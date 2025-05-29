«Уэска» – «Эльденсе»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Сегунды «Уэска» – «Эльденсе», который состоится 1 июня 2025 года.
«Уэска»
«Уэска» не так давно играла и в Ла Лиге, но вернулась во второй дивизион и на данный момент не может вернуться. Коллектив был близок к зоне плей-офф Сегунды, но не хватило несколько удачных матчей в течение сезона. Сейчас «Уэска» занимает восьмое место с 61 баллом и отстает на четыре пункта от ближайшего соперника, таким образом не имея шансов зацепиться за позицию выше.
25 мая «Уэска» крупно проиграла на выезде «Кадису» (0:4), а 17 числа минимально обыграла на своем поле «Эльче» (2:1).
«Эльденсе»
У «Эльденсе» очень похожая ситуация на «Уэску», но здесь вопрос касается зоны вылета. Коллектив занимает 19 место с 45 очками и уже не может догнать впереди идущий «Кастельон» с 50 баллами. Таким образом команда точно вылетает из Сегунды и весь следующий сезон потратит, чтобы вновь сюда вернуться. Тем не менее, матч между клубами ожидается интересный с большим количеством борьбы и моментов.
25 мая «Эльденсе» сыграл вничью с «Расингом» (3:3), а 18 числа поделил очки на выезде с «Кастельоном» (1:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Уэска» — 2.25
- Ничья – 2.9
- Победит «Эльденсе» – 3.85
- Тотал больше 2.5 мячей – 2.15
- Тотал меньше 2.5 мячей – 1.7
Статистика
- Пять из шести последних матчей «Уэски» завершились исходом «обе забьют»
- «Эльденсе» выиграл четыре из десяти последних поединков на выезде
- Четыре последних матча между клубами из пяти завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
Поставить на победу «Уэски», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.25. Предполагаем, что команды будут играть без лишнего давления, а поединок получится интересным, но сильнее окажутся хозяева.