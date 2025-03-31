«Саутгемптон» – «Кристал Пэлас»: прогноз и ставка от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Саутгемптон» – «Кристал Пэлас», который состоится 2 апреля 2025 года
«Саутгемптон»
«Святые» официально стали худшей командой АПЛ в этом сезоне и уже точно вылетал в Чемпионшип. Команда располагается на последнем месте и набрала всего девять очков, что на восемь пунктов меньше, чем у ближайших соперников и на 17 баллов, чем у спасительного 17 места. Хозяева доигрывают сезон в свое удовольствие и будут готовиться к выступлениям уже в другом месте.
15 марта «Саутгемптон» на своем поле уступил «Вулверхэмптону» (1:2), а 8 числа на выезде проиграл «Ливерпулю» (1:3).
«Кристал Пэлас»
«Кристал Пэлас» продолжает участие в кубке ФА и этот турнир на данный момент приоритетнее чемпионата, где команда располагается на 12 месте с 39 баллами. В лучшем случае до конца сезона гости смогли бы отыграть несколько позиций, но переиграть последний клуб турнирной таблицы футболисты «Кристал Пэлас» явно не против.
29 марта «Кристал Пэлас» в кубке ФА обыграла крупно «Фулхэм» (3:0), а 13 марта в товарищеской встрече оказался сильнее «ХамКам» (1:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Саутгемптон» – 5.5
- Ничья – 4
- Победит «Кристал Пэлас» – 1.6
- Тотал больше 3.5 мячей – 1.78
- Тотал меньше 3.5 мячей – 2.05
Статистика
- «Саутгемтон» проиграл 12 из 15 последних матчей во всех турнирах
- «Кристал Пэлас» выиграл в семи последних выездных поединках подряд
- Лондонский клуб одержал четыре победы в пяти матчах над «святыми»
Прогноз
Поставить на победу «Кристал Пэлас», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.6. Предполагаем, что гости после победы в матче кубка ФА поверили в свои силы и сможет обыграть аутсайдера.