«Венеция» – «Ювентус»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Венеция» – «Ювентус», который состоится 25 мая 2025 года
«Венеция»
«Венеция» находится в полушаге от вылета, но еще имеет теоретические шансы сохранить место в Серии А. Команда располагается на предпоследней позиции и имеет в активе 29 баллов, что на два пункта меньше, чем у «Эмполи» и «Лечче». В случае поражения этих коллективов и победы над «Ювентусом», хозяева смогли бы сохранить прописку в Серии А, о чем мечтают болельщики.
18 мая «Венеция» проиграла на выезде «Кальяри» (0:3), а 12 числа обыграла на своем поле «Фиорентину» (2:1).
«Ювентус»
«Ювентус» находится на четвертом месте с 67 баллами и на данный момент является лидером в борьбе за эту позицию по итогам турнира. Команда играет на выезде с «Венецией» и обе команды нуждаются в баллах, которые помогут им выполнить поставленные задачи. «Старой синьоре» очень важно исключить недооценку соперника, чтобы не жалеть после матча об упущенных возможностях.
18 мая «Ювентус» выиграл у «Удинезе» (2:0), а 10 числа команда сыграла вничью с «Лацио» (1:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Венеция» — 5.4
- Ничья – 4.4
- Победит «Ювентус» – 1.6
- Тотал больше 3 мячей – 1.6
- Тотал меньше 3 мячей – 2.35
Статистика
- «Ювентус» выиграл четыре из десяти последних матчей во всех турнирах
- Восемь из десяти последних матчей «Венеции» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на победу «Ювентуса», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.6. «Зебры» очень много теряли очков в этом чемпионате, но сейчас они наверняка чувствуют важность момента и сыграют на результат.