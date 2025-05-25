«Жирона» – «Атлетико»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Ла Лиги «Жирона» – «Атлетико», который состоится 25 мая 2025 года
«Жирона»
«Жирона» находится очень близко к зоне вылета, однако уже точно сохранит свое место в Ла Лиге. В активе клуба 41 балла и в заключительном туре он принимает «Атлетико», где добыть очки вряд ли будет просто. Тем не менее, коллективу нужны перемены, чтобы в следующем сезоне выглядеть более уверенно и демонстрировать результаты, гораздо выше нынешних.
18 мая «Жирона» проиграла на выезде «Реалу» Сосьедад (2:3), а 13 числа на выезде одолела «Вальядолид» (1:0).
«Атлетико»
«Матрасники» спокойно доигрывают сезон, но в глубине души жалеют, что не удалось побороться за чемпионство. «Атлетико» набрал 73 балла и идет на третьем мест, опережая на три пункта ближайшего соперника. Гости даже без особой мотивации имеют большие шансы на победу в этой игре и захотят порадовать своих болельщиков успехом в заключительном туре.
18 мая «Атлетико» разгромил на своем поле «Бетис» (4:1), а 15 числа уступил на выезде «Осасуне» (0:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Жирона» – 3.2
- Ничья – 3.55
- Победит «Атлетико» – 2.25
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.65
- Тотал меньше 2.5 мячей – 2.25
Статистика
- Четыре из пяти последних матчей «Жироны» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Атлетико» проиграл четыре из семи последних матчей на выезде
- «Жирона» проиграла четыре из пяти поединков с «Атлетико» за последнее время
Прогноз
Поставить на победу «Атлетико», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.25. Предполагаем, что гости смогут использовать свои моменты и наберут еще три очка в заключительном туре.