Мбаппе побил рекорд «Реала», который держался 71 год

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе отметился забитым голом в матче 36-го тура Ла Лиги против «Мальорки» (2:1).
Таким образом, француз забил больше голов в Ла Лиге в своем дебютном сезоне за «Реал», чем любой другой игрок в истории клуба — 28.
Рекорд Альфредо Ди Стефано в 27 голов, установленный в сезоне 1953/54, был побит.
В общем всё это даёт надежду на то, что Килиан, сделавший такой хороший результат в не совсем комфортных условиях, способен ещё на большее, если команда будет играть более слаженно и стабильно. Всё теперь в руках Алонсо, и ногах Мбаппе.
В общем всё это даёт надежду на то, что Килиан, сделавший такой хороший результат в не совсем комфортных условиях, способен ещё на большее, если команда будет играть более слаженно и стабильно. Всё теперь в руках Алонсо, и ногах Мбаппе.