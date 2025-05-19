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«Локомотив» – ЦСКА: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 13:39
«Локомотив» – ЦСКА: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Локомотив» – ЦСКА, который состоится 19 мая 2025 года

«Локомотив»

«Железнодорожники» не смогли побороться за чемпионство с нынешними лидерами РПЛ, но сильно не отстала от сильнейших клубов в этом сезоне. «Локомотив» занимает шестое место с 49 баллами и отстает на пять пунктов от ближайшего соперника. Только победа в игре на своем поле с ЦСКА поможет хозяевам сократить разрыв от «Спартака» и иметь возможность обойти его в заключительном туре.

11 мая «Локомотив» на выезде обыграл «Факел» (1:0), а третьего мая поделил очки с «Оренбургом» на своем поле (1:1).

ЦСКА

ЦСКА мало проигрывает в последнее время и даже вышел в финал кубка России, выбив не так давно «Зенит» из турнира. «Армейцы» идут на четвертом месте с 55 баллами и отстают о московского «Динамо» на один пункт при одной игре в запасе. Победа над «Локомотивом» вернет гостям текущее третье место в турнирной таблице РПЛ, но выше его коллектив подняться уже не сможет.

14 мая ЦСКА обыграл «Зенит» в кубке России (3:0 по пенальти), а 10 числа коллектив обыграл «Краснодар» (1:0) в чемпионате России.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Локомотив» – 3.15
  • Ничья – 3.55
  • Победит ЦСКА – 2.35
  • Тотал больше 2.5 мячей – 1.9
  • Тотал меньше 2.5 мячей – 1.92

Статистика

  • ЦСКА выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Два из пяти домашних поединков «Локомотива» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • ЦСКА выиграла два из пяти последних матчей у «Локомотива» при одном поражении

Прогноз

Поставить на победу «Локомотива», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.15. Предполагаем, что хозяева лучше войдут в игру и смогут реализовать 1-2 момента, что принесет команде три балла.

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