«Реал» хочет помешать «Барселоне» взять требл

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вчера, 13:18

Мадридский «Реал» настроен не только на завоевание трофея в финале Кубка Испании с «Барселоной», но и на то, чтобы помешать своему принципиальному сопернику сделать требл.

По информации источника, игроки «сливочных» настроены на борьбу до конца, пока сохранится хотя бы малейший шанс на успех.

Финал Кубка Испании состоится в субботу, 26 апреля.