями. Лучше делать это раз в четыре года... И ещё, надо избегать расплывчатых, неоднозначных трактовок. Футбол очень сильно зависит от мелочей. На ровном месте появилась проблема. Кто-то же ввёл такое правило.
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
вчера в 20:28, ред.
Лучше бы запретили менять скорость разбега во время удара , либо как минимум скорость не должна падать
69Haya96
69Haya96
вчера в 20:22
Пару минут назад я посмотрел этот эпизод но изменил скорость видео на 0,25. Ракурс спереди, и все было ясно видно, но прикосновение было очень минимальным. Нужно иметь глаза орла, чтобы увидеть это прикосновение. Честно говоря, если бы я не изменил скорость видео, я бы этого прикосновения не увидел.

Но это правило очень нелепо и его можно изменить. Реалу просто повезло, вот и все.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:18
И вообще многое надо пересмотреть, к примеру, отменить все эти переступы перед ударом и подпрыгивания различные...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:18
В таких ситуациях надо перебивать пенку
Alex_67
Alex_67
вчера в 20:15
Получается, что гол судья отменил правильно.... А Куртуа молодец, что увидел нарушение правил при пробитии пенальти и вовремя сообщил об этом арбитру матча. Правила есть правила и в отношении Атлетико они ни коим образом не нарушены. Всё справедливо.
Asper
Asper
вчера в 20:14
Так а как оно может быть преднамеренное в такой ситуации?
shur
shur
вчера в 20:14
...человеческий фактор по другому, всё может произойти! Но есть уже сложившиеся правила, в баскете слово пробежка это святое,к
примеру ! Моё мнение таково, что Тренер отбирает пять парней, в
которых уверен на все сто,которые правильно укомплектованны по всем правилам в бутцах с нужными шипами, чтобы исключить всякого рода падения и двойные касания...!!!
112910415
112910415
вчера в 20:11
опять сами себя запутают
Lbvfd
Lbvfd ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 20:10
А не будет трактовки - непреднамеренное. Вот и всё. Коснулся мяча, преднамеренно, непреднамеренно, всё, удар проведён.
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 20:07
После пожара и *** насос!
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 20:07, ред.
Ой, они же тогда сами себя утопят в трактовках. А что же значит то непреднамеренное касание? А что преднамеренное? Щас начнётся очередной дурдом, ведь всё равно в конечном итоге судьи принимают решение
STVA 1
STVA 1
вчера в 20:04
От этого матрасам не легче!Да и надо ли пересматривать!?
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