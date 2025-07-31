Доннарумма не станет легендарным голкипером в ПСЖ. Конкуренту Сафонова пора в великий клуб

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сегодня, 09:04

Парижане нашли нового вратаря.

У голкипера и руководства клуба натянутые отношения

Шейхи поймали звезду после успеха в Лиге чемпионов. Высокомерие остудил «Челси» в финале Клубного чемпионата мира, но поражение от лондонцев не отменяет успеха Луиса Энрике. И любые результаты не научат Доннарумму быстро выбирать. Джанлуиджи не знал, уходить ли ему из «Милана». Игрок согласился на деньги в Париже и получил обидное прозвище на родине. Выиграв главный трофей с ПСЖ , вратарь переживает по поводу будущего. За год до чемпионата мира, на который итальянцам ещё нужно попасть, голкипер может остаться в Париже, где знает защитников, тренера и руководство клуба.

Но без нового контракта: в ПСЖ предложили уменьшить зарплату Доннарумме. После грандиозного успеха это — вторая пощечина Джанлуиджи со стороны клуба. Первой стала подписание Сафонова, ведь Матвей не из тех, кто долго будет сидеть в запасе. Луис Энрике разгрузил основного голкипера, давая российскому вратарю игровое время. Теперь заговорили о подписании молодого француза Шевалье из «Лилля». Доннарумма и Сафонов — одногодки, они старше 23-летнего вероятного конкурента. Шевалье пойдет в ПСЖ только если Доннарумма сменит клуб в августе 2025 года.

Все знают отношение Энрике к ставке на мегазвёзд на любой позиции. Испанец несколько раз в разговоре с журналистами подтверждал, что он настаивал на переходе Мбаппе в «Реал». Во-первых, Килиан хотел играть в Мадриде, то есть падала мотивация игрока в Париже. Во-вторых, без форварда, который не всегда удачно работал в прессинге, Энрике выстроил более сбалансированную команду. Доннарумма может услышать о себе нечто подобное, если окажется, что в ответ на недружелюбные действия шейхов он проявил неуважение не столько к ПСЖ , сколько к среднему чемпионату Франции.

В прошлом сезоне видели, как «Лилль» обыграл «Реал», а ПСЖ побил многих англичан в Лиге чемпионов. Но команда Луиса Энрике сохранила силы на престижный плей-офф, ведь у неё нет равноценных конкурентов в Лиге 1. Разовые успехи в отдельных матчах не свидетельствуют о невероятной силе чемпионата Франции, чей лучший ассистент Перрен перебрался в «Краснодар». Доннарумма честно отражал мячи в воротах ПСЖ , но также честно может сказать, что ему с женой не всё нравилось в Париже. Их ограбили, приставив пистолет к виску и угрожая супруге. Также игроку не всё нравится в средней Лиге 1.

Племянник Райолы упустил момент для расставания

Доннарумма после смерти агента Райолы остался с наследником бизнеса Мино — племянником Винченцо. Молодой человек основал агентство, но отдал значительную часть клиентов правой руке дяди. Рафаэла Пимента, будучи опытным адвокатом, забрала Холланда, Де Лигта, Верратти и Погба. У Винченцо Райолы есть успех с Гравенберхом — голландец после неудачи в «Баварии» выиграл АПЛ с «Ливерпулем», но у Доннаруммы агент без богатого опыта. Джанлуиджи понимает, что все слухи об интересе к нему крупных клубов могут оказаться информационным шумом.

Райола рассказывает журналистам, что Доннарумма нужен в клубах из Манчестера, «Баварии» и «Челси». Но «Манчестер Сити» выбрал голкипера Траффорда, а их соседи — «красные дьяволы» — ведут переговоры с Эмилиано Мартинесом. Доннарумма намного моложе, у него контракт с ПСЖ на год, что снижает сумму трансфера. Но если Райола не договорится с шейхами из Парижа, то Джанлуиджи по принципу никуда не будет отпущен. Мбаппе не отдали в «Реал» за год до конца соглашения, хотя Перес предлагал огромные деньги. Джанлуиджи застрял в Париже, а некоторые выходы уже закрыты.

Куртуа остался в «Реале». Вряд ли Алонсо попросит подписать Доннарумму, хотя итальянец мог бы заиграть в основе. Также вратарь подходит «Барселоне», но там поставили на молодого испанца Гарсию. В «Челси» интересовались Меньяном, но голкипер «Милана» и воспитанник ПСЖ не перешёл в клуб тренера Марески. А Доннарумма может отказать лондонцам, ведь они не являются главными фаворитами АПЛ . Остаётся вариант с «Баварией». Пока Нойер не завершил карьеру, опасно идти в его команду. Мануэль вряд ли готов сидеть на скамейке, а Компани пока не настроил в Мюнхене линию обороны.

Переговоры Доннаруммы с ПСЖ о новом контракте зашли в тупик. Стоило до Клубного ЧМ появиться слухам об уходе. Тогда Гвардиола мог подписать Джанлуиджи. Англичанин Траффорд не хуже чемпиона Европы. Конечно, всегда можно пойти на крайние меры: «Галатасарай» готовит Доннарумме серьёзный контракт, а в родном «Наполи» Джиджи сможет восстановить репутацию. Но в Неаполе у футболистов нет таких зарплат, как нужны голкиперу. Так что либо Винченцо Райола убедит «Реал», «Манчестер Сити» или «Баварию», либо все откажутся от Джанлуджи этим летом. Агент начал торги с большим опозданием.

Новый контракт лишь отложит трансфер Доннаруммы

Нельзя исключать, что стороны договорятся. ПСЖ выгодно ничего не менять, если Энрике в личных беседах видит, что у Джанлуиджи есть мотивация остаться. Тогда Сафонов может уехать в другой клуб за практикой в основе, а в резерве ПСЖ останется 24-летний воспитанник «Барселоны» Тенас Арнау. Но у испанца контракт только на год. Когда сидишь за широкой спиной Доннаруммы, понимаешь, что нужно готовить запасной аэродром. Сафонов так и поступил, активно изучая французский язык. При желании Матвей может перейти в другой клуб Лиги 1, а семье не нужно менять страну проживания.

Новый контракт Доннаруммы может как привести к длительным отношениям с парижанами, если Луиса Энрике ожидают новые успехи, так и вызвать очередные ссоры внутри ПСЖ и расставание с итальянцем. Джанлуиджи боится уехать из Парижа накануне новой проверки сильной команды. Вратарю грех жаловаться за защитников. Хотя есть ошибки, у ПСЖ огромный бюджет. К эквадорцу Пако и капитану Маркиньосу хотят добавить Забарного. Защитнику «Борнмута» всего 22 года, со временем он может заменить в основе Маркиньоса. Илья обойдётся новому клубу в 70 млн евро — солидные деньги.