«Аталанта» – «Парма»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 18:23

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Аталанта» – «Парма», который состоится 25 мая 2025 года

«Аталанта»

Команда из Бергамо заслуженно заняла третье место в чемпионате Италии и независимо от результатов заключительного тура не сдвинется со своей позиции. «Аталанта» набрала 74 балла и вряд ли будет сильно упорствовать в последней ничего не значащей игре с «Пармой», которая наоборот, нуждается в баллах. Матч будет интересный и привлекает внимание многих болельщиков итальянского футбола.

17 мая «Аталанта» на выезде обыграла «Дженоа» (3:2), а 12 числа на своем поле оказалась сильнее «Ромы» (2:1).

«Парма»

«Парма» не может выиграть несколько встреч подряд, но нуждается в баллах, чтобы сохранить место в Серии А. Команда на данный момент располагается на 16 месте с 33 баллами и опережает сразу двух соперников на два пункта. В случае поражения и побед конкурентов, коллектив может опуститься в зону вылета и следующий сезон начать в Серии В.

18 мая «Парма» сыграла вничью с «Наполи» (0:0), а 10 числа команда проиграла на выезде «Эмполи» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Аталанта» –1.71

Ничья – 3.95

Победит «Парма» – 5

Тотал больше 3 мячей – 1.9

Тотал меньше 3 мячей – 1.9

Статистика

«Аталанта» проиграла четыре из десяти последних матчей на своем поле

Семь из десяти последних матчей «Пармы» завершились ничейным результатом

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Аталанты», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.71. Предполагаем, что хозяева справятся с командой из нижней части турнирной таблицы и выиграют не самый важный поединок с точки зрения турнирной таблицы.