«Атланта» – «Орландо Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 21:15

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч МЛС «Атланта» – «Орландо Сити», который состоится 29 мая 2025 года.

«Атланта»

«Атланта» не радует болельщиков выступлениями в этом сезоне и уже сейчас нуждается в изменениях. Коллектив набрал только 14 баллов и отстает от зоны еврокубков на семь пунктов. В матче с одним из лидеров восточной конференции хозяева приложат максимум усилий, чтобы завершить поединок с приемлемым результатом.

26 мая «Атланта» несколько неожиданно на своем поле справилась с «Цинциннати» (4:2), а ранее проиграла «Филадельфии Юнион» (0:1).

«Орландо Сити»

«Орландо Сити» идет среди лидеров в восточной конференции, однако каждая осечка приносит очень много проблем. Коллектив на данный момент занимает четвертое место с 27 баллами и отстает от лидера всего на три пункта. Гости рассчитывают на победу в предстоящей игре, но должны понимать на примере «Цинциннати», что просто им точно не будет.

25 мая «Орландо Сити» выиграл на своем поле у «Портленд Тимберс» (1:0), а 22 числа на своем поле уступил «Нэшвиллу» (2:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Атланта» — 2.9

Ничья – 3.65

Победит «Орландо Сити» – 2.33

Тотал больше 2.5 мячей – 1.6

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.3

Статистика

«Атланта» смогла выиграть лишь два поединка из десяти последних во всех турнирах

«Орландо Сити» не проигрывает уже семь матчей подряд на выезде

Команды обменялись двумя победами в пяти последних матчах между собой

Прогноз

Поставить на победу «Атланты», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.9. Предполагаем, что хозяева нащупали свою игру и добудут уже вторую победу подряд над непростым соперником.