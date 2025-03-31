«Брайтон» – «Астон Вилла»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 18:19

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Брайтон» – «Астон Вилла», который состоится 2 апреля 2025 года

«Брайтон»

«Брайтон» не проигрывает уже несколько матчей подряд в АПЛ и заслуженно идет на седьмом месте с 47 баллами. Команда опережает нынешнего соперника на два пункта, однако игра с «Астон Виллой» будет очень сложной, учитывая последние результаты гостей. Хозяева постараются играть на победу, но и ничейный счет сочли бы вполне приемлемым.

29 марта «Брайтон» проиграл «Ноттингем Форест» в кубке ФА (0:1, по пенальти) а 15 числа сыграл вничью на выезде с «Манчестер Сити» (2:2).

«Астон Вилла»

«Астон Вилла» имеет внушительную серию побед, но пару месяцев назад потеряла много очков и теперь вынуждена догонять конкурентов. Команда имеет в активе 45 баллов и отстает от четвертой позиции на четыре пункта. Победить «Брайтон» будет непросто, но вполне возможно, если гости сумеют первыми открыть счет.

30 марта «Астон Вилла» крупно обыграла «Престон» в кубке ФА (3:0), а ранее победила «Брюгге» в Лиге чемпионов (3:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Брайтон» – 2.05

Ничья – 3.85

Победит «Астон Вилла» – 3.3

Тотал больше 2.5 мячей – 1.6

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.35

Статистика

«Астон Вилла» выиграла семь из восьми последних матчей во всех турнирах

Четыре из пяти домашних матчей «Брайтона» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Четыре из пяти поединков между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.6. Предполагаем, что команды подарят зрителям интересный и результативный матч, а победит более удачливая в этот вечер команда.