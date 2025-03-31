«Атлетико» – «Барселона»: прогноз и ставка от БК Pinnacle

1743428544

сегодня, 16:42

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка Испании «Атлетико» – «Барселона», который состоится 2 апреля 2025 года

«Атлетико»

«Матрасники» вместе с «Барселоной» подарили в первом матче настоящий триллер (4:4), который повторить будет очень сложно. «Атлетико» не так давно получил болезненное поражение от каталонцев в чемпионате, поэтому сейчас мотивирован выбить одного из претендентов на трофей уже на этой стадии. Матч будет не менее интересным, чем первая встреча в Барселоне.

29 марта «Атлетико» потерял очки на выезде с «Эспаньолом» (1:1), а 16 числа уступил на своем поле «Барселоне» (2:4).

«Барселона»

«Барселона» находится в прекрасной форме и не намерена уступать кубок Испании кому-бы то ни было. Коллектив лидирует в Ла Лиге и наверняка сделал ошибки после первого матча, поэтому сейчас будет играть более сдержанно и ловить соперника на ошибках, которых он в последнее время достаточно допускает.

30 марта «Барселона» крупно обыграла «Жирону» (4:1), а 27 числа разобралась и с «Осасуной» (3:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Атлетико» – 2.75

Ничья – 3.7

Победит «Барселона» – 2.4

Тотал больше 2.5 мячей – 1.65

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.25

Статистика

Пять последних матчей «Атлетико» завершились исходом «обе забьют»

«Барселона» выиграла девять из десяти последних выездных поединков

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на ничью», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.7. Оба клуба не хотят уступать финал своему сопернику, поэтому вполне вероятно, что за отведенное основное время также не определят победителя, как и в первой встрече.