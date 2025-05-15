Мбаппе побил рекорд «Реала», который держался 71 год

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вчера, 08:08

Нападающий «Реала» отметился забитым голом в матче 36-го тура Ла Лиги против «Мальорки» (2:1).

Таким образом, француз забил больше голов в Ла Лиге в своем дебютном сезоне за «Реал», чем любой другой игрок в истории клуба — 28.

Рекорд в 27 голов, установленный в сезоне 1953/54, был побит.