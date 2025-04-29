«Боруссия» М – «Хоффенхайм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 21:35

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Боруссия» М – «Хоффенхайм», который состоится 3 мая 2025 года

«Боруссия» М

Команда более стабильно выступала в этом сезоне, чем в нескольких предыдущих, однако этого может не хватить для попадания в зону еврокубков. Сейчас «Боруссия» М занимает лишь девятое место в турнирной таблице с набранными 44 баллами и от шестой позиции отстает на четыре пункта. Только победа в этой игре оставляет шансы хозяевам на продолжение борьбы за более высокие позиции.

26 апреля «Боруссия» М проиграла на выезде «Хольштайн Киль» (3:4), а 20 числа уступила в дерби «Боруссии» Дортмунд (2:3).

«Хоффенхайм»

«Хоффенхайм» точно не может записать себе нынешний сезон в актив, ведь даже не гарантировал себе место в чемпионате на следующий сезон. На данный момент клуб располагается на 15 месте 30 баллами, но опережает ближайшего соперника на пять пунктов. Гостям важно набирать очки, чтобы как можно быстрее решить вопрос с сохранением места в Бундеслиге в следующем сезоне.

26 апреля «Хоффенхайм» на своем поле проиграл «Боруссии» Дортмунд (2:3), а 19 апреля с тем же счетом уступил на выезде «Фрайбургу» (2:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Боруссия» М – 2

Ничья – 4.05

Победит «Хоффенхайм» – 3.25

Тотал больше 3 мячей – 1.73

Тотал меньше 3 мячей – 2.1

Статистика

«Хоффенхайм» проиграл четыре из десяти последних матчей во всех турнирах

«Боруссия» М выиграла четыре из десяти домашних поединков при четырех поражениях

Десять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.45. Предполагаем, что команды не отойдут от статистики личных встреч за последнее время и снова обменяются голами.