«Лестер» – «Саутгемтпон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 19:40

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Лестер» – «Саутгемтпон», который состоится 3 мая 2025 года

«Лестер»

«Лестер» не смог в этом сезоне составить достойную конкуренцию большинству клубов АПЛ и уже точно следующий год начнет в Чемпионшипе. Команда идет на 19 месте с 18 баллами и опережает нынешнего соперника на семь пунктов. Домашняя встреча с «Саутгемптоном» будет репетицией игры Чемпионшипа в следующем сезоне, ведь оба клуба будут выступать там.

26 апреля «Лестер» проиграл на выезде «Вулверхэмптону» (0:3), а 20 числа команда на своем поле проиграла «Ливерпулю» (0:1).

«Саутгемптон»

«Святые» также являются клубом, который не сможет сыграть в АПЛ в следующем сезоне и за весь чемпионат команда набрала лишь 11 баллов. Даже победа в личной встрече не поможет гостям догнать нынешнего соперника, а лишь сократит отставание, хотя турнирного значения эти очки уже давно не несут, ведь шансов сохранить прописку в АПЛ нет ни у одной из команд.

26 апреля «Саутгемтон» проиграл на своем поле «Фулхэму» (1:2), а 19 числа поделил очки на выезде с «Вест Хэмом» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лестер» – 2.25

Ничья – 3.65

Победит «Саутгемптон» – 3

Тотал больше 2.5 мячей – 1.75

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.1

Статистика

«Лестер» проиграл девять из десяти последних матчей в АПЛ

«Саутгемптон» сыграл два раза вничью из десяти последних встреч при восьми поражениях

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Лестера», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.25. Матч между аутсайдерами будет интересный, но турнирного значения уже не несет. Прогнозируем минимальную победу хозяев.