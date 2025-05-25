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«Аталанта» – «Парма»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 18:23
«Аталанта» – «Парма»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Аталанта» – «Парма», который состоится 25 мая 2025 года

«Аталанта»

Команда из Бергамо заслуженно заняла третье место в чемпионате Италии и независимо от результатов заключительного тура не сдвинется со своей позиции. «Аталанта» набрала 74 балла и вряд ли будет сильно упорствовать в последней ничего не значащей игре с «Пармой», которая наоборот, нуждается в баллах. Матч будет интересный и привлекает внимание многих болельщиков итальянского футбола.

17 мая «Аталанта» на выезде обыграла «Дженоа» (3:2), а 12 числа на своем поле оказалась сильнее «Ромы» (2:1).

«Парма»

«Парма» не может выиграть несколько встреч подряд, но нуждается в баллах, чтобы сохранить место в Серии А. Команда на данный момент располагается на 16 месте с 33 баллами и опережает сразу двух соперников на два пункта. В случае поражения и побед конкурентов, коллектив может опуститься в зону вылета и следующий сезон начать в Серии В.

18 мая «Парма» сыграла вничью с «Наполи» (0:0), а 10 числа команда проиграла на выезде «Эмполи» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Аталанта» –1.71
  • Ничья – 3.95
  • Победит «Парма» – 5
  • Тотал больше 3 мячей – 1.9
  • Тотал меньше 3 мячей – 1.9

Статистика

  • «Аталанта» проиграла четыре из десяти последних матчей на своем поле
  • Семь из десяти последних матчей «Пармы» завершились ничейным результатом
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Аталанты», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.71. Предполагаем, что хозяева справятся с командой из нижней части турнирной таблицы и выиграют не самый важный поединок с точки зрения турнирной таблицы.

Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:42
Для гостей очень важный матч - попробую обе забьют - ОЗ.
Гость
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