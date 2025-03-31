«Брайтон» – «Астон Вилла»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Брайтон» – «Астон Вилла», который состоится 2 апреля 2025 года
«Брайтон»
«Брайтон» не проигрывает уже несколько матчей подряд в АПЛ и заслуженно идет на седьмом месте с 47 баллами. Команда опережает нынешнего соперника на два пункта, однако игра с «Астон Виллой» будет очень сложной, учитывая последние результаты гостей. Хозяева постараются играть на победу, но и ничейный счет сочли бы вполне приемлемым.
29 марта «Брайтон» проиграл «Ноттингем Форест» в кубке ФА (0:1, по пенальти) а 15 числа сыграл вничью на выезде с «Манчестер Сити» (2:2).
«Астон Вилла»
«Астон Вилла» имеет внушительную серию побед, но пару месяцев назад потеряла много очков и теперь вынуждена догонять конкурентов. Команда имеет в активе 45 баллов и отстает от четвертой позиции на четыре пункта. Победить «Брайтон» будет непросто, но вполне возможно, если гости сумеют первыми открыть счет.
30 марта «Астон Вилла» крупно обыграла «Престон» в кубке ФА (3:0), а ранее победила «Брюгге» в Лиге чемпионов (3:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Брайтон» – 2.05
- Ничья – 3.85
- Победит «Астон Вилла» – 3.3
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.6
- Тотал меньше 2.5 мячей – 2.35
Статистика
- «Астон Вилла» выиграла семь из восьми последних матчей во всех турнирах
- Четыре из пяти домашних матчей «Брайтона» завершились тоталом больше 2.5 мячей
- Четыре из пяти поединков между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.6. Предполагаем, что команды подарят зрителям интересный и результативный матч, а победит более удачливая в этот вечер команда.