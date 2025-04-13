«Лацио» – «Рома»: прогноз и ставка от БК Pinnacle

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сегодня, 15:50

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Лацио» – «Рома», который состоится 13 апреля 2025 года

«Лацио»

Оба клуба представляют Рим и встречи между ними всегда отличаются особым напряжением как среди футболистов, так и среди болельщиков. На данный момент «Лацио» идет на шестом месте с 55 баллами и на два пункта опережает «Рому». Только победа даст большой повод для радости болельщикам и позволит оторваться от конкурента.

10 апреля «Лацио» проиграл на выезде «Буде/Глимт» (0:2) в Лиге Европы, а шестого числа команда обыграла на выезде «Аталанту» (1:0).

«Рома»

«Рома» может быть довольна своими результатами, ведь в последнее время добивается побед в большинстве последних поединков. Клуб занимает седьмое место и отстает на шесть пунктов от четвертого места, дающего путевку в Лигу чемпионов. Кроме того, победа над «Лацио» даст много престижа гостям в их общем городе.

6 апреля «Рома» сыграла вничью с «Ювентусом» (1:1), а ранее 29 марта одолел на выезде «Лечче» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лацио» – 3.2

Ничья – 3.1

Победит «Рома» – 2.57

Тотал больше 2.5 мячей – 2.15

Тотал меньше 2.5 мячей – 1.7

Статистика

«Лацио» выиграл лишь три победы из десяти последних во всех турнирах

«Рома» проиграл семь из десяти последних матчей на выезде

Семь последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на победу «Лацио», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.2. Предполагаем, что «Лацио» сделал выводы в недавнем поражении в Лиге Европы и сможет одержать победу над самым принципиальным соперником в чемпионате.