«Боруссия» Дортмунд – «Барселона»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 20:23

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Боруссия» Дортмунд – «Барселона», который состоится 15 апреля 2025 года

«Боруссия» Дортмунд

«Боруссия» без шансов проиграла в Испании первый матч и теперь команде остается играть на своем стадионе лишь за престиж. «Желто-черные» не особо успешно выступают и в Бундеслиге, поэтому их место в следующей Лиге чемпионов под большим вопросом. Хозяева постараются забить «Барселоне» и возможно одержать победу для себя и болельщиков.

12 апреля «Боруссия» Дортмунд сыграла вничью с «Барселоной» (2:2), а девятого числа уступила в Лиге чемпионов «Барселоне» (0:4).

«Барселона»

Каталонская команда находится в отличной форме и заслуженно добилась победы в первой игре с «Боруссией» Дортмунд и теперь намерена логично завершить противостояние в Германии. В чемпионате Испании «Барселона» является лидером и возможно побережет силы для будущих матчей чемпионата Испании. Тем не менее, встреча будет интересной и для болельщиков, и для нейтральных зрителей.

12 апреля «Барселона» обыграла на выезде «Леганес» (1:0), а девятого числа обыграла «Боруссию» Дортмунд (4:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Боруссия» Дортмунд – 3.55

Ничья – 4.1

Победит «Барселона» – 2

Тотал больше 3.5 мячей – 2.02

Тотал меньше 3.5 мячей – 1.8

Статистика

«Боруссия» Дортмунд выиграла пять из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре из пяти выездных матчей «Барселоны» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Барселона» выиграла три последние встречи подряд у «Боруссии» Дортмунд

Прогноз

Поставить на победу «Боруссии» Дортмунд, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.55. Предполагаем, что «Барселона» не будет много владеть мячом, но в то же время будет контролировать ситуацию, однако победят хозяева.