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«Реал» хочет помешать «Барселоне» взять требл

вчера, 13:18
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона-:-Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал26.04.2025 в 23:00 Не начался

Мадридский «Реал» настроен не только на завоевание трофея в финале Кубка Испании с «Барселоной», но и на то, чтобы помешать своему принципиальному сопернику сделать требл.

По информации источника, игроки «сливочных» настроены на борьбу до конца, пока сохранится хотя бы малейший шанс на успех.

Финал Кубка Испании состоится в субботу, 26 апреля.

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Перевод с relevo.com
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Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 18:33, ред.
Поживем - увидим. А до этого всё осталное бла-бла-бла
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 18:13
Ты смотри, не перегружайся...
🤭🤭🤭🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣✊✊✊✊✊✊✊🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍🚴🚴🚴🚴🚴🚴🚴
112910415
112910415
вчера в 18:08
что ж, задача благородная ! )
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:56
...привет Минхерц, сегодня в Парке с супругой,решил качнуть ноги и пресс,еле
слез с тренажёра! Хорошо бы и тела чуть чуть помоложе!
shur
shur
вчера в 17:53
"По информации источника, игроки «сливочных» настроены на борьбу до конца..." А как же недовольство тренером,обиды,
претензии...???!!!
Capral
Capral ответ ᅠᅠ (раскрыть)
вчера в 17:00
Молодая душа- важнее молодого тела.)))
ᅠᅠ
ᅠᅠ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:46
Вспоминаю всегда фильм "Всё будет хорошо ". Когда деда проводили на пенсию, а он пришёл на завод, сел на лавочку и отправился в мир иной.
Человек жив, пока ему есть что делать. А молод, пока сам себя в старики не определит.
Capral
Capral ответ ᅠᅠ (раскрыть)
вчера в 16:43
Печеньки не проблема, с молодостью сложнее...(((
ᅠᅠ
ᅠᅠ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:39
Мне этого мало, Виктор. Я как тот мальчик из анекдота - хочу ещё и печеньку. 😏
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 15:59
Посмотрим получится это сделать Реалу !!!
RM_35
RM_35 ответ Шишанутый (раскрыть)
вчера в 15:30
Реал возьмет кубок, интер выбьет барсу в ЛЧ - это хорошо, но вот чемп скорей всего барса может взять, видно же как судьи их вытягивают до последнего, только если Реале выиграет все оставшиеся матчи, в том числе и Класико, тогда все возможно!!!
RM_35
RM_35
вчера в 15:24
ну дай бог, надо взять хотя бы кубок!!! посмотрим на игру Реала сначала сегодня!!!
ABir
ABir
вчера в 15:20
Похоже в этом сезоне Реал для Барселоны помеха слева
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 14:57
Как всегда, Маэстро- Гениально!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
Для меня, М.Глузский- Неповторим в фильме "Монолог", там- он весь и весь его Талант!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏
eleven LC
eleven LC
вчера в 14:56
Просто надо взять кубок Испании чтоб спасти сезон!
Остальное не важно
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:50
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 14:41
Спасибо, Дружище!!!
Я знал, что ты- по достоинству меня оценишь))).
Hamman
Hamman
вчера в 14:37
Само содержание этой новости звучит абсурдно! Как может Реал или Барселона желать помочь в каком либо турнире в котором они участвуют, помочь друг другу? Как Реал, так и Барселона будут стараться обойти друг друга. Было бы верхом абсурда, если бы Реал ради того чтобы Барса взяла требл, решил слить финал КК и Ла Лигу. И также абсурдно было бы если Барса решила к примеру слить финал КК чтобы Реал не остался без трофеев в этом сезоне. Эти два клуба, одни из самых принципиальных соперников в мировом футболе, и это навсегда...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:36, ред.
))))))) Тонко, Витя.
Молодец!
Capral
Capral ответ ᅠᅠ (раскрыть)
вчера в 14:05
Доброго дня, Юрий!
Я, собственно, свой комментарий поместил не для того, чтобы он стал предметом насмешек, а только, как горькую пилюлю, поэтому, первое ваше предложение не разделяю.
Что касается молодости, то советую вам обратиться за советом к доктору Фаусту...)))
8p8e8j2r6b3r
8p8e8j2r6b3r
вчера в 14:02
Ничего удивительного, соперники то принципиальные и извечные
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 13:58
Какой то источник... какая то весточка.. Мы всегда верим в ту версию которую нам приятно слышать. И пофиг, верна она, или нет, главное душе приятная весть.)
Capral
Capral ответ Шишанутый (раскрыть)
вчера в 13:51
Такие преждевременные громкие заявления, всегда опасны, мой юный друг. И не надо так идеализировать Интер, в игре с барсучной- он точно не фаворит.
Я конечно полностью присоединяюсь к пожеланиям в поддержку Реала, но в любом деле надо опираться на факты и не забывать о суровых реалиях...
ᅠᅠ
ᅠᅠ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:51
А я, а я... пИску в глаза за это насыплю...

Доброго дня, Виктор. Эх, знать бы как вернуть молодость, все бы туда нырнули.
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 13:49, ред.
Арсеналу уже помешали в ЛЧ продвинуться, устроили ему тяжёлые 90-то минут. Лондонцы все 90-то минут животы от смеха надрывали, что действительно тяжело. 😐
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 13:45
Я то думал, что Реал хочет кубок выиграть, ан нет, он хочет, что бы Барса требл не выиграла, во логика.
Фриц в недумении!!!
Надеюсь, что Барса хочет выиграть, а не уподобляться сливочным.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Шишанутый (раскрыть)
вчера в 13:33, ред.
хороший настрой))) и ожидания замечательные.
но не прогадал ты по матчу с Реалом, что игроки Арсенала в штаны наложат.
канониры простили Реал, больше так не делайте.
всей душой буду болеть за Атлетик Бильбао.
а ты смотри, готовы или игроки Реала играть и умирать на поле ради эмблемы клуба
Capral
Capral
вчера в 13:32
А я настроен- стать молодым и здоровым.
Ну а если серьёзно, то не очень понимаю, как, Реал, в его нынешнем состоянии собирается это делать? Нужны хотябы объективные предпосылки для подобных заявлений. Не в обиду Великому Клубу и его многочисленным болельщикам, но это заявление, больше похоже на поведение обиженного ребёнка в песочнице, который после отобранной у него игрушки плачет и грозится обидчику детской лопаткой...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:31
Сами везде в пролёте, так хоть напакостить конкуренту...
Futurista
Futurista
вчера в 13:29
В принципе это РЕАЛьно...
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