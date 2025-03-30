«Лацио» – «Торино»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Лацио» – «Торино», который состоится 31 марта 2025 года
«Лацио»
«Лацио» потерял несколько позиций из-за неудовлетворительных результатов и сейчас занимает лишь восьмое место. В активе римского клуба 51 балл, как и у «Фиорентины», но «Лацио» имеет матч в запасе. В случае победы над «Торино», хозяева гарантированно поднимутся на шестое место, что хорошо мотивирует игроков, и чего ожидает болельщики с руководством клуба.
16 марта «Лацио» разгромно проиграл на выезде «Болонье» (0:5), а 10 числа на своем поле поделил очки с «Удинезе» (1:1).
«Торино»
«Торино» сейчас выглядит гораздо свежее римского клуба, но потерянные баллы на старте сезона уже не вернуть. Коллектив располагается на 11 месте с 38 баллами и отстает от нынешнего соперника на 13 пунктов. Команде не угрожает зона вылета, но гости все равно постараются добиться положительного результата в Риме и возможно со временем улучшить свое турнирное положение.
15 марта «Торино» обыграл на своем поле «Эмполи» (1:0), а восьмого числа разошелся миром с «Пармой» (2:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Лацио» – 1.8
- Ничья – 3.55
- Победит «Торино» – 5
- Тотал больше 2.5 мячей – 2.07
- Тотал меньше 2.5 мячей – 1.77
Статистика
- Четыре из пяти последних матчей «Лацио» завершились исходом «обе забьют»
- «Торино» выиграл только два матча из десяти последних на выезде
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились вариантом «обе забьют — нет»
Прогноз
Поставить на победу «Лацио», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.8. Команда не побеждала уже три матча, но в этой встрече сможет набрать важные три балла и вернуться в борьбу за еврокубки.