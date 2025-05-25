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«Венеция» – «Ювентус»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 18:36
«Венеция» – «Ювентус»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Венеция» – «Ювентус», который состоится 25 мая 2025 года

«Венеция»

«Венеция» находится в полушаге от вылета, но еще имеет теоретические шансы сохранить место в Серии А. Команда располагается на предпоследней позиции и имеет в активе 29 баллов, что на два пункта меньше, чем у «Эмполи» и «Лечче». В случае поражения этих коллективов и победы над «Ювентусом», хозяева смогли бы сохранить прописку в Серии А, о чем мечтают болельщики.

18 мая «Венеция» проиграла на выезде «Кальяри» (0:3), а 12 числа обыграла на своем поле «Фиорентину» (2:1).

«Ювентус»

«Ювентус» находится на четвертом месте с 67 баллами и на данный момент является лидером в борьбе за эту позицию по итогам турнира. Команда играет на выезде с «Венецией» и обе команды нуждаются в баллах, которые помогут им выполнить поставленные задачи. «Старой синьоре» очень важно исключить недооценку соперника, чтобы не жалеть после матча об упущенных возможностях.

18 мая «Ювентус» выиграл у «Удинезе» (2:0), а 10 числа команда сыграла вничью с «Лацио» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Венеция» — 5.4
  • Ничья – 4.4
  • Победит «Ювентус» – 1.6
  • Тотал больше 3 мячей – 1.6
  • Тотал меньше 3 мячей – 2.35

Статистика

  • «Ювентус» выиграл четыре из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Восемь из десяти последних матчей «Венеции» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Ювентуса», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.6. «Зебры» очень много теряли очков в этом чемпионате, но сейчас они наверняка чувствуют важность момента и сыграют на результат.

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