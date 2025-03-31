«Саутгемптон» – «Кристал Пэлас»: прогноз и ставка от БК Pinnacle

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сегодня, 18:43

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Саутгемптон» – «Кристал Пэлас», который состоится 2 апреля 2025 года

«Саутгемптон»

«Святые» официально стали худшей командой АПЛ в этом сезоне и уже точно вылетал в Чемпионшип. Команда располагается на последнем месте и набрала всего девять очков, что на восемь пунктов меньше, чем у ближайших соперников и на 17 баллов, чем у спасительного 17 места. Хозяева доигрывают сезон в свое удовольствие и будут готовиться к выступлениям уже в другом месте.

15 марта «Саутгемптон» на своем поле уступил «Вулверхэмптону» (1:2), а 8 числа на выезде проиграл «Ливерпулю» (1:3).

«Кристал Пэлас»

«Кристал Пэлас» продолжает участие в кубке ФА и этот турнир на данный момент приоритетнее чемпионата, где команда располагается на 12 месте с 39 баллами. В лучшем случае до конца сезона гости смогли бы отыграть несколько позиций, но переиграть последний клуб турнирной таблицы футболисты «Кристал Пэлас» явно не против.

29 марта «Кристал Пэлас» в кубке ФА обыграла крупно «Фулхэм» (3:0), а 13 марта в товарищеской встрече оказался сильнее «ХамКам» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Саутгемптон» – 5.5

Ничья – 4

Победит «Кристал Пэлас» – 1.6

Тотал больше 3.5 мячей – 1.78

Тотал меньше 3.5 мячей – 2.05

Статистика

«Саутгемтон» проиграл 12 из 15 последних матчей во всех турнирах

«Кристал Пэлас» выиграл в семи последних выездных поединках подряд

Лондонский клуб одержал четыре победы в пяти матчах над «святыми»

Прогноз