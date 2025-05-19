«Локомотив» – ЦСКА: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Локомотив» – ЦСКА, который состоится 19 мая 2025 года
«Локомотив»
«Железнодорожники» не смогли побороться за чемпионство с нынешними лидерами РПЛ, но сильно не отстала от сильнейших клубов в этом сезоне. «Локомотив» занимает шестое место с 49 баллами и отстает на пять пунктов от ближайшего соперника. Только победа в игре на своем поле с ЦСКА поможет хозяевам сократить разрыв от «Спартака» и иметь возможность обойти его в заключительном туре.
11 мая «Локомотив» на выезде обыграл «Факел» (1:0), а третьего мая поделил очки с «Оренбургом» на своем поле (1:1).
ЦСКА
ЦСКА мало проигрывает в последнее время и даже вышел в финал кубка России, выбив не так давно «Зенит» из турнира. «Армейцы» идут на четвертом месте с 55 баллами и отстают о московского «Динамо» на один пункт при одной игре в запасе. Победа над «Локомотивом» вернет гостям текущее третье место в турнирной таблице РПЛ, но выше его коллектив подняться уже не сможет.
14 мая ЦСКА обыграл «Зенит» в кубке России (3:0 по пенальти), а 10 числа коллектив обыграл «Краснодар» (1:0) в чемпионате России.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Локомотив» – 3.15
- Ничья – 3.55
- Победит ЦСКА – 2.35
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.9
- Тотал меньше 2.5 мячей – 1.92
Статистика
- ЦСКА выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах
- Два из пяти домашних поединков «Локомотива» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- ЦСКА выиграла два из пяти последних матчей у «Локомотива» при одном поражении
Прогноз
Поставить на победу «Локомотива», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.15. Предполагаем, что хозяева лучше войдут в игру и смогут реализовать 1-2 момента, что принесет команде три балла.