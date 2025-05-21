«Дьяволы» пошли за форвардом, создавшим 66 голов за сезон. У МЮ будет новая атака

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вчера, 21:11

Фернандеш устал быть главным героем.

Бруну Фернандеш не хочет быть лучшим в атаке

Португалец часто подкалывает Хёйлунда, Гарначо и Диалло на тему результативности. Бруну говорит, что пора молодым нападающим забрать у него звание самого результативного футболиста МЮ в чемпионате Англии. Когда лучшим снайпером в лиге является немолодой атакующий хавбек с 9 голами, то дела у гранда идут плохо. «Манчестер Юнайтед» пятая команда АПЛ с конца таблицы. Сейчас ниже только «Тоттенхэм» – соперник по финалу Лиги Европы, и три вылетевших в трясину коллектива.

Футболистам атаки «красных дьяволов» должно быть стыдно за свои выступления. У «Манчестер Юнайтед» лишь 42 гола в АПЛ , даже у «Тоттенхэма» в полтора раза больше удачных атак. Из клубов, которые останутся в высшей лиге, хуже сыграли впереди только футболисты «Эвертона», но это не команда, у которой надо учиться МЮ . Аморим пережил унизительный отрезок, тренер редко побеждает и набирает мало пунктов. Также должна быть персональная ответственность футболистов клуба.

Хотя Диалло не всегда был в основе, у вингера 7 голов и 6 ассистов в АПЛ , второй результат в МЮ . Гарначо, которого обвиняли в сливе информации журналистам через родного брата, забил 6 раз – скромные результаты в чемпионате, где старина Салах собрал 28 голов и 18 ассистов. В АПЛ можно забивать много, как показывает пример нападающего «Ньюкасла» Исака. А у центрального форварда МЮ Хёйлунда всего 4 гола после 1 932 минут в АПЛ . Ещё 6 мячей датчанин забил в Лиге Европы.

Летом Расмус может покинуть команду вместе с Зиркзее. У голландца всего 3 гола в АПЛ и 2 мяча в еврокубках. За двух нападающих из Серии А «Манчестер Юнайтед» заплатил «Аталанте» и «Болонье» в сумме 120 миллионов евро. Проколов критически много, а у Фернандеша нет надежных напарников. Клуб выложит 80 млн евро за проверенного в АПЛ новичка и готовят соразмерную сумму за другого футболиста в линию атаки. Дорогие перестановки поменяют планы многих футболистов.

После бразильца Куньи ищут нового центрфорварда

С бразильцем из «Вулверхэмптона» договорились. «Волки» согласились отпустить лидера атаки за 80 млн евро. Большие деньги, но Кунья, после неудачи в мадридском «Атлетико», заиграл в АПЛ . У нападающего 17 мячей и 6 ассистов в составе середняка. «Вулверхэмптон» опережает МЮ в таблице на два пункта, а Кунья давно готовился к новой попытке заиграть на самом высоком уровне. Вот только все знают, что сейчас в Бразилии не найти великого центрального нападающего, и Кунья не исключение.

В «Атлетико» не сумел проявить себя так здорово, как аргентинец Хулиан Альварес из «Манчестер Сити». Чемпион мира не пошел бы в «Манчестер Юнайтед», как и ещё один герой испанского сезона Мбаппе. А вот в соседней Португалии МЮ предсказуемо вышел на шведского форварда Виктора Дьёкереша. Пока только команда из Манчестера предложила «Спортингу» официальный контракт. Другие гранды сделали паузу, а Рубен Аморим убеждает бывшего подопечного рискнуть с переездом в Манчестер.

Дьёкереш на клубном уровне выдал сказочный, почти идеальный сезон. У форварда за чемпионский «Спортинг» 51 поединок, в которых собрал 53 гола и 13 ассистов. В сумме 66 результативных действий, идеально для «дьяволов». Но есть проблема: «Манчестер Юнайтед» в схеме с тремя центральными защитниками и двумя латералями не всегда будет работать на контратаках. В Португалии Виктор получал пространство для забегов, а в английской лиге может упереться в стену обороны.

Футболист без сомнений интересный, но «Ливерпуль» и «Арсенал» специально сделали паузу. Эти клубы оценивают других кандидатов, изучают стиль Дьёкереша, примеряют к тактике своих команд. Если в «Манчестер Юнайтед», где совладелец жаловался на дыру в бюджете и пошел на сокращения, готовы отдать 80 млн евро за Кунью и 75 млн евро за Дьёкереша, то хорошо бы изначально понимать их роль в новом составе. «Манчестер Юнайтед» страдает из-за отсутствия стратегического планирования.

В МЮ разучились раскрывать потенциал футболистов

Скауты выбирают правильные фамилии. Кунья адаптирован в АПЛ , а Дьёкереш в безумной форме и морально готов к вызовам после былых неудач на различных уровнях. Вот только Маунт, Зиркзее, Хёйлунд и остальные в бывших клубах тоже играли здорово, что не помешало им пережить неудачи именно в МЮ ? Проблема не в футболистах, а в уровне подготовки и бардаке в английском клубе. Поэтому так часто ждут новых и новых вспышек, ведь старые герои уходят на второй план, как Кобби Майну.

В клубе совершали детские ошибки даже при работе с опытными мастерами с финалами Лиги чемпионов за плечами. Каземиро – легендарный опорник «Реала», а Онана в «Интере» выдавал прекрасные матчи рядом с традиционными для Андре ляпами. В «Манчестер Юнайтед» им сегодня надо сыграть лучший матч сезона для победы в Лиге Европы, но нет последовательности и стабильности. Именно поэтому многие футболисты с результатами Дьёкереша не должны соглашаться на приглашение сразу.

Виктору не стоит спешить в «Манчестер Юнайтед». Там знакомый тренер Рубен Аморим, который поверил в него в «Спортинге», но английский клуб опасен. У Аморима слишком много поражений, даже если делать полную скидки на наследие тен Хага и проколы руководства МЮ . Португалец не спелся с новой командой мгновенно, а перестановки в атаке могут не сработать. У «Тоттенхэма» тоже немало талантливых футболистов впереди, что не помогло им повторить в АПЛ путь «Ноттингем Форест»?