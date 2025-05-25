«Ливерпуль» – «Кристал Пэлас»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Ливерпуль» – «Кристал Пэлас», который состоится 25 мая 2025 года
«Ливерпуль»
«Ливерпуль» после завоевания чемпионства сразу же сдал в результатах и не может выиграть уже несколько поединков. Команда набрала 83 балла и недосягаема для других, поэтому позволяет себе такие вольности. В заключительно туре с «Кристал Пэлас» хозяева наверняка будут играть также расслабленно, хотя специально проигрывать никто не собирается.
19 мая «Ливерпуль» проиграл на выезде «Брайтону» (2:3), а 11 числа сыграл вничью с «Арсеналом» (2:2).
«Кристал Пэлас»
«Кристал Пэлас» находится на эмоциональном подъеме, ведь недавно выиграл важнейший трофей в своей истории. Команда давно обеспечила себе место в середине таблицы и на матч с «Ливерпулем» поедет без больших турнирных задач. Тем не менее, гости наверняка постараются как минимум не проиграть, чтобы в хорошем настроении отправиться на длинный перерыв.
20 мая «Кристал Пэлас» обыграл на своем поле «Вулверхэмптон» (4:2), а 17 числа обыграл в финале кубка ФА «Манчестер Сити» (1:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Ливерпуль» – 1.44
- Ничья – 5.5
- Победит «Кристал Пэлас» – 6.3
- Тотал больше 3.5 мячей – 1.8
- Тотал меньше 3.5 мячей –2.02
Статистика
- «Кристал Пэлас» не проигрывает уже семь поединков подряд во всех турнирах
- Четыре из пяти последних матчей «Ливерпуля» на своем поле завершились исходом «обе забьют»
- Тотал меньше 2.5 мячей был зафиксирован в четырех из пяти последних поединков между клубами
Прогноз
Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.5. Предполагаем, что команды как минимум по одному разу обменяются голами в ворота друг друга.