Форвард «Зенита» Кассьерра высказался о своей игре на другой позиции

Нападающий «Зенита» из Санкт-Петербурга прокомментировал источнику решение тренерского штаба перевести его на другую позицию в линии атаки.

В прошлом сезоне Премьер-Лиги колумбийский футболист забил 21 гол в 28 матчах, став лучшим бомбардиром чемпионата. За 25 игр текущего розыгрыша РПЛ форвард отметился восемью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

Да, мне подходит игра в оттяжке. Я – нападающий, но в последних играх действительно приходится играть «десятку». В этом нет никакой проблемы для меня, главное, что «Зенит» одерживает победы в последних матчах.

Конечно, мне приходится выполнять разные задачи. В прошлом сезоне я стал лучшим бомбардиром, когда играл центрального нападающего. Но, повторюсь, в новой позиции я не вижу для себя никаких проблем.