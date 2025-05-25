«Ливерпуль» – «Кристал Пэлас»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 16:25

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Ливерпуль» – «Кристал Пэлас», который состоится 25 мая 2025 года

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» после завоевания чемпионства сразу же сдал в результатах и не может выиграть уже несколько поединков. Команда набрала 83 балла и недосягаема для других, поэтому позволяет себе такие вольности. В заключительно туре с «Кристал Пэлас» хозяева наверняка будут играть также расслабленно, хотя специально проигрывать никто не собирается.

19 мая «Ливерпуль» проиграл на выезде «Брайтону» (2:3), а 11 числа сыграл вничью с «Арсеналом» (2:2).

«Кристал Пэлас»

«Кристал Пэлас» находится на эмоциональном подъеме, ведь недавно выиграл важнейший трофей в своей истории. Команда давно обеспечила себе место в середине таблицы и на матч с «Ливерпулем» поедет без больших турнирных задач. Тем не менее, гости наверняка постараются как минимум не проиграть, чтобы в хорошем настроении отправиться на длинный перерыв.

20 мая «Кристал Пэлас» обыграл на своем поле «Вулверхэмптон» (4:2), а 17 числа обыграл в финале кубка ФА «Манчестер Сити» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ливерпуль» – 1.44

Ничья – 5.5

Победит «Кристал Пэлас» – 6.3

Тотал больше 3.5 мячей – 1.8

Тотал меньше 3.5 мячей –2.02

Статистика

«Кристал Пэлас» не проигрывает уже семь поединков подряд во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей «Ливерпуля» на своем поле завершились исходом «обе забьют»

Тотал меньше 2.5 мячей был зафиксирован в четырех из пяти последних поединков между клубами

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.5. Предполагаем, что команды как минимум по одному разу обменяются голами в ворота друг друга.