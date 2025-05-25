«Венеция» – «Ювентус»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 18:36

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Венеция» – «Ювентус», который состоится 25 мая 2025 года

«Венеция»

«Венеция» находится в полушаге от вылета, но еще имеет теоретические шансы сохранить место в Серии А. Команда располагается на предпоследней позиции и имеет в активе 29 баллов, что на два пункта меньше, чем у «Эмполи» и «Лечче». В случае поражения этих коллективов и победы над «Ювентусом», хозяева смогли бы сохранить прописку в Серии А, о чем мечтают болельщики.

18 мая «Венеция» проиграла на выезде «Кальяри» (0:3), а 12 числа обыграла на своем поле «Фиорентину» (2:1).

«Ювентус»

«Ювентус» находится на четвертом месте с 67 баллами и на данный момент является лидером в борьбе за эту позицию по итогам турнира. Команда играет на выезде с «Венецией» и обе команды нуждаются в баллах, которые помогут им выполнить поставленные задачи. «Старой синьоре» очень важно исключить недооценку соперника, чтобы не жалеть после матча об упущенных возможностях.

18 мая «Ювентус» выиграл у «Удинезе» (2:0), а 10 числа команда сыграла вничью с «Лацио» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Венеция» — 5.4

Ничья – 4.4

Победит «Ювентус» – 1.6

Тотал больше 3 мячей – 1.6

Тотал меньше 3 мячей – 2.35

Статистика

«Ювентус» выиграл четыре из десяти последних матчей во всех турнирах

Восемь из десяти последних матчей «Венеции» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Ювентуса», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.6. «Зебры» очень много теряли очков в этом чемпионате, но сейчас они наверняка чувствуют важность момента и сыграют на результат.