«РБ Лейпциг» – «Бавария»: прогноз и ставка от БК Pinnacle

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сегодня, 08:24

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги «РБ Лейпциг» – «Бавария», который состоится 3 мая 2025 года

«РБ Лейпциг»

«РБ Лейпциг» показывает не самые стабильные результаты в важной заключительной части чемпионата и нуждается в победах, ведь может остаться без топ-4 по итогам нынешнего сезона. Команда идет на пятом месте с 49 баллами и отстает от ближайшего соперника на два пункта. Обыграть «Баварию» непросто, но вполне реально, если хозяева смогут заставить ошибаться лидера чемпионата Германии.

26 апреля «РБ Лейпциг» разгромно проиграл на выезде «Айнтрахту» (0:4), а 19 числа сыграл вничью с «Хольштайн» (1:1).

«Бавария»

«Бавария» находится в шаге от возвращения золотых медалей в Мюнхен. Команда лидирует в Бундеслиге с 75 баллами и опережает «Байер» на восемь пунктов. Если подопечные Компани сыграют свой матч лучше «Байера», то уже в этом туре могут стать чемпионами Германии. Тем не менее, «РБ Лейпциг» не стоит недооценивать, ведь соперник мотивирован и не решил свои задачи в сезоне.

26 апреля «Бавария» крупно обыграла «Майнц» (3:0), а 19 числа на выезде разгромила «Хайденхайм» (4:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «РБ Лейпциг» – 4.4

Ничья – 4.6

Победит «Бавария» – 1.65

Тотал больше 3.5 мячей – 1.9

Тотал меньше 3.5 мячей – 1.9

Статистика

Четыре из пяти последних матчей «РБ Лейпциг» завершились исходом «обе забьют»

«Бавария» выиграла шесть из десяти выездных поединков при одном поражении

Команды обменялись двумя победами в пяти последних личных встречах

Прогноз

Поставить на победу «Баварии», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.65. Мюнхенский клуб идет к чемпионству и выглядит в разы стабильнее «РБ Лейпциг», к сожалению для болельщиков «быков». Прогнозируем победу гостей в этом поединке.