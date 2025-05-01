Семак рассказал, почему Соболев не сыграл с ЦСКА

Главный тренер «Зенита» объяснил, почему нападающий не вышел на поле в матче Кубка России с ЦСКА (2:0).

Александр Соболев, находясь в заявке команды на матч, впервые не вышел на поле за эту весну, с чем это связано – тактические соображения или он плохо себя чувствует? Нет, он хорошо себя чувствует. Это связано с тактическими соображениями. Нам сегодня нужен был нападающий, который хорошо двигается и много прессингует, и по этому критерию Лусиано подходил больше.

У нас есть следующий матч, думаю, что вполне возможно, Саша будет играть в следующей встрече. И эта игра важна, и следующая важна. Посмотрим, кто как будет готовиться и кто в каком состоянии – для того, чтобы вышли игроки, которые будут в хорошей физической форме.