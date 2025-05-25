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«Ливерпуль» – «Кристал Пэлас»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 16:25
«Ливерпуль» – «Кристал Пэлас»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Ливерпуль» – «Кристал Пэлас», который состоится 25 мая 2025 года

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» после завоевания чемпионства сразу же сдал в результатах и не может выиграть уже несколько поединков. Команда набрала 83 балла и недосягаема для других, поэтому позволяет себе такие вольности. В заключительно туре с «Кристал Пэлас» хозяева наверняка будут играть также расслабленно, хотя специально проигрывать никто не собирается.

19 мая «Ливерпуль» проиграл на выезде «Брайтону» (2:3), а 11 числа сыграл вничью с «Арсеналом» (2:2).

«Кристал Пэлас»

«Кристал Пэлас» находится на эмоциональном подъеме, ведь недавно выиграл важнейший трофей в своей истории. Команда давно обеспечила себе место в середине таблицы и на матч с «Ливерпулем» поедет без больших турнирных задач. Тем не менее, гости наверняка постараются как минимум не проиграть, чтобы в хорошем настроении отправиться на длинный перерыв.

20 мая «Кристал Пэлас» обыграл на своем поле «Вулверхэмптон» (4:2), а 17 числа обыграл в финале кубка ФА «Манчестер Сити» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Ливерпуль» – 1.44
  • Ничья – 5.5
  • Победит «Кристал Пэлас» – 6.3
  • Тотал больше 3.5 мячей – 1.8
  • Тотал меньше 3.5 мячей –2.02

Статистика

  • «Кристал Пэлас» не проигрывает уже семь поединков подряд во всех турнирах
  • Четыре из пяти последних матчей «Ливерпуля» на своем поле завершились исходом «обе забьют»
  • Тотал меньше 2.5 мячей был зафиксирован в четырех из пяти последних поединков между клубами

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.5. Предполагаем, что команды как минимум по одному разу обменяются голами в ворота друг друга.

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