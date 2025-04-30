«Краснодар» – «Рубин»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 12:40

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Краснодар» – «Рубин», который состоится 3 мая 2025 года

«Краснодар»

«Краснодар» продолжает удерживать лидерство в чемпионате России и очень хочет завоевать первое чемпионство. «Быки» набрали 58 баллов и на четыре пункта опережает «Зенит», который старается не терять очки, чтобы догнать лидера. В домашней игре с «Рубином» у хозяев есть хорошая возможность набрать максимум очков и не дать питерцам сократить расстояние между клубами.

25 апреля «Краснодар» на выезде смог сохранить победу над «Динамо» Махачкала (3:2), а 19 числа на своем поле обыграл «Ахмат» (3:1).

«Рубин»

«Рубин» окажется в середине турнирной таблицы, независимо как сыграет оставшиеся туры РПЛ в этом сезоне. Команда занимает седьмое место с 39 баллами и на два пункта опережает «Ростов». Казанский клуб вряд ли доволен такими результатами, ведь рассчитывал навязать борьбу лидерам, но теперь постарается это сделать уже в следующем футбольном году.

27 апреля «Рубин» одержал волевую победу над «Факелом» (2:1), а 20 числа команда проиграла на выезде московскому «Динамо» (1:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Краснодар» – 1.48

Ничья – 4.3

Победит «Рубин» – 7

Тотал больше 2.5 мячей – 1.9

Тотал меньше 2.5 мячей – 1.9

Статистика

«Краснодар» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Рубин» проиграл четыре из пяти последних поединков на выезде

«Краснодар» выиграл три из пяти матчей у «Рубина» при двух ничьих

Прогноз

Поставить на победу «Краснодара», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.48. Хозяева максимально мотивированы на победу, ведь борются за первое в своей истории чемпионство. Прогнозируем победу «Краснодара» в 1-2 мяча.