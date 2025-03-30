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«Лацио» – «Торино»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 23:11
«Лацио» – «Торино»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Лацио» – «Торино», который состоится 31 марта 2025 года

«Лацио»

«Лацио» потерял несколько позиций из-за неудовлетворительных результатов и сейчас занимает лишь восьмое место. В активе римского клуба 51 балл, как и у «Фиорентины», но «Лацио» имеет матч в запасе. В случае победы над «Торино», хозяева гарантированно поднимутся на шестое место, что хорошо мотивирует игроков, и чего ожидает болельщики с руководством клуба.

16 марта «Лацио» разгромно проиграл на выезде «Болонье» (0:5), а 10 числа на своем поле поделил очки с «Удинезе» (1:1).

«Торино»

«Торино» сейчас выглядит гораздо свежее римского клуба, но потерянные баллы на старте сезона уже не вернуть. Коллектив располагается на 11 месте с 38 баллами и отстает от нынешнего соперника на 13 пунктов. Команде не угрожает зона вылета, но гости все равно постараются добиться положительного результата в Риме и возможно со временем улучшить свое турнирное положение.

15 марта «Торино» обыграл на своем поле «Эмполи» (1:0), а восьмого числа разошелся миром с «Пармой» (2:2).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Лацио» – 1.8
  • Ничья – 3.55
  • Победит «Торино» – 5
  • Тотал больше 2.5 мячей – 2.07
  • Тотал меньше 2.5 мячей – 1.77

Статистика

  • Четыре из пяти последних матчей «Лацио» завершились исходом «обе забьют»
  • «Торино» выиграл только два матча из десяти последних на выезде
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились вариантом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на победу «Лацио», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.8. Команда не побеждала уже три матча, но в этой встрече сможет набрать важные три балла и вернуться в борьбу за еврокубки.

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