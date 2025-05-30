«Расинг» – «Гранада»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 10:24

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Сегунды «Расинг» – «Гранада», который состоится 1 июня 2025 года.

«Расинг»

«Расинг» имеет отличные шансы на попадание в плей-офф Сегунды, однако для этого нужно не проиграть заключительный тур. Команда располагается на пятом месте с 68 баллами и на три пункта опережает нынешнего соперника. Поражение может откинуть хозяев сразу на две позиции и лишить места в плей-офф, но ничейный результат гарантирует как минимум шестую строчку в итоговой турнирной таблице.

25 мая «Расинг» сыграл вничью с «Эльденсе» (3:3), а 18 числа команда проиграла на выезде «Альмерии» (0:2).

«Гранада»

Команда идет на седьмом месте с 65 баллами и отстает от ближайшего соперника на один пункт. «Гранада» все еще имеет шансы попасть в плей-офф Сегунды за право сыграть в Ла Лиге, однако клуб устроит только победный результат. Матч будет определенно сложным для обеих команд, однако обе они рассчитывают на приемлемый результат и по мерам необходимости готовы рисковать на поле, чтобы обойти своего конкурента.

25 мая «Гранада» на своем поле обыграла «Кастельон» (2:1), а 17 числа на выезде переиграла «Депортиво» (3:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Расинг» — 2.75

Ничья – 3.6

Победит «Гранада» – 2.45

Тотал больше 2.5 мячей – 1.6

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.35

Статистика

«Расинг» выиграл лишь три поединка из десяти последних во всех турнирах

«Гранада» проиграла четыре из семи последних поединков на выезде

Все пять последних встреч между клубами закончились исходом «обе забьют – нет»

Прогноз

Поставить на победу «Гранады», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.45. Предполагаем, что «Гранада» максимально выложится на футбольном поле и добьется важной победы, которая поможет им зайти в зону плей-офф.