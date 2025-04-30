«Парма» – «Комо»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1746000517

сегодня, 11:08

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Парма» – «Комо», который состоится 3 мая 2025 года

«Парма»

«Парма» за счет большого количества ничьих и редких побед смогла оторваться от зоны вылета и находится практически в безопасности. На данный момент коллектив располагается на 16 месте с 32 баллами и опережает на семь пунктов зону вылета. В домашней игре с «Комо» хозяева хотят как минимум продлить серию матчей без поражений, а возможно и вовсе забрать максимум очков.

28 апреля «Парма» сыграла вничью с «Лацио» (2:2), а 23 числа команда обыграла на своем поле «Ювентус» (1:0).

«Комо»

«Комо» набрал 13 очков в пяти последних матчах чемпионата Италии и сейчас с 42 баллами идет на 11 месте в чемпионате Италии. Коллектив может считать, что хорошо провел сезон и стал середняком Серии А всего за один футбольный год. В выездной игре с «Пармой» у гостей будут шансы забить, но все будет зависеть от реализации моментов.

27 апреля «Комо» обыграл на своем поле «Дженоа» (1:0), а 19 числа коллектив обыграл на выезде «Лечче» (3:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Парма» – 3

Ничья – 3.35

Победит «Комо» – 2.35

Тотал больше 2.5 мячей – 1.87

Тотал меньше 2.5 мячей – 1.93

Статистика

«Комо» выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

«Парма» выиграла четыре из десяти последних домашних поединков

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Пармы», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3. Матч будет интересным, а команды обменяются забитыми мячами, но сильнее окажутся хозяева в этот раз.