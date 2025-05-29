«Уэска» – «Эльденсе»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 21:37

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Сегунды «Уэска» – «Эльденсе», который состоится 1 июня 2025 года.

«Уэска»

«Уэска» не так давно играла и в Ла Лиге, но вернулась во второй дивизион и на данный момент не может вернуться. Коллектив был близок к зоне плей-офф Сегунды, но не хватило несколько удачных матчей в течение сезона. Сейчас «Уэска» занимает восьмое место с 61 баллом и отстает на четыре пункта от ближайшего соперника, таким образом не имея шансов зацепиться за позицию выше.

25 мая «Уэска» крупно проиграла на выезде «Кадису» (0:4), а 17 числа минимально обыграла на своем поле «Эльче» (2:1).

«Эльденсе»

У «Эльденсе» очень похожая ситуация на «Уэску», но здесь вопрос касается зоны вылета. Коллектив занимает 19 место с 45 очками и уже не может догнать впереди идущий «Кастельон» с 50 баллами. Таким образом команда точно вылетает из Сегунды и весь следующий сезон потратит, чтобы вновь сюда вернуться. Тем не менее, матч между клубами ожидается интересный с большим количеством борьбы и моментов.

25 мая «Эльденсе» сыграл вничью с «Расингом» (3:3), а 18 числа поделил очки на выезде с «Кастельоном» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Уэска» — 2.25

Ничья – 2.9

Победит «Эльденсе» – 3.85

Тотал больше 2.5 мячей – 2.15

Тотал меньше 2.5 мячей – 1.7

Статистика

Пять из шести последних матчей «Уэски» завершились исходом «обе забьют»

«Эльденсе» выиграл четыре из десяти последних поединков на выезде

Четыре последних матча между клубами из пяти завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на победу «Уэски», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.25. Предполагаем, что команды будут играть без лишнего давления, а поединок получится интересным, но сильнее окажутся хозяева.