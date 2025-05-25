«Жирона» – «Атлетико»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 11:36

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Ла Лиги «Жирона» – «Атлетико», который состоится 25 мая 2025 года

«Жирона»

«Жирона» находится очень близко к зоне вылета, однако уже точно сохранит свое место в Ла Лиге. В активе клуба 41 балла и в заключительном туре он принимает «Атлетико», где добыть очки вряд ли будет просто. Тем не менее, коллективу нужны перемены, чтобы в следующем сезоне выглядеть более уверенно и демонстрировать результаты, гораздо выше нынешних.

18 мая «Жирона» проиграла на выезде «Реалу» Сосьедад (2:3), а 13 числа на выезде одолела «Вальядолид» (1:0).

«Атлетико»

«Матрасники» спокойно доигрывают сезон, но в глубине души жалеют, что не удалось побороться за чемпионство. «Атлетико» набрал 73 балла и идет на третьем мест, опережая на три пункта ближайшего соперника. Гости даже без особой мотивации имеют большие шансы на победу в этой игре и захотят порадовать своих болельщиков успехом в заключительном туре.

18 мая «Атлетико» разгромил на своем поле «Бетис» (4:1), а 15 числа уступил на выезде «Осасуне» (0:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Жирона» – 3.2

Ничья – 3.55

Победит «Атлетико» – 2.25

Тотал больше 2.5 мячей – 1.65

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.25

Статистика

Четыре из пяти последних матчей «Жироны» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Атлетико» проиграл четыре из семи последних матчей на выезде

«Жирона» проиграла четыре из пяти поединков с «Атлетико» за последнее время

Прогноз

Поставить на победу «Атлетико», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.25. Предполагаем, что гости смогут использовать свои моменты и наберут еще три очка в заключительном туре.