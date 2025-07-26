«Локомотив» прервал адскую серию без побед в Краснодаре. Батраков смял «горожан» и сделал дубль

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вчера, 21:36

Домашнее поражение чемпионов.

У «Локомотива» необычная тактика

На первых минутах матча в душном Краснодаре у хавбека Сперцяна и форварда Кордобы были голевые надежды. «Локомотив» выбрал опасную для себя тактику. Команда Галактионова прессинговала глубоко, но высоко держала линию обороны. Речь о первой фазе атак «Краснодара». Дальше форварды и хавбеки москвичей опускались ближе к своим воротам, а расстояние между линиями сокращалось. Галактионов правильно решил, что Са, Батчи и Кордоба не оторвутся от опекунов на линии офсайда. Полчаса прошли под условную диктовку «Краснодара», хозяева контролировали мяч дьявольские 66% времени.

Адская серия «Локомотива» без побед в Краснодаре в РПЛ составляла восемь матчей. Но если брать поединки на любом поле, то было много ничьих, хотя «Краснодар» все равно побеждал чаще. А если добавить жару и тот факт, что «Локомотив» потратил немало времени на дорогу на юг, то можно простить командам примитивный стиль. «Краснодар» давил на невысокой скорости. «Локомотив» старался выходить в атаку длинными передачами. Даже без правильной работы «Краснодара» флангами и по центру были виды позиционные проплешины в игре москвичей, но хозяевами пустыми зонами не пользовались.

«Горожане» пытались создавать моменты после стандартов. Хозяева поля использовали даже вводы мяча из аута. Ничего не получилось. Футболисты Галактионова успевали занимать места на своей половине поля. Как только «Краснодар» пробовал растянуть чужую оборону, нападающие и хавбеки «Локомотива» разбегались в стороны. В позиционной защите Галактионов логично использовал схему «4-4-2», а во время собственных редких атак «железнодорожники» выбирали модель «Краснодара» – «4-2-3-1». Тренера Мусаева чисто переиграли до перерыва, чемпион РПЛ не раскусил загадки соперника.

Сработала одна из контратак гостей

В таких сложных поединках может выручить примитивная тактика. «Локомотив» банально вышел в контратаку через длинную диагональ. После прострела с правого фланга защитник Диего Коста ударил по ноге Дмитрия Воробьева. Воспитанник «Краснодара» заработал пенальти в ворота родного клуба, а воспитанник «Локомотива» Батраков уверенного реализовал приговор. Агкацев – крутой мастер отражения пенальти, но юный атакующий хавбек хитро катнул мяч низом почти по центру ворот. Вот так команда, которая строго придерживалась нехитрой тактики, одной атакой озадачила пассивный «Краснодар».

Когда соперник работает компактно, как «Локомотив», то важно позиционно атаковать на высокой скорости. Нужно обыгрывать один в один, ломая строгие линии. Сегодня команда Мусаева сыграла слишком медленно. Капитан «Локомотива» Баринов создал момент дальним ударом – Агкацев справился, а вот у «Краснодара» после стартовых подходов ничего толкового не было. Любопытно было посмотреть на реакцию Мусаева, а вот Галактионов сегодня был московским Моуриньо. «Локомотив» сочетал агрессивность и смелость в обороне с тактикой пружины в атаке. В похожем стиле работали «Реал» и «Интер».

У Жозе даже «сливочные» могли держать четкие линии и контратаковать. Спустя десятилетие молодой тренер Михаил Галактионов огорчил «Краснодар» стартовым планом, который позволил «Локомотиву» не прижиматься к воротам. На поле не было защитника Ньямси, который часто привозил в прошлом сезоне. С Морозовым и Монтесом линия обороны намного спокойнее. Неделю назад в первом туре «Сочи» против «Локомотива» до перерыва нанес один удар в створ Митрюшкина. «Краснодар» не сильно оторвался от новичка дивизиона и географического соседа – два «выстрела» до перерыва. «Локомотив» получил психологический перевес.

«Краснодару» нужны свежие фланги

Наверное, родители реже ругали латералей и вингеров «горожан» в их детстве, чем делаем это мы на старте сезона. Но претензии основаны на фактах. В матче против ЦСКА «горожане» были плохи на краях поля. Они проиграли в один мяч «армейцам» и отдали Суперкубок. Против «Локомотива», который сидел на своей половине поля, «Краснодар» уступил в первом тайме по ударам в створ 2:3. Плеймейкера Сперцяна вытеснили слишком далеко от штрафной площади. Эдуард не смог зайти на ударные позиции, ведь его опекунов не уводили на фланги коллеги армянина. А на Кордобу не пасовали его напарники по атаке.

До перерыва на замену наиграли Петров, Оласа, Батчи и Са. Проще говоря, не выручала команду вся фланговая четверка Мусаева. В запасе были новички Фуртадо и Перрен, но бразилец и француз не вошли в режим РПЛ . Тренер принимает решения, исходя из функциональной готовности созидателей. Француз Перрен недавно был на сборах в составе «Осера», но французская лига возвращается лишь через три недели. Гаэтан не мог сыграть с первых минут, он не готов впечатлить выносливостью. Но Мусаев рад, что у него теперь есть лучший ассистент чемпионата Франции прошлого сезона, дома Перрен выделялся.

Голевой перевес «Локомотива» заставил тренера «Краснодара» делать замены. Выход Мозеса и Аугусто не сломал подход гостей. «Железнодорожники» контратаковали, а затем ждали новую похожую возможность. Немножко тянули время, когда нужно было сбить спесь с чемпионов. В заявке Галактионова теперь есть Комличенко, и опытный Николай вышел вместо Воробьева. Даже без Пиняева и Самошникова в основе (они в прошлом сезоне были вингерами «Локомотива») гости уверенно гнули свою линию. А вот нападающие «Краснодара» легли на дно и не зажгли огни Вселенной в позиционных атаках.