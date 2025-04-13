«Осер» – «Лион»: прогноз и ставка от БК Pinnacle

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сегодня, 17:16

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Осер» – «Лион», который состоится 13 апреля 2025 года

«Осер»

«Осер» является середняком Лиги 1 и на данный момент занимает 10 место, поэтому сезоне может доигрывать спокойно, без нервов и попыток набрать максимум очков. Команда набрала 38 баллов и отстает от «Лиона» на десять пунктов. Победа не столько даст пользы хозяевам как помешает сопернику набрать очки в борьбе за место в Лиге чемпионов.

6 апреля «Осер» обыграл на выезде «Ренн» (1:0), а 30 марта оказался сильнее «Монпелье» (1:0). Оба матча прошли в рамках Лиги 1.

«Лион»

«Лион» борется за топ-4 в чемпионате Франции, но и сражается в Лиге Европы за трофей. В Лиге 1 «Лион» располагается на седьмом месте с 48 баллами и уступает «Ницце» лишь по дополнительным показателям, но имеет на сыгранную игру меньше. Только победа нужна хозяевам, чтобы гарантированно выйти на четвертую позицию в турнирной таблице.

10 апреля «Лион» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы (2:2), а пятого числа на своем поле переиграл «Лилль» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Осер» – 4

Ничья – 3.9

Победит «Лион» – 1.89

Тотал больше 2.5 мячей – 1.6

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.35

Статистика

Пять последних матчей «Лиона» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Семь из десяти последних домашних матчей «Осера» завершились исходом «обе забьют — нет»

Семь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Лиона», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.89. Предполагаем, что «Осер» не даст много пространства сопернику, однако гости крайне мотивированы и смогут добиться результата в свою пользу.