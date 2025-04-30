«Краснодар» – «Рубин»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Краснодар» – «Рубин», который состоится 3 мая 2025 года
«Краснодар»
«Краснодар» продолжает удерживать лидерство в чемпионате России и очень хочет завоевать первое чемпионство. «Быки» набрали 58 баллов и на четыре пункта опережает «Зенит», который старается не терять очки, чтобы догнать лидера. В домашней игре с «Рубином» у хозяев есть хорошая возможность набрать максимум очков и не дать питерцам сократить расстояние между клубами.
25 апреля «Краснодар» на выезде смог сохранить победу над «Динамо» Махачкала (3:2), а 19 числа на своем поле обыграл «Ахмат» (3:1).
«Рубин»
«Рубин» окажется в середине турнирной таблицы, независимо как сыграет оставшиеся туры РПЛ в этом сезоне. Команда занимает седьмое место с 39 баллами и на два пункта опережает «Ростов». Казанский клуб вряд ли доволен такими результатами, ведь рассчитывал навязать борьбу лидерам, но теперь постарается это сделать уже в следующем футбольном году.
27 апреля «Рубин» одержал волевую победу над «Факелом» (2:1), а 20 числа команда проиграла на выезде московскому «Динамо» (1:3).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Краснодар» – 1.48
- Ничья – 4.3
- Победит «Рубин» – 7
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.9
- Тотал меньше 2.5 мячей – 1.9
Статистика
- «Краснодар» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Рубин» проиграл четыре из пяти последних поединков на выезде
- «Краснодар» выиграл три из пяти матчей у «Рубина» при двух ничьих
Прогноз
Поставить на победу «Краснодара», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.48. Хозяева максимально мотивированы на победу, ведь борются за первое в своей истории чемпионство. Прогнозируем победу «Краснодара» в 1-2 мяча.