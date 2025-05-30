«Расинг» – «Гранада»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Сегунды «Расинг» – «Гранада», который состоится 1 июня 2025 года.
«Расинг»
«Расинг» имеет отличные шансы на попадание в плей-офф Сегунды, однако для этого нужно не проиграть заключительный тур. Команда располагается на пятом месте с 68 баллами и на три пункта опережает нынешнего соперника. Поражение может откинуть хозяев сразу на две позиции и лишить места в плей-офф, но ничейный результат гарантирует как минимум шестую строчку в итоговой турнирной таблице.
25 мая «Расинг» сыграл вничью с «Эльденсе» (3:3), а 18 числа команда проиграла на выезде «Альмерии» (0:2).
«Гранада»
Команда идет на седьмом месте с 65 баллами и отстает от ближайшего соперника на один пункт. «Гранада» все еще имеет шансы попасть в плей-офф Сегунды за право сыграть в Ла Лиге, однако клуб устроит только победный результат. Матч будет определенно сложным для обеих команд, однако обе они рассчитывают на приемлемый результат и по мерам необходимости готовы рисковать на поле, чтобы обойти своего конкурента.
25 мая «Гранада» на своем поле обыграла «Кастельон» (2:1), а 17 числа на выезде переиграла «Депортиво» (3:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Расинг» — 2.75
- Ничья – 3.6
- Победит «Гранада» – 2.45
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.6
- Тотал меньше 2.5 мячей – 2.35
Статистика
- «Расинг» выиграл лишь три поединка из десяти последних во всех турнирах
- «Гранада» проиграла четыре из семи последних поединков на выезде
- Все пять последних встреч между клубами закончились исходом «обе забьют – нет»
Прогноз
Поставить на победу «Гранады», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.45. Предполагаем, что «Гранада» максимально выложится на футбольном поле и добьется важной победы, которая поможет им зайти в зону плей-офф.