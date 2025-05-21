«Тяжело молчать целый год». Скандальные заявления Тикнизяна вскрыли тайны «Локомотива»

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сегодня, 09:35

Внутри команды есть конфликты.

В футболе много эгоистичных и сложных людей

Форвард Дзюба был недоволен последними месяцами в футболке «Локомотива». Главный тренер и боссы тоже не были в восторге от Дзюбы, его заявлений, поведения и уровня формы при солидной зарплате. Тикнизян сидит на скамейке за хорошие деньги, но Наир намного моложе. Уроженец Санкт-Петербурга и воспитанник ЦСКА устал оставаться без игровой практики, поэтому после матча против «армейцев» выдал скандальное в прочтении, хотя по тону весьма спокойное интервью:

Тяжело молчать целый год. Делать вид, что ничего не случилось. Обидно, если за человека [тренера Галактионова – прим. редакции] ты готов был лечь костьми, а в итоге оказался изгоем. Такая жизнь, такова ситуация, я всё принимаю. Новости о Европе? Мне смешно это читать, особенно когда не играю. Какая «Верона»? Какая «Севилья»? Повторюсь, я себя чувствую ******. Можно работать до поноса в тренажерном зале, но без игровой практики ты не футболист. Нет никаких обид, но надо идти дальше.

Обиды точно есть, но Семин прав – Тикнизян не сказал ничего дикого. Резко по выбору слов, но спокойно по тону и с честным выводом: пора уйти. Жена Тикнизяна заявила, что не раз видела мужа в слезах. Тут вспоминаем классику, детектив «Расёмон». Свидетель не всегда говорит правду. Популярное слово «нарратив» означает как раз описание ситуации с точки зрения рассказчика. Нарратив не всегда правдив. Как в фильме Куросавы, здесь точка зрения влияет на суть истории.

Тикнизян уверен, что тянет на основу. У Галактионова и зрителей, которые видели выходы Наира на замену, может быть иное мнение. Тикнизян прав, что не стоит вплетать в конфликт его жену. Наир уже посоветовал одному из своих публичных знакомых закрыть рот. Также прав будет «Локомотив», если дни игрока в клубе сочтены. Тикнизян высказался кристально чисто: хочет, чтобы его выставили на трансфер и отпустили. А его заявление намекает на то, что Галактионов пока остается.

Хотя это неточно, ведь Тикнизян мог просто сорваться от разности между оценкой себя любимого и вердиктами главного тренера. Наир забил в августе прошлого года голы ЦСКА и «Ростову», но дальше сухая серия в двух десятках матчей. Твердого места в основе для него нет. Уход будет правильным решением в ситуации, но в клубах, где полный порядок, разговоры о состоянии футболистов и их разочаровании ведут в офисах руководства и главного тренера. В «Локомотиве» просчитались.

Клубу стоило отпустить Тикнизяна на пике формы

О чем говорят частые слёзы у взрослого мужчины? Парадокс в том, что чаще всего это намёк на самоуверенность. Переговорщики из «Зенита», когда Тикнизян едва не вернулся в город, где родился, вряд ли назовут Наира скромным парнем. Эмоциональный молодой универсальный игрок с левого фланга не договорился с чемпионами, хотя именно его пытались подписать до Горшкова. Понятно, что в «Зените» Тикнизян подменял бы Сантоса слева и воевал бы с Педро и Мостовым в нападении.

В «Локомотиве» Наир не конкурент основному левому вингеру Пиняеву. Также армянин не отправил левого защитника Сильянова на правый фланг обороны. Илья Самошников, изначально крайний защитник, весь сезон играл в атаке «Локомотива» на правом краю поля. Наир Тикнизян не бегал ни слева в защите, ведь Галактионов не считает его сильным разрушителем, ни в атаке, где футболист объективно не показал себя ярче, чем Пиняев, даже с учетом непростого старта сезона у Сергея.

Тикнизяна надо было отпускать, когда Наир забивал голы. Так поступают команды с хитрым руководством. Менеджеры знают о напряженных отношениях тренера с футболистами, мимо них не пройдёт незамеченным слон тлеющего конфликта. В «Локомотиве» всё иначе. Клуб раздал много футболистов, за которых можно было получить лучшие деньги. Трансфер Глушенкова за копейки в «Зенит», невзирая на подарок с выкупом Изидора, подтверждает гипотезу о неумении прощаться с выгодой.

Молчун Галактионов теряет связь с «Локомотивом»

Теряет связь с командой. А о связях с клубом поговорим, когда руководство вынесет вердикт сезону «Локомотива». Михаил Михайлович не сумел красиво ответить на вопрос о скандальном интервью Тикнизяна. Его спросили об отстранении Наира, а тренер сказал, что команда будет тренироваться в полном составе, кроме травмированного Самошникова. Что это за ответ? Когда спрашивают о Тикнизяне, а тренер даже не может выговорить его фамилию, то это всегда плохой знак.

Любая из сильных позиций смотрелась бы лучше. Семин заявил, что уважает футболистов, которые хотят играть. А Галактионов мог раскритиковать Тикнизяна, заявить, что объяснял Наиру, почему тот не играет. Вместо слов, что тренер понимает недовольство неплохого футболиста в загадочной форме, получили вялое нечто. От руководства клуба тоже не последовало остроумных, жестких и любых других приправленных заявлений. «Локомотив» проваливает коммуникацию.

Случается это не впервые. Так что объективно смотрим на ситуацию Тикнизяна и не делаем из него великомученика. Футболист не смог найти интересный для себя вариант и выпал из основной обоймы. А рядом фиксируем одну из ключевых бед «Локомотива»: футболисты высокого уровня не понимают, зачем им играть за клуб, который в простой ситуации такой травоядный. Батраков и компания задумаются, как поступят с ними, когда придет их очередь вести переговоры с покупателями.

Галактионов давно не рассчитывает на Тикнизяна. При этом честного общения с игроком и своевременной продажи не было. У «Локомотива» Семина все знали цели: выступать в Лиге чемпионов, выигрывать кубки страны, занять первое место и стать чемпионами РПЛ . У «Локомотива» Галактионова нет цели, кроме ставки на молодых россиян. Похвально, конечно, но в заявке есть ещё один Тикнизян по невзрачному положению, а именно юный плеймейкер Салтыков.