«Лацио» – «Торино»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 23:11

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Лацио» – «Торино», который состоится 31 марта 2025 года

«Лацио»

«Лацио» потерял несколько позиций из-за неудовлетворительных результатов и сейчас занимает лишь восьмое место. В активе римского клуба 51 балл, как и у «Фиорентины», но «Лацио» имеет матч в запасе. В случае победы над «Торино», хозяева гарантированно поднимутся на шестое место, что хорошо мотивирует игроков, и чего ожидает болельщики с руководством клуба.

16 марта «Лацио» разгромно проиграл на выезде «Болонье» (0:5), а 10 числа на своем поле поделил очки с «Удинезе» (1:1).

«Торино»

«Торино» сейчас выглядит гораздо свежее римского клуба, но потерянные баллы на старте сезона уже не вернуть. Коллектив располагается на 11 месте с 38 баллами и отстает от нынешнего соперника на 13 пунктов. Команде не угрожает зона вылета, но гости все равно постараются добиться положительного результата в Риме и возможно со временем улучшить свое турнирное положение.

15 марта «Торино» обыграл на своем поле «Эмполи» (1:0), а восьмого числа разошелся миром с «Пармой» (2:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лацио» – 1.8

Ничья – 3.55

Победит «Торино» – 5

Тотал больше 2.5 мячей – 2.07

Тотал меньше 2.5 мячей – 1.77

Статистика

Четыре из пяти последних матчей «Лацио» завершились исходом «обе забьют»

«Торино» выиграл только два матча из десяти последних на выезде

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились вариантом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на победу «Лацио», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.8. Команда не побеждала уже три матча, но в этой встрече сможет набрать важные три балла и вернуться в борьбу за еврокубки.