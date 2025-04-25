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Форвард «Зенита» Кассьерра высказался о своей игре на другой позиции

вчера, 08:46

Нападающий «Зенита» из Санкт-Петербурга Матео Кассьерра прокомментировал источнику решение тренерского штаба перевести его на другую позицию в линии атаки.

В прошлом сезоне Премьер-Лиги колумбийский футболист забил 21 гол в 28 матчах, став лучшим бомбардиром чемпионата. За 25 игр текущего розыгрыша РПЛ форвард отметился восемью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

Да, мне подходит игра в оттяжке. Я – нападающий, но в последних играх действительно приходится играть «десятку». В этом нет никакой проблемы для меня, главное, что «Зенит» одерживает победы в последних матчах.

Конечно, мне приходится выполнять разные задачи. В прошлом сезоне я стал лучшим бомбардиром, когда играл центрального нападающего. Но, повторюсь, в новой позиции я не вижу для себя никаких проблем.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 10:54
Семак всё экспериментирует. Если лучше всего на позиции центрального нападающего, то и надо его туда ставить.
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:15
Мне кажется, что он это сказал, потому что надо было.
yrpvz5cajd6j
yrpvz5cajd6j
вчера в 08:54
Семак неправильно его использует, раз голевые показатели резко упали.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 08:47
Где лучше получается ,на той позиции и надо играть.
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