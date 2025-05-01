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Семак рассказал, почему Соболев не сыграл с ЦСКА

вчера, 08:45
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему нападающий Александр Соболев не вышел на поле в матче Кубка России с ЦСКА (2:0).

Александр Соболев, находясь в заявке команды на матч, впервые не вышел на поле за эту весну, с чем это связано – тактические соображения или он плохо себя чувствует? Нет, он хорошо себя чувствует. Это связано с тактическими соображениями. Нам сегодня нужен был нападающий, который хорошо двигается и много прессингует, и по этому критерию Лусиано подходил больше.

У нас есть следующий матч, думаю, что вполне возможно, Саша будет играть в следующей встрече. И эта игра важна, и следующая важна. Посмотрим, кто как будет готовиться и кто в каком состоянии – для того, чтобы вышли игроки, которые будут в хорошей физической форме.

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Все комментарии
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 21:24
Но Дзюба проигрывает Дельфину в нырянии, особенно в дождливую погоду.
Будет деждь- появится Дельфин!
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 21:21
Я в таком же недоумении. Просто с языка снял...
Сп62
Сп62
вчера в 12:31
Саша - козырная карта и достают её в самый ответственный момент.
4RT
4RT
вчера в 11:57
Для финала берегут
112910415
112910415
вчера в 10:35
волнуемся и ждём
Брулин
Брулин
вчера в 10:28
Семак все верно сказал ) по движению Соболев похож на Дзюбу,только последний лучше с мячом работает и ногами и головой.
d2h2b7pkjapx
d2h2b7pkjapx
вчера в 09:58
Потому что он полено, только и всего
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 09:19, ред.
Так я не понял а какой нападающий нужен когда выпускают Соболева? Плохо ныряющий и бесполезный? А зачем такое вредительство своей же команде устраивать? А я бы попробовал переквалифицировать Александра в защитника, вдруг получится, верх снимать на чужих угловых это его лучшая полезная способность.
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:18, ред.
Воды было мало для водоплавающего)))
derrik2000
derrik2000
вчера в 09:17
Семак уже извертелся на пупе, рассказывая всем, что дельфин ещё ого-го-го, а то, что сейчас он 73о, так это от стечения обстоятельств. ))
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:02
Это просто решения тренера .
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