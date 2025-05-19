«Локомотив» – ЦСКА: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 13:39

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Локомотив» – ЦСКА , который состоится 19 мая 2025 года

«Локомотив»

«Железнодорожники» не смогли побороться за чемпионство с нынешними лидерами РПЛ , но сильно не отстала от сильнейших клубов в этом сезоне. «Локомотив» занимает шестое место с 49 баллами и отстает на пять пунктов от ближайшего соперника. Только победа в игре на своем поле с ЦСКА поможет хозяевам сократить разрыв от «Спартака» и иметь возможность обойти его в заключительном туре.

11 мая «Локомотив» на выезде обыграл «Факел» (1:0), а третьего мая поделил очки с «Оренбургом» на своем поле (1:1).

ЦСКА

ЦСКА мало проигрывает в последнее время и даже вышел в финал кубка России, выбив не так давно «Зенит» из турнира. «Армейцы» идут на четвертом месте с 55 баллами и отстают о московского «Динамо» на один пункт при одной игре в запасе. Победа над «Локомотивом» вернет гостям текущее третье место в турнирной таблице РПЛ , но выше его коллектив подняться уже не сможет.

14 мая ЦСКА обыграл «Зенит» в кубке России (3:0 по пенальти), а 10 числа коллектив обыграл «Краснодар» (1:0) в чемпионате России.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Локомотив» – 3.15

Ничья – 3.55

Победит ЦСКА – 2.35

– 2.35 Тотал больше 2.5 мячей – 1.9

Тотал меньше 2.5 мячей – 1.92

Статистика

ЦСКА выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах Два из пяти домашних поединков «Локомотива» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

ЦСКА выиграла два из пяти последних матчей у «Локомотива» при одном поражении

Прогноз

Поставить на победу «Локомотива», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.15. Предполагаем, что хозяева лучше войдут в игру и смогут реализовать 1-2 момента, что принесет команде три балла.