«Парма» – «Комо»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Парма» – «Комо», который состоится 3 мая 2025 года
«Парма»
«Парма» за счет большого количества ничьих и редких побед смогла оторваться от зоны вылета и находится практически в безопасности. На данный момент коллектив располагается на 16 месте с 32 баллами и опережает на семь пунктов зону вылета. В домашней игре с «Комо» хозяева хотят как минимум продлить серию матчей без поражений, а возможно и вовсе забрать максимум очков.
28 апреля «Парма» сыграла вничью с «Лацио» (2:2), а 23 числа команда обыграла на своем поле «Ювентус» (1:0).
«Комо»
«Комо» набрал 13 очков в пяти последних матчах чемпионата Италии и сейчас с 42 баллами идет на 11 месте в чемпионате Италии. Коллектив может считать, что хорошо провел сезон и стал середняком Серии А всего за один футбольный год. В выездной игре с «Пармой» у гостей будут шансы забить, но все будет зависеть от реализации моментов.
27 апреля «Комо» обыграл на своем поле «Дженоа» (1:0), а 19 числа коллектив обыграл на выезде «Лечче» (3:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Парма» – 3
- Ничья – 3.35
- Победит «Комо» – 2.35
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.87
- Тотал меньше 2.5 мячей – 1.93
Статистика
- «Комо» выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Парма» выиграла четыре из десяти последних домашних поединков
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на победу «Пармы», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3. Матч будет интересным, а команды обменяются забитыми мячами, но сильнее окажутся хозяева в этот раз.