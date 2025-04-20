«Реал» хочет помешать «Барселоне» взять требл

Мадридский «Реал» настроен не только на завоевание трофея в финале Кубка Испании с «Барселоной», но и на то, чтобы помешать своему принципиальному сопернику сделать требл.
По информации источника, игроки «сливочных» настроены на борьбу до конца, пока сохранится хотя бы малейший шанс на успех.
Финал Кубка Испании состоится в субботу, 26 апреля.
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слез с тренажёра! Хорошо бы и тела чуть чуть помоложе!
слез с тренажёра! Хорошо бы и тела чуть чуть помоложе!
претензии...???!!!
претензии...???!!!
Человек жив, пока ему есть что делать. А молод, пока сам себя в старики не определит.
Человек жив, пока ему есть что делать. А молод, пока сам себя в старики не определит.
Для меня, М.Глузский- Неповторим в фильме "Монолог", там- он весь и весь его Талант!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Для меня, М.Глузский- Неповторим в фильме "Монолог", там- он весь и весь его Талант!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Остальное не важно
Остальное не важно
Я знал, что ты- по достоинству меня оценишь))).
Я знал, что ты- по достоинству меня оценишь))).
Молодец!
Молодец!
Я, собственно, свой комментарий поместил не для того, чтобы он стал предметом насмешек, а только, как горькую пилюлю, поэтому, первое ваше предложение не разделяю.
Что касается молодости, то советую вам обратиться за советом к доктору Фаусту...)))
Я, собственно, свой комментарий поместил не для того, чтобы он стал предметом насмешек, а только, как горькую пилюлю, поэтому, первое ваше предложение не разделяю.
Что касается молодости, то советую вам обратиться за советом к доктору Фаусту...)))
Я конечно полностью присоединяюсь к пожеланиям в поддержку Реала, но в любом деле надо опираться на факты и не забывать о суровых реалиях...
Я конечно полностью присоединяюсь к пожеланиям в поддержку Реала, но в любом деле надо опираться на факты и не забывать о суровых реалиях...
Доброго дня, Виктор. Эх, знать бы как вернуть молодость, все бы туда нырнули.
Доброго дня, Виктор. Эх, знать бы как вернуть молодость, все бы туда нырнули.
Фриц в недумении!!!
Надеюсь, что Барса хочет выиграть, а не уподобляться сливочным.
Фриц в недумении!!!
Надеюсь, что Барса хочет выиграть, а не уподобляться сливочным.
но не прогадал ты по матчу с Реалом, что игроки Арсенала в штаны наложат.
канониры простили Реал, больше так не делайте.
всей душой буду болеть за Атлетик Бильбао.
а ты смотри, готовы или игроки Реала играть и умирать на поле ради эмблемы клуба
но не прогадал ты по матчу с Реалом, что игроки Арсенала в штаны наложат.
канониры простили Реал, больше так не делайте.
всей душой буду болеть за Атлетик Бильбао.
а ты смотри, готовы или игроки Реала играть и умирать на поле ради эмблемы клуба
Ну а если серьёзно, то не очень понимаю, как, Реал, в его нынешнем состоянии собирается это делать? Нужны хотябы объективные предпосылки для подобных заявлений. Не в обиду Великому Клубу и его многочисленным болельщикам, но это заявление, больше похоже на поведение обиженного ребёнка в песочнице, который после отобранной у него игрушки плачет и грозится обидчику детской лопаткой...
Ну а если серьёзно, то не очень понимаю, как, Реал, в его нынешнем состоянии собирается это делать? Нужны хотябы объективные предпосылки для подобных заявлений. Не в обиду Великому Клубу и его многочисленным болельщикам, но это заявление, больше похоже на поведение обиженного ребёнка в песочнице, который после отобранной у него игрушки плачет и грозится обидчику детской лопаткой...