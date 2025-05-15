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Мбаппе побил рекорд «Реала», который держался 71 год

вчера, 08:08

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе отметился забитым голом в матче 36-го тура Ла Лиги против «Мальорки» (2:1).

Таким образом, француз забил больше голов в Ла Лиге в своем дебютном сезоне за «Реал», чем любой другой игрок в истории клуба — 28.

Рекорд Альфредо Ди Стефано в 27 голов, установленный в сезоне 1953/54, был побит.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 14:48
Отлично!
Но вот команда тонет...
Incredulous
Incredulous
вчера в 10:00
Хороший показатель. И это учитывая, что сезон для Реала был провальным, и одним из худших за последние годы. Но даже в таком тяжёлом сезоне француз смог стать первым бомбардиром Ла Лиги (не учитывая двух оставшихся матчей). Конечно тут нужно ещё учитывать, что тот же Ди Стефано забил 27 голов за меньшее количество матчей, так как в сезоне 1953/54 в Испанском чемпионате играли 16 команд, а не 20 как сейчас, соответственно игр было всего 30, а не 38. Но с другой стороны Ди Стефано сделал свой рекорд в сильном и крепком на то время Реале, где отлично и уверенно выступала вся команда, а Мбаппе сумел побить этот рекорд в обескровленном и хромающем на обе ноги Реале, что придаёт этому рекорду ещё больше веса и значимости. А ещё в копилку Мбаппе добавлю то, что француз с первых же матчей этот сезон начал на непривычной, не родной для себя позиции ЦН, а не левого вингера, которым был все годы до этого в ПСЖ.

В общем всё это даёт надежду на то, что Килиан, сделавший такой хороший результат в не совсем комфортных условиях, способен ещё на большее, если команда будет играть более слаженно и стабильно. Всё теперь в руках Алонсо, и ногах Мбаппе.
9vfxsgju6eat
9vfxsgju6eat
вчера в 09:55
Вот и Камерунское чучело,заплатит 100 лямов ПСЖ и будет доить Реал ,так что Перес готовься!!!
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 09:22
Все рекорды когда-то переписываются.
Sparky
Sparky
вчера в 09:15
Вошел в историю футбола, даже с таким рекордом.
Futurista
Futurista
вчера в 09:07, ред.
Только в сезоне 1953/54 Реал и Ди Стефано стали чемпионами...в 3-й раз )...
Сейчас увы...только рекорд Мбаппе...
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 08:48
Правильно сын Роналду папе говорил, что Мбаппе лучше него. 🤭
Я представляю сейчас состояние Криштиану. Тот, для кого он сам является кумиром, идёт следом и все рекорды перебивает. Это же огромный удар по самолюбию.

Впрочем, это его замотивирует на 1000 забитых мячей ещё сильнее. Ну а Килиану не сбавлять, в его руках и Золотой мяч, и трофей ЛЧ. Но в будущем.
drug01
drug01
вчера в 08:14
Вот это рекорд!!! Молодец! Поздравляем!!
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