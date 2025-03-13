В УЕФА заявили, что пересмотрят правило двойного касания

В УЕФА выступили с заявлением об отмене гола в серии пенальти в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Реалом» (1:0, по сумме двух встреч 2:2, после серии пенальти 2:4).

«Атлетико» обратился в УЕФА по поводу инцидента, который привел к отмене пенальти. Хотя контакт был минимальным, игрок коснулся мяча опорной ногой, как видно на видео. Согласно действующему правилу 14.1, ВАР должен был сообщить судье, что гол следует отменить.